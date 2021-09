Ristorante Corno Bianco, la degustazione è multisensoriale

Il Ristorante Corno Bianco celebra la Valsesia e le sue tradizioni, grazie a un uso sapiente e creativo di prodotti locali, in un gioco raffinato che rivisita e intreccia l’identità del gusto alla stagionalità. Ogni piatto è costruito con tecnica, cura e passione, con l’obiettivo di esaltare il gusto più autentico delle materie prime e regalare esperienze sensoriali uniche.

L'esterno del locale

Il legame con la Valsesia

La ricerca delle materie prime è la parte più interessante del processo che porta alla realizzazione dei menu del Corno Bianco. Una filosofia che abbraccia a pieno la Valsesia e le sue tradizioni, cercando di valorizzare i prodotti locali e al tempo stesso di raccontare le storie, le esperienze e la cultura delle persone. Il Comune di Alagna Valsesia, con l’istituzione della Denominazione Comunale di origine “deco”, ha l’obiettivo di sostenere la filiera produttiva locale valorizzandone i prodotti. Infatti, la Comunità di Alagna Valsesia ha sempre saputo custodire nei secoli il patrimonio culturale Walser, dalle caratteristiche abitazioni alle fontane ai forni del pane, dalla lingua Titschu agli antichi abiti tradizionali.

Con l’istituzione della Deco, questa tutela si amplia anche alle produzioni agricole tradizionali: prodotti caseari, carni, salumi, rape, patate, cereali come orzo e segale. L’istituzione delle Deco permette, inoltre, di garantire una migliore sostenibilità economica delle aziende, favorendo la trasparenza nella vendita di prodotti realmente locali, rafforzando la sostenibilità ambientale e la resilienza delle attività agro-zootecniche.

In conclusione con questa operazione si ottengono prodotti salubri, si migliorano le performance ambientali e si forniscono alla comunità servizi ecosistemici, ossia di benefici non economici offerti dagli allevamenti montani alla collettività come conservazione e cura del paesaggio.

L'interno

La filosofia di Luca Bruschetti, socio di Euro-Toques

Il percorso dello chef, ricco di contaminazioni ed esperienze in giro per il mondo tra ristoranti gourmet e stellati, fa da trampolino alla sua filosofia di cucina: una perfetta combinazione di prodotti tipici, nazionali ed internazionali, che non si limita a reinterpretare la tradizione locale, ma che cerca di elevarla ed evolverla al tempo stesso, con raffinatezza, gusto e creatività.

Il menu

Il ristorante Corno Bianco offre un menu del territorio e propone piatti veramente interessanti, che utilizzano anche il pesce di acqua dolce. Ecco dunque serviti lo Storione, zucchine a “scapece”, fiori secchi, caviaro e mandorla; Raviolini con salmerino, cetriolo, ravanelli, aglio nero, finocchietto; Riso di Baraggia Dop, pistilli di zafferano e “finto” ossobuco; Pacotè “monograno Felicetti” con caprino, piselli e coniglio grigio di Carmagnola, oppure Faraona, curcuma, carote e blu della Valsesia. Oltre ai dolci molto curati, il locale offre anche menu degustazione che vanno dai 50 ai 70 euro.

Gli ambienti

Un’elegante sala, all’interno di Alagna Mountain Resort&Spa, può accogliere fino a 80 persone, in un luogo intimo e prezioso, con arredi realizzati in legno di larice ed uno stile unico, in perfetta armonia con il paesaggio circostante.

Il Ristorante Corno Bianco si trova ad Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, in via Martiri della Libertà n. 1. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 016391350 oppure visitare il sito www.cornobianco.com