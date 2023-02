San Valentino in Umbria con i cuochi per celebrare l'amore

La festa degli innamorati è alle porte e cosa c'è di meglio che trascorrere una serata romantica in Umbria, regione intima e riservata, circondata da bellezza e buon cibo? I ristoratori umbri vi aspettano per celebrare insieme l'amore con menù degustazione, location raffinate e panorami mozzafiato.

San Valentino nei ristoranti umbri



A-mare il menu tutto di pesce di Aldivino a Corciano

Il Ristorante Aldivino Bistrot dello chef Enrico Pistoletti vi offre un menu tutto di pesce con dessert a sorpresa abbinato da vini sapientemente selezionati dal sommelier Emanuele Rugini. Tra le portate: Ostriche e caviale di mela verde, Tartare di branzino con chips di tapioca allo zafferano, Gamberi rossi con mandorle e yuzu, Risotto con carciofi, scampi e limone... L’atmosfera è intima e raffinata, un luogo perfetto per trascorrere una fantastica serata a due passi dal centro di Perugia.

Aldivino a Corciano



Aldivino | Via Antonio Gramsci 201 - 06073 Corciano (Pg) | Tel 075 928 1711



San Valentino intimo e panoramico con Paolo Trippini a Civitella del Lago

Il Ristorante Trippini a Civitella del Lago vi accoglie con solo 5 tavoli affacciati sul lago, per una cena a lume di candela con vista mozzafiato e piatti selezionati dallo chef Paolo preparati con le migliori materie prime del territorio: Trota salmonata marinata con mandarino, finocchio fermentato e cipolla bruciata, Cannellone ripieno di broccoletti, latte di capra e ragù di capriolo, Petto d’anatra, cardoncelli e cavolo cappuccio, Mousse caramello salato gel di lichi e archdi… Per chi desidera una notte di relax, potete soggiornare nel piccolo borgo di Civitella, in un posto rustico ed elegante che racconta e mantiene intatto il fascino storico del paese. Aperto anche per il pranzo di San Valentino.

Ristorante Trippini a Civitella del Lago



Ristorante Trippini | Via Italia 14 - 05023 Civitella del Lago (Tr) | Tel 0744 950316



Un piatto e 2 forchette la cena condivisa di Officina dei Sapori a Gubbio

A Gubbio, all'Officina dei Sapori, Giacomo e Veronica Ramacci vi invitano a una cena all'insegna del buon cibo con carni dal mondo, tartufo e dolci d'avanguardia. Un percorso degustazione tutto pensato per creare connessione tra le coppie, divertire e condividere. Un piatto alla volta, e due forchette: perché l’amore è sharing, anche a tavola.

Officina dei sapori di Gubbio



Officina dei Sapori | Via dei Consoli 13 - 06024 Gubbio (Pg) | Tel 075 9271424



Messaggi d’amore da Origine a Terni

Infine, a Terni, nuova destinazione gourmet in Umbria, il ristorante Origine di Maurizio e Amedeo Serva con lo chef resident Luigi Ficca vi aspettano con un menù degustazione ispirato alla cucina tradizionale rivisitata in chiave gourmet. Tra le portate: Scampi, bisque alla vaniglia e tuberi, Ravioli ripieni di topinambur, fonduta di parmigiano e tartufo, Filetto di maiale alle rose, finocchi, lamponi e polvere di cocco, Gianduia, frutto della passione, salvia, peperoncino e nocciole. Per stupire il vostro partner, il ristorante organizza e si occupa di far stampare biglietti d'amore a sorpresa.

Ristorante Origine a Terni



Origine | Via Paolo Garofoli 16 - 05100 Terni | Tel 342 1058574