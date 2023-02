Res, il ristorante di resilienza e alta gastronomia di Laghi Nabi

La forza e la salubrità dei sapori della natura, espressione di un territorio che ha fatto della rigenerazione ambientale e sociale il suo mantra, entrano in cucina per ideare nuove esperienze enogastronomiche. È questa la filosofia di Res, il nuovo ristorante di Laghi Nabi, che con le sue architetture dominate da materiali naturali che lasciano spazio a grandi vetrate che si affacciano sul lago, è lo scrigno di gusto della prima Oasi Naturale della Campania, nata da ex cave di sabbia un tempo in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE) e oggi eclettico resort in cui tende luxury e lodge ecosostenibili sono sospesi tra le acque e la vegetazione.

Tavolo al Res vista Laghi Nabi

Res, il nuovo ristorante di Laghi Nabi

Res è sinonimo di resilienza, restituzione, restare, respirare l’aria del cambiamento positivo. Questi i valori che lo Chef Emanuele Mosca, che si può vedere all’opera con la sua brigata assaporando i piatti del ristorante esprime nelle sue ricette, connubio di alta gastronomia, materie prime coltivate sul territorio e nuove creative sperimentazioni in linea con la stagionalità. La lavanda, che spande i profumi dei suoi fiori dai campi recuperati a Laghi Nabi su 15mila mq e si può assaporare nelle panificazioni preparate al ristorante, l’olio extravergine d’oliva che nasce sulle colline che si possono ammirare dall’oasi, il miele prodotto dalle api che si nutrono della biodiversità locale, sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati dallo Chef tra pesce, carni locali e produzioni campane di alta qualità.

Le essenze dell’autentica cucina mediterranea invadono i sensi già nello speciale ingresso del ristorante, La Serra, un giardino indoor con alberi e piante di agrumi che decorano le sedute in legno ed invitano ad aperitivi o brindisi dopo cena. Uno spazio di design naturale, che richiama con le sue lampade lo stile e le forme del ristorante Res, i cui elementi sono stati realizzati da artigiani locali con materiali sostenibili.

Un posto dove la natura è protagonista

Il lago, con le sue acque popolate di anatre ed uccelli acquatici, ma anche dai riflessi degli alberi che si specchiano con i colori del cielo che cambiano con il trascorrere del tempo, è il protagonista, offrendo in ogni momento uno spettacolo diverso. La bellezza dello scenario naturale è parte integrante dell’esperienza enogastronomica. Ed è uno sguardo privilegiato su una terra che sta cambiando il proprio destino, traendo la sua linfa vitale dall’unione tra natura e bioarchitettura, di qui l’origine della parola Laghi NaBi e del grande progetto di rigenerazione di tutta l’Oasi. Il ristorante Res è aperto per gli ospiti del resort, ma anche per gli esterni.

Laghi Nabi

Litorale Domizio (CE)

Tel. 0823764044