Viaggio enogastronomico in una Milano da scoprire

Per compensazione il pranzo del lunedì non poteva che essere da Felice a Testaccio, succursale milanese dell’omonima e celebre insegna capitolina. Si scaldano i motori con le polpettine di bollito per passare a due classici: Tonnarelli cacio e pepe, montati al tavolo con i gridolini di stupore dello straniero di passaggio in alternativa alle Mezze maniche all’Amatriciana. Quasi scontato approdare ai Saltimbocca per un tripudio generale di autentica romanità.

Felice a Testaccio (Felice a Testaccio)

Felice a Testaccio

Via del Torchio 4

Tel 02 8050 6690