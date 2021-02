Fra i 500 migliori alberghi al mondo c'è anche l'Armani Hotel Milano

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 12:24

R

Una suite dell'Armani Hotel Milano

Il riconoscimento annuale

Le caratteristiche dell'Armani Hotel Milano

iconoscimento di peso per l'che è stato inserito nella lista dei 500 migliori hotel al mondo nellastilata dalla rivista americanaOgni anno, la testata invita i propri lettori a le esperienze di viaggio in tutto il mondo prendendo parte al sondaggio World’s Best Awards e votare gliin base alle caratteristiche della location, del design, delle camere, della qualità del servizio, della posizione e del cibo. Un punto di riferimento per aiutare il a scegliere la migliore struttura ovunque possa essere.Tra leselezionate, quindi, c'è anche la destinazione milanese. Unimportante per l’hotel inaugurato nel 2011, nel prestigioso palazzo di Via Manzoni 31. Situato nel cuore della città, a pochi minuti dal Teatro alla Scala, dal Duomo, dalla Pinacoteca di Brera, Armani Hotel Milano con le sue 95e suite offre ai propri ospiti un mondo di armonia, privacy e attenzione. Un concetto unico di servizi per un soggiorno dove il comfort e la ricercatezza dell’estetica regalano un’esperienza in puro stile Armani.