Bella Vista, ricette uniche con panorama da cartolina

La cucina del ristorante Bella Vista coniuga perfettamente tradizione e voglia di nuovo, sapori dal passato con la ricerca dell’innovazione. La sala del locale, con il suo terrazzino, si apre sullo splendido panorama del ramo del lago di Como, fra il Triangolo Lariano e il monte San Primo, offrendo un ambiente tranquillo e semplice, ma allo stesso tempo raffinato. Il Bella Vista è un locale intimo, adatto a cene riservate, con una sala più grande ideale per rinfreschi o piccoli ricevimenti a buffet, battesimi, cresime e comunioni, ma anche una veranda per piccoli gruppi.

La terrazza del ristorante

Uno chef locale con esperienza internazionale

Paolo Longoni, nato a Como nel 1981 e socio Euro-Toques, riesce a regalare grandi emozioni ai commensali, grazie alle sue ricette, capaci di rimanere impresse nella memoria. Cresce tra i fornelli insieme al papà Dorino nella locanda di famiglia, dove il lago e la montagna si incontrano. La passione per la cucina accompagna Paolo per tutta la sua crescita, studia alberghiero e matura questa sua passione con viaggi ed esperienze lavorative all’estero, dalla Gran Bretagna alla Francia, fino in Spagna sotto l’influenza di grandi nomi della cucina internazionale, come Gordon Ramsey, George Blanc, Anton Edelmann, Vittorio Beltramelli e Carles Tejedor.

Paolo Longoni

Il ritorno a casa, per guidare il ristorante di famiglia, è accompagnato quindi da una nuova consapevolezza e influenza di una cucina in continua evoluzione, ispirata da esperienze nuove, sapori diversi e complessi. Pur conservando con cura le proprie radici, senza rinunciare al gusto delle piccole cose di un tempo e della tradizione della valle del Triangolo Lariano, e nella ricercatezza degli ingredienti freschi e di stagione, la cucina di Paolo Longoni si rivela giovane, moderna, fresca, vivace e ispirata. Il locale offre un’esperienza di genuinità non banale con ricette che fanno sentire a casa.

Il ristorante Bella Vista si trova a Velso, in provincia di Como, in via Zerboni 6. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 031918932 o visitare il sito www.bellavistacomo.com.