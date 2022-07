La vera pizza napoletana a Bergamo? Da Vasinikò

Interessante e piacevole la constatazione del permanere, anche in questa fase turbolenta alquanto, della tendenza ad aperture di pizzerie all’estero. Adesso è il caso del network Vasinikò, nato nel 2013, che apre nel cuore di Londra, a Covent Garden il suo primo locale all’estero. Imminente l’apertura del sesto locale in Italia, a Modena. I cinque locali già ben presenti e ben funzionanti nel Bel Paese sono a Milano, Lodi, Cremona, Bologna e Bergamo.



In pieno centro a Bergamo

Il Vasinikò di Bergamo è ubicato in pieno centro città, in quella Piazza Pontida così cara ai bergamaschi per quanto evoca la loro gloriosa storia risorgimentale. Sul balcone di Casa Engel che si affaccia sulla piazza, Giuseppe Mazzini convinse la popolazione a insorgere contro la dominazione austriaca. Come riporta l'epigrafe posta sul monumento a lui dedicato: “Su questa piazza il 3 agosto 1848 Giuseppe Mazzini, milite e alfiere della legione Garibaldi per la salvezza della Patria, il popolo a nuovi eroismi incitava”. Non a caso, e il fatto storico a lode dei bergamaschi non va lasciato cadere in oblio, circa un sesto dei partecipanti alla spedizione de i Mille proveniva dalla provincia di Bergamo.

Tavoli all’aperto sotto i portici, ampie le due sale interne, quella superiore particolarmente adatta ai gruppi. In totale all’incirca 160 coperti.



Pizza con cornicione e impasto ottimo

La pizza è quella cosiddetta a canotto, ovvero con cornicione ben pronunciato che assume ghiotte rigonfiature con piccole bolle bruciacchiate. Impasto ottimo, topping costituito in gran parte da ingredienti di alta qualità di provenienza campana: pomodori dell’agro sarnese nocerino, territorio del San Marzano Dop e i latticini della Penisola Sorrentina.



Ottima piccola carta dei vini

Una particolare nota di merito all’offering dei vini. La carta, molto saggiamente, non solo non è sterminata ma diremmo che è proprio “piccina”. Ciò è possibile e rende agevole la scelta del cliente allorquando ci si affida alle etichette della linea janare dell’azienda vitivinicola sannita La Guardiense. Servito appena un po’ troppo freddo, ma la temperatura perfetta è raggiunta dopo breve permanenza nel calice, l’eccellente Fiano ottenuto da sole uve fiano del Sannio. Intriganti quei bei riflessi verdi a incorniciare il colore giallo paglierino. Piacevole al naso il profumo floreale.



Questo Fiano è abbinamento perfetto con la sontuosa parmigiana di melanzane che giunge in tavola a mo’ di dovizioso antepasto. Ben fatta, né secca né eccessivamente untuosa, ben predispone all’arrivo della pizza.



La prova delle pizze

In omaggio al nome del locale la pizza prescelta è la Vasiniko, con pomodorini e fiordilatte a costituire il topping in ingresso forno, e pesto di basilico e stracciata di bufala ad arrecare saporito mediante utilizzo in uscita forno.



La parola dialettale vasinikò sta a significare il basilico. Il menu cartaceo simpaticamente riporta parole napoletane con appropriata traduzione in lingua.



A seguire, immancabile da degustare, la Margherita. classica, con fiordilatte e pomodoro: ottima. La cena ha suo compimento con una squisita fetta di pastiera e un delizioso meloncello. Servizio garbato e cordiale; ben evidente la bravura del direttore Gaetano Montefusco, napoletano di nascita e bergamasco di adozione.



Vasinikò, sotto i portici di una delle piazze più belle di Bergamo, con proposte genuine di pizze napoletane. Bergamo, la città che diede i natali a Donizetti e Napoli, la città che Donizetti adottò.



Vasinikò

Piazza Pontida 13 – 24122 Bergamo

Tel 035 243907