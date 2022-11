"Pop your Sunday", al Doney di Roma il brunch è in musica

Un goloso brunch domenicale con musica live, un fantastico buffet e ottimi vini anche al calice. A proporlo è il ristorante caffè Doney di Via Veneto, il più "parigino" di Roma, che ha ospitato tanti personaggi di Hollywood e della cultura. Il locale è annesso all''hotel 5 stelle The Westin Excelsior Rome e continua a contribuire con la sua offerta enogastronomica di livello all'auspicato rilancio della strada della Dolce Vita.

Il brunch domenicale del Doney ha il sapore della Dolce Vita

Sostenere le promesse della musica

Ma questa stagione si apre con una novità: il “Pop your Sunday” frutto della collaborazione con il Saint Louis College of Music. In linea con la filosofia del già collaudato progetto Westin Got Talent rivolta ai talenti giovanili a cui vengono destinate borse di studio, quest’anno la mission è sostenere le promesse della musica incentivando giovani musicisti a esibirsi, dietro equo compenso, durante il rito domenicale del brunch che sta sempre più conquistando i romani, come mostra la presenza degli ospiti esterni dell'albergo.

Due giovani musicisti che ravvivano il rito del brunch

Dal pop al crossover

Saranno tanti i giovani musicisti che si alterneranno sul piccolo palco allestito in fondo alla sala cimentandosi in diversi generi musicali che spaziano dal pop al jazz, fino al crossover. Tra le più coinvolgenti arti ora è stata scelta la musica e gli ospiti hanno dimostrato subito il loro gradimento abbinando l'atmosfera romantica alla piacevolezza del gusto. Soddisfatto di direttore dell’hotel Marc Lannoy:«È importante per noi - ha detto- sostenere i ragazzi e aiutarli a esprimere le loro abilità e perché no, a realizzare un piccolo sogno nel cassetto».

La formnula del brunch è sempre più apprezzata

Paradiso gastronomico

L'offerta del brunch da cui finalmente ci si può servire da soli- cadute le limitazioni imposte dal Covid- si estende nell'elegante locale liberty arricchito dagli arredi di Artestudio e Baxter, su lunghi tavoli imbanditi e decorati con allestimenti floreali. Trionfano le composizioni di cibi caldi e freddi a base di prodotti stagionali, come zucca, castagne, funghi e radicchio rosso. Si può cominciare il percorso con un assortimento di sformatini di ricotta, parmigiana di melanzane in cocotte, taglieri di salumi, formaggi, mozzarelle di bufala e pesci affumicati, anticipando il rito dei piatti forti, tutti preparato dallo storico executive chef James Foglieni e dalla sua folta brigata di cucina. La postazione più ambita è sempre quella della pasta fresca fatta in casa ogni giorno e cotta e condita a vista secondo i desideri del cliente. Quindi fettuccine, tonnarelli, mezze maniche e ravioli con sughi al pomodoro e basilico, amatriciane e ai funghi porcini. Tra i secondi non mancano i piatti classici come il roast beef o il pesce al forno. Dolci da tentazione irresistibili: dalla Sacher alle crostate, dal tiramisu alle bavaresi.

Formati di pasta fresca e condimenti per ogni palato

Selezione artigianale

Se è l'effetto visivo dell'insieme di delizie a colpire, all'assaggio è subito evidente la cura della preparazione partendo da un qualità assoluta, come racconta il food manager e maître Sandro Arca, forte di una lunga esperienza di prestigiosi locali all'estero. «Ma tornare al Doney, uno storico locale che appartiene alla storia - ha sottolineato - è stato per me un desiderato approdo». Si occupa personalmente del food e ne cura attentamente la provenienza scegliendo fornitori artigianali. I formaggi vengono da un casaro laziale che li fa come una volta, le verdure quodianamente da orti nei dintorni della capitale e le carni da allevatori collaudati e fidati. Fiore all'occhiello qui è il pesce, con un collegamento quotidiano via cellulare con la Borsa di Gaeta. Soprattutto se ci sono pesci di taglie speciali, perfette per le composizioni di un grande albergo, viene inviata la foto e il prodotto prende subito la strada per Roma.

Sandro Arca

Le attenzioni per i più piccoli

Quella del brunch - parola composta da breakfast e lunch- non è più una novità per le famiglie romane che arrivano spesso con bambini grazie alla formula che permette un pasto meno formale di una colazione o un pranzo, assieme alla possibilità di servirsi da un buffet ricco di cibi dolci e salati. La domenica infatti ci si alza più tardi del solito e non si ha voglia di aspettare fino all'ora di pranzo per mangiare. Ma qui al Doney c'è sempre qualche sorpresa: iniziative per bambini, come animazioni e gare come "Piccoli chef a confronto", risalto anche alla mixologia con stimolanti performances e incontri con protagonisti del gusto come i vincitori europei del format Master Chef.

Il Brunch in musica costa 59 euro a persona, c'è servizio valet parking con 2 ore di parcheggio, acqua e caffè inclusi. 50% per i ragazzi fino a 12 anni.

Ristorante Doney

via Vittorio Veneto 125 - 00187 Roma

Tel 06 47082783