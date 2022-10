Le tre nuove proposte gourmet di Armani/Ristorante

Tradizione in evoluzione, Presente e La mia cucina vegetale sono i tre nuovi percorsi di degustazione proposti da Armani/Ristorante, raccomandato nell’edizione 2022 della Guida Michelin Italia. La carta porta in tavola i temi cari all’executive chef Francesco Mascheroni e accompagna l’ospite nella nuova stagione attraverso ingredienti che vestono i piatti di sapori autunnali da gustare nella panoramica cornice del piano 7 di Armani Hotel Milano. Essenziale e lineare, la cucina di Francesco Mascheroni opera per sottrazione per arrivare all’essenza della materia prima.

Armani Ristorante a Milano

I protagoni s ti di Tradizione in evoluzione

Il pesce e la carne sono i protagonisti di Tradizione in evoluzione, un menu di sei portate che

viaggia da Nord a Sud dando nuove interpretazioni, colori e forme a piatti tipici come la

Trippa (di mare), la Tarte Tatin o a prodotti come la Michetta che diventa una pasta choux

con burrata di Andria, sgombro e confettura di limone di Amalfi.

Trippa di mare è una portata del nuovo percorso di degustazione Tradizione in evoluzione



Presente è una proposta matura, ricca di suggestioni e creatività

Lo chef si muove agilmente tra piatti di mare e di terra con un occhio di riguardo al pesce, con le Capesante, gli Spaghetti di Gragnano con ricci di mare e caviale o la Coda di Rospo. Immancabile il Riso con zucca, porcini e ragù di faraona. Un menu di sette portate che cambierà seguendo la

stagionalità delle materie prime.

Foie Gras è una portata del percorso di degustazione Presente

La mia cucina vegetale c he comprende anche tre piatti vegani

Infine La mia cucina vegetale che comprende anche tre piatti vegani, quali il Dim Sum,

arrosto, brodo chiarificato al kimchi fermentato, Orto di verdure croccanti, quinoa rossa,

neve ghiacciata e Agrumi, sorbetto allo shiso, zafferano. Un menu con piccole incursioni in

Oriente e piatti dai sapori e profumi esotici. Sei portate in totale.

Polline è un piatto del percorso di degustazione La mia cucina vegetale

Una scelta anche per gli amanti dei formaggi

Per chi, infine, ama i formaggi, la carta propone una selezione tra i migliori italiani e dal

mondo (25 euro). È possibile ordinare alla carta scegliendo minimo due piatti dai menu in degustazione. Armani/Ristorante è aperto dalle 19.30 alle 22.30, chiuso la domenica e il lunedì sera.

Armani/Ristorante

Via Manzoni 31 - 20121 Milano

Tel 02 8883 8888