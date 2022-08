Sole, lago e sfiziosità gourmet a Riva del Garda

Sole, lago e sfiziosità gourmet sono gli ingredienti del menu estivo del "Re della Busa", l'esclusivo ristorante del Lido Palce, l'hotel 5 stelle lusso di Riva del Garda. Lo chef David Cattoi e il maître Giuseppe Bovino propongono una raffinata combinazione tra i sapori della tradizione trentina e i gusti esotici più inebrianti della cucina internazionale.

Il Re della Busa

Antipasti: dalle sarde del Garda al foie gras d'anatra

Astice Canadese, salicornia, sarde del Garda e dragoncello. Tuorlo fritto Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi, tartufo estivo, porcini, finferli in agrodolce. Lingua di vitello, terrina di foie gras d’anatra, cipolla rossa in agrodolce, fragole fermentate. Salmerino alpino affumicato, rabarbaro, ciliegie, salsa al vermouth Noilly Prat.

Primi piatti: dal risotto con le triglie ai tortelli di erbette e ortiche

Risotto “acquerello” al pomodoro con triglia di scoglio capperi e limone candito del Garda. Spaghettoni Matt ostrica Kys, friggitelli e yuzu, un agrume particolarmente aromatico, originario dell'Asia orientale. Rigatoni Matt su coda di bue, champignon, Trentingrana e tartufo estivo. Tortelli ripieni di erbette spontane e ortiche, aglio orsino spuma al caprino di Moena.

Secondi piatti: scorfano, seppie, maialino da latte affumicato

Scorfano, il suo guazzetto leggermente piccante, finocchi allo zafferano, polvere di olive taggiasche. Seppia di Santo Spirito, cipolla di Tropea, taccole, cardoncelli Katsuobushi, brodo di alghe. Fiore di zucchina in tempura farcito con patate, porri, funghi shiitake su pesto di crescione tofu e rapanelli in agrodolce. Maialino da latte leggermente affumicato, sedano rapa, salsa al peperone corno, pancetta affumicata, millefoglie di patate al rosmarino, germogli di soia.

Sontuosa la carta dei vini: dagli Champagne ai grandi rossi d'autore

La carta dei vini del "Lido Palace" spazia dagli Champagne ai grandi vini (bianchi, rossi, da dessert) di Italia, Francia, Austria, Ungheria, Germania, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Argentina, Nuova Zelanda. Il maitre Giuseppe Bovino li propone anche al calice. Ampia la scelta degli Champagne: Dom Pérignon, Krug, Moët & Chandon, Laurent-Perrier, Veuve Clicquot, Roederer, Bollinger. Lo stesso dicasi degli spumanti metodo classico italiani: Trentodoc in particolare (da Ferrari a Dorigati, da Maso Martis a Pojer&Sandri) e Franciacorta (Cà del Bosco, Bellavista, Berlucchi, Barone Pizzini). Tra i rossi d'autore un "parterre de rois": Sassicaia, Masseto, Gaja, Quintarelli, San Leonardo, Foradori, Endrizzi, Cesconi, Hofstätter.

Ferragosto in riva al lago con finger food e cene esclusive

Tra le proposte dell'estate segnaliamo il Ferragosto in riva al lago per festeggiare l'evento per eccellenza dell'estate italiana. Dalle 18.30 alle 19.30 il Lido Palace invita i wine love a brindare con una flûte di Champagne accompagnata da finger food gourmet nella pittoresca cornice della terrazza panoramica dell'hotel. La serata continua nel "Bistrot Tremani" oppure nel ristorante gourmet "Il Re della Busa" con una cena esclusiva. È gradita la prenotazione.

David Cattoi

La Notte di fiaba con i "Tre Moschettieri"

Direttamente dal romanzo di Alexandre Dumas, i protagonisti dell'edizione 2022 della "Notte di Fiaba", in programma domenica 28 agosto, trasporteranno gli spettatori in un tempo lontano tra duelli, inganni di corte e grandi eroi, pur rimanendo nello scenario suggestivo di Riva del Garda. Il Lido Palace proporrà lo spettacolare show dei fuochi d’artificio brindando con Champagne e una cena Fine Dining "à la carte" da una delle terrazze più romantiche della città. Anche in questo caso è gradita la prenotazione.

Il Lido Palace

Il Re della Busa

