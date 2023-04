Caserta, "Gli Scacchi" scende in centro: stessa cucina, nuovo locale

C'è la collina e c'è la pianura. C'è il pittoresco borgo medievale di Casertavecchia e c'è Caserta con il suo Palazzo Reale. E ci sono Gino Della Valle e sua moglie Marilena. A Casertavecchia, proprio al limitare del borgo, ampio e confortevole il parcheggio, la loro famosa e pluripremiata trattoria Gli Scacchi. Celebre, frequentato sia dai turisti che "salgono" su Casertavecchia per visitarla, sia dai locali che nei mesi estivi "salgono" su Casertavecchia per sfuggire alla calura della piana. Ma c'è anche il lungo inverno, stagione poco propizia, al netto di qualche fine settimana di bel tempo, per "salire" in collina. E allora che si fa? Gino e Marilena "scendono" a Caserta e danno vita a Gli Scacchi in pieno centro. Più che pieno centro, a qualche decina (non centinaia!) di metri da Palazzo Reale.

Gli Scacchi a Caserta

Il nuovo volto de Gli Scacchi a Caserta

Locale di grande ma non sfarzosa eleganza. Bar all'ingresso. Ampia la sala, pregevoli le sedute, la mise en place, il guardaroba. Cantina di ragguardevole interesse: carta dei vini conseguentemente molto interessante. Linea di cucina pressoché invariata rispetto al "borgo collinare", sebbene l'oggettiva commutazione da trattoria a ristorante comporti naturali accorti riposizionamenti. Esiste il menu, la cui cover è in preziosa seta di San Leucio, ma soprattutto "esiste" Gino che sa consigliare al meglio.

La nuova sala del ristorante Gli Scacchi di Caserta

Valentina, figlia di Gino e Marilena, sa metterci competenza e grazia in sala. Della serie… chi ben comincia… il benvenuto dalla cucina, impalpabile l'esagerazione, potrebbe costituire brunch a sé (accadrà, è trend ineludibile).

Gino Della Valle e sua moglie Marilena

In successione, ben descritte: Cantuccio salato con spuma di mortadella di bufalo. Ricavare la mortadella dal bufalo qui significa molto. Si va ben oltre il donare una poco conosciuta leccornìa a commensali gourmet; qui si tratta di rendere valevole la sopravvivenza stessa degli annutoli (i piccoli della bufala) un tempo soppressi alla nascita senza troppi complimenti. Adesso, invece, la carne fresca, la bresaola (semplicemente squisita) e questa sorprendente mortadella. Tipicità della zona, noto già ai tempi di Cicerone, il formaggio Conciato Romano. La chef Marilena lo adopera sapientemente in cucina e ne sortisce il delizioso Biscottino di pasta frolla con cremoso di Conciato Romano. E rieccoci alla previsione (facile) di innovative occasioni di consumo e quindi di fruizione del ristorante prossimo venturo: sì il brunch, ma anche happy hour. Ancora: Mimosa di Ricotta di Bufala Campana DOP con puntarelle. A chiudere il benvenuto, il Piccolo panino napoletano. Qui l'abbinamento, appropriato il calice e corretta la temperatura di servizio, è con AOC Bulles de Chenin Montlouis sur-Loire 2020 Montoray.

Dall'antipasto al dolce

L'antipasto è un ghiotto trittico: Finocchi in pastella; Polpettine di lenticchia su crema di zucca; Soufflé di patate con carciofi. Sinusoide di sapori, ammiccamenti di gusti conciliabili, contrappunti intriganti. In abbinamento: IGT Terre del Volturno Fontanavigna Pallagrello Bianco 2018 fatto da Terre del Principe. Encomiabile questo saper attingere dall'Oltralpe e poi, fior da fiore, dai vigneti (e vitigni) locali. E in zona si resta quando nel calice viene versato il sorprendente rosato fatto da Vigne Chigi: IGT Terre del Volturno Rosa Canina 2021, ottenuto da sole uve Pallagrello Nero. Bello a vedersi, di grande bontà al palato, il Raviolo verde ripieno di ricotta e borragine su crema di Quadrello. Il Quadrello è un formaggio di bufala a pasta molle e cruda. Dal nord ovest del primo calice al nord est del calice che accompagna il sontuoso secondo costituito dalla Girandola di agnello. IGT Venezia Giulia Malvasia Istriana 2018 fatta da Damijan Podversic con sole uve Malvasia Istriana. Un bianco con l'agnello!?!? Sì, scelta tanto coraggiosa quanto vincente!

L'agnello de Gli Scacchi a Caserta

A concludere, fatta in casa, "La mia Delizia al limone", "mia" della chef Marilena, ovviamente. Un bicchierino di ottimo limoncello è quello che ci vuole hic et nunc! Appena aperto (gennaio 2023), Gli Scacchi si pone già sul podio dei migliori ristoranti della città.

Gli Scacchi

Via Salvatore Maielli 3, 81100, Caserta (Ce)

Tel. 0823371086