Sushi? Sì, ma di carne e campano! Succede da Incarni a Caserta

Binomio virtuoso: l’imprenditore Fabio Coscia e lo chef napoletano Lino Acunzo. Ne sortisce “Incarni” ristorante fusion con braceria, norcineria e aperitivo. Incarni è nel pieno centro di Caserta, in Piazza Matteotti. Intrigante la proposta originale di sushi di carne.

Lino Acunzo



Cucina napoletana fusion

Lo chef Lino Acunzo dichiara: «Dopo anni di sperimentazioni, combinazioni di sapori e assaggi è nata la mia NFK, Neapolitan Fusion Kitchen, cucina napoletana fusion, che accosta i sapori cult della nostra tradizione alle tecniche di cottura e di condimento giapponesi. Abbiamo realizzato un menu elegante fatto di ricette all’avanguardia, frutto dell’unione di alcune delle più affascinanti tecniche di cucina».



Da Napoli, al Giappone al Centro America

Frutto di meditati assaggi, la mozzarella croccante alla neranese, fritta in panatura di panko, e la parmigiana rivisitata. Non mancano incursioni in Centroamerica con tacos handmade farciti con tartare di fassona e salsa guacamole tacos oppure con straccetti di marchigiana in salsa barbecue e mousse di melanzane. Le tortillas invece sono servite con pastrami, verdure grigliare e salsa di Cipolla di Tropea in agrodolce.

Al centro della proposta, comunque, le carni: locali e forestiere: ben presentate e ben lavorate alla brace a vista. Da migliorare il servizio in sala. Incarni dispone inoltre di lounge bar.

Per informazioni: www.facebook.com/incarniristorante