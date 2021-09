Gustare le colline del Roero senza fretta: tappa da Io e Luna

Una villetta di campagna completamente ristrutturata affacciata sulle colline del Roero tra vigneti e frutteti in frazione Montebello di Guarene (Cn) ospita Io e Luna.

Fucina creativa di Davide Odore

La fucina creativa di Davide Odore, classe 1982 con esperienze in alcuni tra i migliori ristoranti stellati delle Langhe, l’apertura nel 2006 con la collega Giacoma di Io e luna, poi un periodo passato come executive chef del Ristorante del Castello di Guarene, una dimora storica tra le più affascinanti del Piemonte e il ritorno nel 2017 alla gestione del suo luogo.



Cucina di territorio in chiave moderna

Una cucina che profuma di territorio, interpretata in chiave moderna: eleganti preparazioni realizzate sul momento, soprattutto una maniacale ricerca delle materie prime impiegate.



Dall’orto, curato da Simone, provengono le verdure utilizzate nel menu. La carne, solo quella di Vicciola, ovvero la razza bovina piemontese allevata a nocciole, un brevetto di Pino Puglisi, allevatore con una macelleria a Torino. Quella di maiale e il pollame provengono invece da un allevamento etico sulle colline del Monferrato, dove i maiali vivono allo stato semi-brado.



Passione lievitati

Ed ancora, i suoi lievitati, una delle sue passioni: selezione delle farine, del burro e una lunga lievitazione di oltre 40 ore. Senza dimenticare la pasticceria artigianale, delizia per gli occhi e per il palato. I dolci possono essere degustati direttamente al ristorante con il menu, oppure scelti dalla vetrina dell’angolo pasticceria per una dolce sosta durante la giornata o acquistati online.



Menu delivery in vasocottura

Fantasioso il loro menu delivery preparato in vasocottura con una interessante selezione di proposte.



In cantina 500 etichette

La cantina con circa 500 etichette di vino. Una panoramica terrazza con vista sulle colline, sale interne, il piano terra con un piccolo giardino: un luogo ideale per ogni momento della giornata. Un consiglio: non avere fretta.

Per informazioni: www.ioeluna.com