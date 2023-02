Inverno stellato allo Stafler di Vipiteno

L’haute hôtellerie è questione di dettagli. Che talvolta sono molto evidenti, come al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), che, immerso in un silenzioso parco con laghetto, è paradiso per gli amanti della neve, della cucina gourmet, del wellness, in cui fece sosta anche Goethe.

Esterno del Romantik Hotel Stafler (foto di Hannes Niederkofler)

Le bellezze dell’Alta Valle Isarco

La neve appunto, perché nell’Alta Valle Isarco, si trovano tre comprensori sciistici da sogno (Monte Cavallo, Racines e Ladurns), a poca distanza Rio Pusteria e Plan de Corones, ma anche la pista da slittino più lunga d’Europa. Per i più romantici, un’esperienza a bordo di una carrozza a cavalli, avvolti in calde coperte nello scenario da fiaba, è un’esperienza indimenticabile.





La proposta gastronomica del Romantik Hotel Stafler

Poi c’è la cucina: il ristorante Gourmetstube Einhorn è luogo sacro di una vera celebrità, lo chef Peter Girtler, 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau, che con ricette raffinate ma dai sapori decisi, sa raccontare il suo Alto Adige con materie prime eccellenti dai contadini locali e dal maso di famiglia. E per finire il wellness: si chiama Romantica la Spa che è una vera oasi benessere in cui rigenerarsi tra piscina coperta, sauna finlandese panoramica, bagno di vapore ai sali marini, cabina a raggi infrarossi, trattamenti ayurvedici che si mescolano ai benefici delle essenze locali o pacchetti speciali che combinano peeling, massaggi e impacchi rigeneranti.

Si aggiunga che l’hotel vanta una lunghissima storia d’ospitalità: da più di 200 anni la famiglia Stafler vizia gli ospiti tra suite sogno, stufe in maiolica d’inizio secolo e mobili d’epoca, servizio impeccabile, esperienze memorabili, in un incantevole luogo in cui vivere la vacanza. Ed ecco alcune offerte imperdibili per l’inverno 2022.

Romantik Hotel Stafler, Peter Girtler in cucina (foto Hannes Niederkofler)
Un piatto proposto dal Romantik Hotel Stafler (foto Florian Andergassen)
Un piatto del Romantik Hotel Stafler (foto Florian Andergassen)
La proposta gastronomica del Romantik Hotel Stafler (foto Florian Andergassen)

La proposta: una notte, due stelle Michelin

Con la proposta “1 notte – 2 stelle”, il Romantik Hotel Stafler invita ad un soggiorno di una notte con prima colazione e un esclusivo menu degustazione gourmet firmato da Peter Girtler, con la possibilità di prenotare un abbinamento di vini. Il prezzo è a partire da 299 euro a persona in camera Superior.

Romantik Hotel Stafler, vacanza di coppia (foto Hannes Niederkofler)
Romantik Hotel Stafler, colazione (foto Hannes Niederkofler )
Romantik Hotel Stafler, aperitivo (foto Hannes Niederkofler)
Romantik Hotel Stafler, Spa (foto Hannes Niederkofler)
Romantik Hotel Stafler, sala da pranzo (foto Hannes Niederkofler)
Romantik Hotel Stafler, salotto (foto Hannes Niederkofler)



Momenti di coppia da Stafler

Fino al 2 marzo 2023, la pausa romantica con la dolce metà comprende 3 pernottamenti, una piccola bottiglia di spumante in camera, una cena romantica da 6 portate nella Gourmetstube “Einhorn” 2 stelle Michelin, le altre due sere menu di 6 portate a scelta nell’ambito della mezza pensione, una deliziosa colazione a letto, utilizzo dell'area SPA "Romantica" con piscina, saune, sala relax, un buono wellness nel valore di 25 euro a persona, ricca colazione regionale con prodotti fatti in casa, caffè, tè e torte nel pomeriggio, a partire da 619 euro a persona.

Romantik Hotels & Restaurants

Esperienze autentiche, calda ospitalità e storie vere caratterizzano i quasi 200 Romantik Hotels & Restaurants in sette paesi europei - dalle locande di campagna di alta qualità alle case benessere uniche e agli hotel di lusso di "Pearls by Romantik". Il marchio è completato da chalet selezionati, B&B esclusivi e townhouse in vivaci metropoli. Gli host Romantik accolgono i viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Slovenia. Attraverso le partnership con Les Collectionneurs in Francia, Secret Retreats in Asia, Gondwana Collection in Namibia e Heritage Hotels in Portogallo, Romantik offre ai viaggiatori una rete premium che include un totale di 500 indirizzi speciali. La potente cooperazione di vendita e marketing da 50 anni presenta la varietà dell'ospitalità individuale. L'eccellente arte culinaria e la tipicità locale uniscono le strutture gestite personalmente in una collezione esclusiva per le massime esigenze sotto l'ombrello del forte marchio Romantik.

Romantik Hotel Stafler

Brennerstrasse, 10 39040 Mules/Campo di Trens, Vipiteno (BZ)

Tel. 0472771136