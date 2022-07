Sulla Costa dei Trabocchi, il panino di mare targato Da Matti Street Food

“L’Abruzzo in un panino”, recita così il claim di Da Matti Street Food, la paninoteca di mare in versione gourmet a San Vito Chietino. Siamo sulla Costa dei Trabocchi, uno dei luoghi più belli della riviera adriatica dove dall’anno scorso c’è un percorso ciclopedonale, chiamato la Via Verde, con una vista mozzafiato che attira migliaia di turisti al giorno.

Proprio qui Andrea Ottaviano e Federica Primofiore hanno deciso di creare un progetto gastronomico tutto loro. Andrea 30 anni e Federica 31, sono una coppia nella vita e nel lavoro, la loro è la storia di due abruzzesi che dopo una lunga migrazione a Londra, hanno scelto di tornare nella loro terra. Dopo l’intensa gavetta londinese, dove Andrea era in cucina e Federica nel settore del marketing e dell’accoglienza, i ragazzi rientrano e nasce Da Matti Street Food, nome che in realtà hanno ereditato dal vecchio titolare.

Aperto nel 2019, Da Matti è diventato da subito un punto di riferimento sulla costa adriatica per chi vuole degustare il pesce in un panino, un’alternativa alle numerose friggitorie low cost nate negli ultimi anni a San Vito Chietino.

I panini Da Matti: colore e gusto

Andrea, lo chef, propone gustosi panini in versione gourmet farciti da vari tipi di pesce ai quali aggiunge diversi condimenti. I soffici e croccanti pani sono colorati naturalmente con barbabietola, nero di seppia, curcuma e altri ingredienti, e vengono realizzati in esclusiva per loro da un’azienda di Stoccarda. Andrea li arricchisce con vegetali, salse sperimentali e latticini. C'è anche la versione vegetariana, vegana, di carne e gluten free. Tutti i panini sono confezionati con materiali biodegradabili e messi in un cestino di vimini tipico da pic-nic. Sì perché l’area allestita per la degustazione dei panini e dei cocktail è un bellissimo giardino con terrazza ricco di piante colorate. Tutto è curato nei minimi dettagli.

Un successo immediato quello di Da Matti tanto da essere eletto campione per l’Abruzzo nella guida Street Food 2021 del Gambero Rosso.

Aperitivo, pranzo e cena

«Il locale è aperto a pranzo, aperitivo e cena – ci dice Federica che gestisce un po’ tutto - e in piena estate arriviamo a fare fino a 300 coperti al giorno. Facciamo anche servizio in spiaggia e il classico delivery. San Vito è un posto molto turistico ed è una grande soddisfazione vedere i clienti appagati e felici. Siamo partiti in due ed ora lavorano con noi sette ragazzi in gamba e professionali».

L'Abruzzo in un panino

«La mia idea – aggiunge Andrea- era creare un panino che rappresentasse l’Abruzzo del mare ma in maniera fusion. Nella farcitura troviamo sì pesci locali ma anche prodotti e salse internazionali che derivano dalle mie esperienze a Londra, città della quale è impossibile non farsi contaminare. Tutti i panini sono cotti in maniera espressa, necessitano del giusto tempo di preparazione; quindi, sin dall’apertura abbiamo diffuso la pratica della prenotazione via WhatsApp».

Lo staff di Da Matti

Non solo panini

Con i panini è possibile sorseggiare birre artigianali, vari vini locali o i drink. All'interno dell’open-air è stato allestito un cocktail-bar, in stile marinaro, dove il barman prepara i drink per i clienti, dai classici ai più sperimentali come, ad esempio, quelli che contengono elementi di pesce per valorizzare al massimo il gusto del panino. Un abbinamento davvero divertente.

Nel menu sono attualmente disponibili 10 panini, 4 insalate, vari fritti e sperimentazioni come il babà salato farcito di pesce realizzato dalla nota pasticceria locale Iezzi Rossana e farcito da Andrea.

C'è anche il Crazy Beach

Ultima novità imprenditoriale di questa stagione estiva tutta curata da Federica è la gestione di uno spazio nella bellissima e vicina spiaggia Le Morge, a Torino Di Sangro (CH) chiamato Crazy Beach. Qui c’è la possibilità di prendere in affitto gli ombrelloni e stuzzicare dalla colazione all’aperitivo le offerte del chiosco, comprese le insalate di Da Matti, ma per i panini bisogna andare a San Vito.

Da Matti Street Food

Via A. Vespucci 9, 66038 Marina di San Vito CH

Tel. 3791802668