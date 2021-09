A Pavia la cucina georgiana di Dedaspuri

Il ristorante Dedaspuri permette ai suoi commensali di scoprire l’autentica cucina georgiana, fatta di impasti freschi ripieni, verdure, carni e frutta secca.

Il locale sorge nel centro storico di Pavia, a pochi passi dal Duomo, e in Italia vanta il primo forno tradizionale georgiano in assoluto. "Dedaspuri" significa infatti il pane della mamma, che viene cotto per il ristorante.

Dolce al melograno

La storia del ristorante

L’attività ha aperto i battenti a marzo 2019 e ha pian piano introdotto nel menu i vari piatti della cucina tipica georgiana. Si va dalle focacce ripiene ai ravioli farciti in vari modi, dal khachapuri,una barchetta di pasta che contiene formaggio, uovo e burro e le sue varianti, fino alla vasta scelta vegetariana.

Al ristorante Dedaspuri sono disponibili degustazioni tradizionali, vegetariane, vegane o carnivore. Fra i piatti proposti troviamo Khinkali, Khaciapuri, Kubdari, Sokoiani, Lobiani, Spinaci e Melanzane con noci, Olivier, insalata di pollo, insalata di barbabietole, Lula, Mtsvadi, Nadughi pitni e Apkhazura.

L'atmosfera tipica familiare

Nel locale si respira un’atmosfera familiare, che richiama le trattorie di una volta, con i tavoli in legno, le travi a vista sul soffitto e i profumi della cucina della nonna. Non può mancare il buon vino, con la presenza di diverse etichette georgiane, che vengono da un’antica tradizione.

I ravioli

Il ristorante Dedaspuri si trova a Pavia, in via Pusterla al civico 26. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 375 505 8060 o visitare il sito www.dedaspuri.it.