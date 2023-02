Febbraio, è tempo di peccare... e non solo a Carnevale

Dopo il meritato riposo di gennaio, l'antica e Storica Osteria Morelli di Canezza di Pergine Valsugana, all'imbocco della valle di Mòcheni, la valle incantata del drammaturgo austriaco Robert Musil, nei giorni scorsi, in concomitanza con la Festa di San Biagio, il santo protettore della gola, ha riaperto i battenti all'insegna del motto: "Febbraio, è tempo di peccare"

L'Osteria Storica Morelli

Quante tentazioni a tavola grazie anche alle primizie dell'orto

Perché febbraio, vi chiederete. Non solo poiché è il mese che concide con i festeggiamenti di Carnevale e le mille tentazioni della tavola, ma anche per il risveglio della natura che ci regala le prime bontà di stagione: le erbe spontanee e le primizie dell'orto assieme ad uno dei piatti stagionali più gettonati: il baccalà nelle diverse declinazioni. Per tutto il mese di febbraio Fiorenzo Varesco, affiancato dalla moglie Antonella in sala, proporrà una carrellata di peccati di gola con gli abbinamenti enoici consigliati dal sommelier Francesco Nuresi. Protagonista assoluto sarà il baccalà assieme ai carciofi, al radicchio, al topinambur e ad altri prodotti del territorio tutelati dal marchio Slow Food. Un percorso all'insegna della bontà, ma soprattutto della genuinità.

Fritto, mantecato, alla cappuccina, con i tortelli: evviva il baccalà

Il menu degustazione prevede una serie di peccaminose proposte, una più sfiziosa dell'altra. Si comincia con gli antipasti: praline di baccalà fritte su crema di carciofi e radicchio in saor per passare poi ai cicchetti di baccalà mantecato veneziano alle tre polente con i carciofi sott'olio della casa. Come primi piatti ecco i tagliolini fatti in casa con baccalà, aglio orsino, sarde salate del Garda e olive nere infornate. Altro primo già sperimentato e apprezzato in altre occasioni i tortelli di baccalà con burro ai fiori di topinambur e radicchio trevigiano stufato. Un'assoluta novità è il "Grestel" di baccalà, antico piatto dell’Alto Adige, mentre si ritorna alla tradizione con il baccalà dei Frati alla Cappuccina (la più antica ricetta dello stocco) con polenta biancoperla nera e radicchio di Treviso gratinato.

Chiusura in pompa magna con il piatto forte del menu: il trancio di baccalà su guazzetto mediterraneo, ratatouille dell’orto, carciofi e patate novelle allo zafferano. Il menu degustazione prevede quattro piatti a sorpresa eguali per tutto il tavolo a 40 euro. L'Osteria Morelli di Canezza è aperta il mercoledì, il giovedì e il venerdì solo a cena. Il sabato e la domenica e pranzo e cena. Giorni di chiusura: lunedì e martedì.

Osteria Morelli

Piazza Generale Albino Petrini, 1, 38057 Pergine Valsugana (Tn)

Tel. 0461 509504