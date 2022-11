A Torino la prima boutique-bistrò Eredi Borgnino

A Torino, in una ex laboratorio di pianoforti ha aperto la boutique-bistrò Eredi Borgnino, legata al brand piemontese Exica, attivo nel campo dell’importazione, trasformazione e commercializzazione di frutta secca, legumi e frutta disidratata. Quella aperta a Torino è una boutique su due livelli con una parte adibita a negozio con vendita dei prodotti del brand Exica (frutta secca, legumi e frutta disidratata) e un'altra dedicata al boutique bistrò e cocktail bar.

A Torino, in una ex laboratorio di pianoforti ha aperto la boutique-bistrò Eredi Borgnino, legata al brand piemontese Exica

Un'azienda ancora con impostazione familiare

Exica è una azienda storica del settore, attiva fin dai primi anni del Novecento con un magazzino all’ingresso nell’area di Porta Palazzo. Nei primi anni Ottanta l’azienda costruisce un complesso produttivo a Grugliasco dove si trova tuttora. Oggi l’azienda mantiene l’impostazione familiare ha aperto un nuovo canale di vendita al dettaglio con negozi monomarca, il primo a Pinerolo con la collaborazione di Credenza Group, gruppo di ristorazione torinese di cui fanno parte il ristorante stellato La Credenza di San Maurizio, Casa Format, stella verde Michelin, e la pizzeria SP 143 a Orbassano.

Quella aperta a Torino è una boutique su due livelli con una parte adibita a negozio con vendita dei prodotti del brand Exica (frutta secca, legumi e frutta disidratata) e un'altra dedicata al boutique bistrò e cocktail bar 1/2 Un viaggio tra i sapori della frutta secca e delle spezie, pronto a stupire 2/2 Previous Next

Menu e drink list con undici cocktail originali

Tra le proposte del menu dello chef troviamo la Battuta di Fassona, perfettamente in linea con la tradizione piemontese con noci brasiliane, fiori eduli, ed erbe, il Lobster Sandwich, con astice, pane, maionese al sedano, sesamo ed erba cipollina. Per quanto riguarda la drink list si potrà scegliere tra 11 cocktail originali come, ad esempio, l’Orto Fermentato fatto con Mezcal Encatado, Rabarbaro Fermentato, Sedano & Lime, Bubbles e il Kafeneio fatto con Vodka, Anice Varnelli & Mastiha, 100% Arabica, Yogurt greco & Kefir e Cardamomo verde. Ci sarà anche una interessante selezione di vini, curata dai sommelier de La Credenza.

Eredi Borgnino

Via della Rocca, 10, 10123 Torino

Tel 011 9617163