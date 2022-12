Natale e Capodanno a Roma: i menu dei ristoranti per feste da Dolce Vita

La magia e il glamour di Roma a Natale non ha uguali. Per chi sogna una fine dell’anno da Dolce vita, qui di seguito un elenco dei menu dei ristoranti della Capitale. Si va da gusti della tradizione romana a piatti più “esotici” fino a portate stellate. Qui invece i menu dei ristoranti in giro per l’Italia. A voi la scelta.

La magia del Natale a Roma

Ristorante Acquolina - 2 Stelle Michelin

Il Ristorante Acquolina sarà aperto tutti i giorni di festa, con una breve chiusura dal 25 al 27 dicembre.

Acquolina



24 dicembre - Menu per la Cena della Vigilia di Natale

Triglia mandarino, fegato grasso

Astice zucca, fava di tonka

Tortello ripieno di ricciola limone, caviale

Spaghettoni ceci, scampi, rosmarino

San Pietro ostrica, borragine

Castagne cassis, cioccolato bianco

Panettone, zabaione

Prezzo 200 a persona - bevande escluse

31 dicembre - Menu della cena di San Silvestro, un menu degustazione pensato da Daniele Lippi

Stuzzichini di benvenuto

Crudo di Gambero rosso kefir, ostrica, aneto

Triglia carciofo, aglio nero

Tagliolino sogliola, limone, caviale siberiano

Risotto siero di bufala, scampi, cioccolato

Astice blu mandorle, zucca

Cacao crudo, mandarino

Prezzo 400 a persona - bevande escluse



Menu Acquaroof Capodanno 2022

Stuzzichini di benvenuto

Crudo di pesce

Mazzancolle ceci, tartufo

Tortello ripieno di ricciola bottarga

Risotto cacio e pepe carciofi, battuto di gamberi

Sogliola alla mugnaia limone, caviale siberiano

Semifreddo al torrone

Accompagnamento musicale con violino e sax, intrattenimento dj set sino alle 2.

Prezzo 290 euro a persona, bevande escluse



Acquolina | Via del Vantaggio 14 - 00186 Roma | Tel 06 3201590

Acquaroof - Terrazza Molinari | Via del Vantaggio 14 - 00186 Roma| Tel 06 320 0655



Alto Ristorante - c/o The First Musica

Il locale all’interno del The First Musica (terzo boutique hotel 5 stelle del Gruppo The First) si amplia e diventa anche ristorante con specialità di pesce e una vista mozzafiato sulla Capitale.

Alto Ristorante



Menu per il Cenone di Capodanno - Starry Night - La notte delle stelle

Aperitivi e Calice di Champagne di benvenuto

Gamberi Rossi, Datterini Gialli e Rossi e Basilico

Mazzancolle e Carciofi

Scampi e Tartufo Nero

Carpaccio di Pescato del giorno, Clementine e Rucola

Tartare di Tonno Rosso, Avocado, Kiwi e Basilico

Polpo arrosto, Mayonese ai Lamponi, Mela Verde

Ventresca di Tonno “alla Scottadito” e Rosmarino

Tagliolino alla Mugnaia, Rombo, Caviale e Limone

Risotto al nero di Seppia e Oro

Astice, Mandorle e Ricci di Mare

Mousse al Cioccolato Fondente, Lamponi e Gelato allo Yogurt

Cannoli ripieni di Crema e Cioccolato

Bombette

A mezzanotte Cotechino con Lenticchie come da tradizione

Intrattenimento musicale, animazione a partire dall'aperitivo fino al brindisi di mezzanotte con la possibilità di festeggiare ballando.

Prezzo 380 euro bevande escluse



Alto Ristorante - c/o The First Musica | Via Via Pietro Cossa 1B - 00186 Roma | Tel 0642984023



Idylio by Apreda - Ristorante 1 Stella Michelin

Il ristorante Idylio by Apreda, dal 2019 insignito di una stella Michelin, è diretto da Francesco Apreda, chef di livello, interprete di una cucina in grado di soddisfare anche i palati più esigenti grazie a estro, tecnica, equilibrio fra radici italiane ed eleganti pennellate di Oriente. Una cifra stilistica che ben si adatta al 5 stelle The Pantheon Iconic Rome Hotel.

Idylio by Apreda



Menu cena della Vigilia

Calice di Champagne di Benvenuto

Triglia fritta, Piennolo e Limone

Merluzzetto alle Alghe, Tartufi e Tartufo

Raviolini allo Zafferano, Gamberi Rossi e Caviale

Risotto allo Spumante e Zenzero, Anguilla e Ricci di Mare

Rombo al Tè Nero, Cocco e Topinambur

Dattero Antica Roma, Gelato al Coriandolo

Prezzo 200 euro a persona, bevande escluse



Menu Cenone di San Silvestro

Un calice di Champagne Dom Pérignon di benvenuto

Baccalà, Cocco e Cime di Rapa

Stracciatella alla Romana, Scarola e Tamarindo

Linguine all’Astice Blu e Verbena

Linguine Vitello al Tartufo Nero, Cavolo e Castagne

Mandorle, Arancia Rossa e Anice Stellato

Lenticchie e Zampone di Mezzanotte sulla Divinity Terrace con DJ Set Midnight

Prezzo 450 euro a persona, bevande escluse



Terrazza Divinity Menu 24 Dicembre - Vigilia di Natale

Zeppole di Baccalà, Sedano e Mandarino :

Carpaccio di Spigola al Sale Vanigliato e Tartufo

Sedanini di Grano Turanico, Ristretto di Zuppa di Pesce e Broccoli

Salmone Selvaggio, Carciofi e Grani di Senape

Dolci Delizie di Natale Prezzo

Prezzo 120 euro a persona, bevande escluse



Cenone di Capodanno - Terrazza Divinity

Calice di Champagne di Benvenuto

Carpaccio di Capesante, Cavolfiore e Caviale

Risotto allo Zafferano e Polpa di Granchio

Ravioli di Anatra speziati, Broccoli e Mandorle

Vitello alle Nocciole, Porri e Salsa Foie Gras

Diplomatico allo Zabaione e Lamponi

Lenticchie e Zampone di Mezzanotte sulla Divinity Terrace con DJ Set

Prezzo 320 euro a persona, bevande escluse



The Pantheon Iconic Rome Hotel | Via di Santa Chiara, 4/A - 00186 Roma | Tel 06 87807070

Divinity | Via di Santa Chiara 4/A - 00186 Roma | Tel 06 87807070



Palazzo Montemartini Rome

È di scena il nuovo menu a Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, una carta che rende omaggio alla città di Roma, creata dallo chef Alessandro Tognacci, da gustare in un luogo scenografico come il Senses Lounge & Restaurant, proprio accanto alle antiche Terme di Diocleziano. Per le festività, Tognacci porta in tavola la tradizione.

Senses Lounge & Restaurant Palazzo Montemarini



Cena della Vigilia

Benvenuto dello chef

Sashimi di ricciola, zuppetta di melograno, zenzero e basilico ed insalatina di campo;

Tagliolino al limone, gamberi e salsa aglio e olio;

Rombo in tempura, puntarelle e salsa agli agrumi;

Tartelletta al cacao, chantilly alla ricotta e sorbetto alla visciola;

Selezione di dolci natalizi.



Pranzo di Natale

Carciofo alla romana, patata viola e guanciale,

Brodo ristretto di cappone tortellini e spuma di parmigiano 36 mesi

Aabbacchio panato con cicoria ripassata e fondo d’agnello, Zabaione croccante e nocciola

Selezione di dolci natalizi.



Capodanno

Aperitivo

Dentice con puntarelle e cedro;

Tartare di manzo croccante con pane alle cime di rapa e composta di cipolle rosse;

Tagliolini con concentrato di granchio e semi di papavero;

Pancia di vitello con salsa alla mostarda, finferli e germogli;

Cioccolato e agrumi;

A mezzanotte il classico brindisi insieme al buffet di dolci e lenticchie cotechino e uva.

La musica dal vivo anima la serata insieme a una lotteria che vede in palio soggiorni, cene e trattamenti benessere tra Roma, Costiera Amalfitana e Taormina.



Palazzo Montemartini | Largo Giovanni Montemartini - 00185 Roma | Tel 06 45661