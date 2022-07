Acqua Restaurant: un tuffo nel pescato di ricerca

Tra tutti gli slogan possibili è stato pescato quello giusto: “Immergersi nel gusto”. E ai tavoli di Acqua la promessa viene mantenuta. Da circa un anno l’insegna è operativa e le premesse ci sono tutte per entrare nell’agenda di molti. Siamo a Olgiate Olona (Va) e il bacino di utenza è potente. Tanto per dare due coordinate, Busto Arsizio, Legnano, Varese, la Svizzera e Milano. Con lo scalo di Malpensa dietro l’angolo.

Gambero rosso, gorgonzola e sedano

Ricerca e sensibilità

Il ristorante è raffinato e accogliente ed è specializzato in cucina contemporanea di pesce. Il giovane cuoco Alessandro Menoncin ha già alle spalle un’esperienza internazionale di elevata caratura e la sua mano si fa sentire. Ricerca e ancora ricerca e tanta sensibilità nel combinare aromi, ingredienti e colori. Il pescato è selezionato ogni giorno dalla disponibilità del mare. La provenienza è mediterranea, affiancata da rarità quali l’aragosta del Sudafrica o la capasanta dell’Atlantico, secondo stagione. Le ricette sono studiate per esaltare tutte le proprietà organolettiche della materia prima, con lavorazioni precise volte alla semplicità.

L'elegante sala di Acqua

Soddisfare ogni esigenza

«Le linea guida è il pescato – spiega – ma non siamo rigidi. In cucina vige la regola dell’apertura totale per soddisfare tutti i gusti, carne compresa e menu dedicati». Questo è già valore aggiunto di peso per un locale appena nato.

Davide Possoni e Alessandro Menoncin

Carta e degustazione

Due i menu degustazione, da 6 e 8 portate. La nostra esperienza è stata intensa. Apertura con Gambero rosso, gorgonzola e sedano, Aragosta, gelato cocco e mango, Mazzancolla, gel allo yuzu e crescione, Tonno tataky e salsa nikkei, Gambero arrostito, maionese di midollo alla brace, lievito madre e gelato all’aceto balsamico. Questo solo per gli antipasti.



Due i primi piatti – Raviolo di caciucco e Risotto, foie gras affumicato e scampi – e due i secondi: Porchetta di rana pescatrice e Tataki di manzo shitake saltati, salsa umami al tartufo estivo e soia. In chiusura Panna cotta al peperoncino con gelato allo yogurt e crumble al miele. In cantina oltre settecento etichette, accessibili e molto meno. Articolato il panorama di Champagne.

Aragosta, gelato cocco e mango 1/4 Tonno tataky e salsa nikkei 2/4 Raviolo di caciucco 3/4 Porchetta di rana pescatrice 4/4 Previous Next

Tavoli e suites

Un’esperienza piena in fatto di gusto, olfatto e vista. Il tutto in un contesto di eleganza, ma non ingessata. Acqua è accolta da una nuova struttura che ricorda la forma di una nave. All’interno un’ampia sala con una quarantina di coperti e una saletta privée. Intelligente l’utilizzo delle luci, qui un reale elemento di arredo, di legno, pietra e acciaio. In cucina uno Chef Table da pochi coperti e alcuni tavoli nel dehors accoglieranno la clientela in settembre. Tre suites al piano superiore chiudono il cerchio di un progetto che sa di buono. Alla guida del locale Davide Possoni, figlio di Pino, storico patron del Ma.Ri.Na, sempre a Olgiate Olona, e Andrea Marcella.

Acqua

Via F. Corridoni 1 – 21057 Olgiate Olona (Va)

Tel 351 7302292