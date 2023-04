I ristoranti più cool dei calciatori in Italia: quando il pallone incontra la cucina

Si sa. Il calcio ed il cibo fanno parte della nostra cultura da tantissimo tempo. Due passioni che vengono coltivate ogni giorno da milioni di italiani, da nord a sud, e che forniscono un patrimonio storico che tutto il mondo ci invidia. L'Italia, infatti, è da sempre - anche se, nell'ultimo periodo, come lo stesso paese, sta attraversando un momento di crisi a causa della cattiva gestione delle nostre politiche - una delle mete più gettonate dai calciatori stranieri, in primis da sudamericani (argentini e brasiliani) ed europei (soprattutto francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi), oltre che al classico turismo culturale e vacanziero. E alcuni di questi finiscono per restare nel Bel Paese anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo per avviare un progetto imprenditoriale legato proprio al mondo del food, come, per esempio, accaduto a Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter ed attuale vicepresidente del club meneghino, Claarence Seedorf, uno dei più forti centrocampisti della storia che ha militato nel Milan e nel Real Madrid, ed Hernanes, tra molte ex-Lazio e Juventus. Insomma, un'attrazione nei confronti della ristorazione che per molti calciatori diventa un vero e proprio business. Ed oggi parleremo di questi locali:

Botinero di Javier Zanetti (Milano)

Prima di addentrarci nella storia e nel menu del locale, bisogna partire dal significato del nome. "Botinas", infatti, nel dialetto argentino, patria dello storico capitano dell'Inter, significa "scarpe, stivali": una scelta che rispecchia gli elementi chiave che si possono incontrare all'interno del ristorante poiché il Botinero è ricco di scarpini, messi in esposizione da Javier Zanetti, che hanno fatto la storia del calcio. Un ambiente elegante e caratteristico allo stesso tempo, pronto ad accontentare i palati esigenti e gli appassionati di calcio.

La sala principale del Botinero

Il locale, ovviamente, come è di patrimonio della cultura dell'Albiceleste, è specializzato in carne. L’elemento che contraddistingue il Botinero è la possibilità di offrire molti tipi di razze bovine diverse: dal Wagyu giapponese, al Wagyu australiano, dal Wagyu statunitense al Wagyu argentino. E ancora l'angus argentino, brasiliano e americano nei vari tagli, la vacca valenciana e la bavarese. Il ristorante, inoltre, propone una cucina mediterranea lasciando spazio anche a qualche piatto di pesce.

Botinero

Via S. Marco, 3, 20121 Milano (Mi)

Tel. 02 65560840

Legami Sushi & More di Claudio Marchisio (Bergamo)

Il progetto "Legami" nasce nel 2016 a Vinovo, in provincia di Torino, da un'idea dell'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, Claudio Marchisio. Un desiderio di dar vita ad uno spazio dove si uniscono la passione per il miglior sushi ispirato alla tradizione giapponese ed un design moderno che riflette la location e le creazioni degli chef. Il nome scelto dall'indimenticabile numero otto bianconero racconta una storia fatta di intrecci di gusti, profumi e culture che si materializzano in piatti ricercati pronti a soddisfare il palato del cliente.

L'interno di Legami

Il menu del locale di Bergamo, che si trova in pieno centro città (esattamente sul Quadriportico del Sentierone) e che è stato aperto nel 2021, il quarto della catena per ordine cronologico, propone sushi e piatti fusion realizzati con prodotti di qualità selezionata. Le migliori ricette di Legami si ispirano alla tradizione, lasciando che culture diversi si contaminano e diano vita a inaspettate e sorprendenti creazioni degli chef.

Legami Sushi & More Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 15, 24122 Bergamo (Bg)

Tel. 0350075219

Finger's Garden di Claarence Seedorf (Milano)

«L'ho preso per lo stomaco», ci racconta ridendo chef Roberto Okabe, gestore di Finger's Garden Milano, rivelandoci come è nata l'amicizia con Claarence Seedorf, uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio e socio azionario del cuoco. «Nel 2000 lavoravo allo Zen ed erano clienti abituali dei calciatori di livello mondiale come Serginho, Ronaldo Il Fenomeno e Rivaldo. Una volta era venuto Seedorf con la moglie brasiliana e si è innamorato della mia cucina. All'inizio mi voleva portare a Madrid, ma poi nel 2004 abbiamo aperto Finger's Garden a Milano», un luxury restaurant giapponese che nel corso degli anni ha portato sempre nuove esperienze: dal sushi bar al sushi take away fino al sushi delivery, senza mai perdere di vista l’ambizioso obiettivo di essere il miglior ristorante di cucina giapponese creativa di Milano.

L‘interno del Finger‘s Garden

Fanno parte del menu: sushi, sashimi, tempura e altri piatti tipici della cucina giapponese che si incontrano con ingredienti tradizionali della cultura mediterranea. Finger’s, dunque, fonde alta cucina, arte, design e delicate atmosfere della cultura nipponica: è un luogo in cui sperimentare la cucina giapponese rivisitata dalla creatività e dalle contaminazioni culturali, capace di sorprendere con tocchi imprevisti. E ancora oggi è meta gettonata dai calciatori: come ci racconta lo chef, infatti, sono ospiti del locale personaggi del mondo del pallone (di spessore) come Zhang Jr, presidente dell'Inter, Paolo Maldini, Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic.

Finger's Garden

Via Giovanni Keplero, 2, 20124 Milano (Mi)

Tel. 02606544

Ca' del Profeta di Hernanes (Asti)

«Arrivando qui in Italia ho conosciuto la cultura, l'amore e la dedizione per il cibo. Mi sono innamorato del mangiare e dello stare bene». "Il Profeta" Hernanes - ex-centrocampista di Lazio, Inter e Juventus - ci ha raccontato così la sua scelta di aprire un ristorante nel Bel Paese. Ma il giocatore sudamericano ci confessa che aveva già avviato «un'attività in Brasile con dei soci» e che uno dei suoi sogni da bambino era quello di «avere un locale ed accogliere e servire i clienti». Un desiderio, dunque, che è diventato realtà con Corveta in patria e poi con Ca' del Profeta ad Asti.

La Ca' del Profeta

Ca’ del Profeta è un’esperienza sensoriale tutta Made in Italy che unisce ai colori della terra Monferrina, i sapori del Piemonte, la passione per il vino arricchita da un tocco brasiliano. La guida della cucina è affidata alle mani sapienti dello chef stellato Christian Milone: gi ingredienti sono a km0 e sostenibili per riscoprire il rapporto tra la terra e i suoi prodotti. I piatti del cuoco vengono dalla terra, dalla campagna, e prendono nuova vita. Nei suoi menu si ritrova la saggezza delle stagioni e al tempo stesso il fascino esotico dei grandi viaggi.

Ca' del Profeta

Via Montaldino, 19, 14048 Montaldo Scarampi (At)

Tel. 375 626 5750

Posteria San Rocco di Gennaro Gattuso (Gallarate)

La Posteria San Rocco si trova all’interno di una costruzione ottocentesca circondata da un giardino. Già prima di entrare si rimane stupiti dall’antica chiesa di San Rocco, sorta nel 1400 come cappella e poi dedicata al Santo pellegrino. Questa chiesa ha avuto un ruolo importante nella storia di Gallarate, tanto che nell'800, accanto, aprì una "posteria", che in dialetto lombardo significa "negozio in cui si vendono generi alimentari" - ed a San Rocco si vendeva pesce fresco. Oggi, la posteria è un ristorante che accoglie gli ospiti in un ambiente suggestivo riportato in vita dopo un restauro che ne rispetta le origini. L’amicizia tra il campione del mondo Gennaro Gattuso e il campione della pasticceria Massimo Bianchi ha dato vita alla Posteria San Rocco e molto altro.

Il design della Posteria San Rocco

Il locale, che si trova a Gallarate (in provincia di Varese), offre ingredienti di alta qualità che rendono questo ristorante un’eccellenza del Mediterraneo dalla grande personalità. Alla Posteria San Rocco si può assaporare la cucina mediterranea reinventata dallo chef Fabrizio Puricelli. Ingredienti stagionali a chilometro zero acquistano nuovi sapori, più esotici. Il menu è per lo più di pesce, approfittando della vicina Ittica e Gastronomia Gattuso & Bianchi. E per concludere pranzo e cena in bellezza, la filiera dell’eccellenza è completata dai dessert che vengono direttamente dalla vicina Pasticceria Bianchi.

Posteria San Rocco

Corso Sempione, 21, 21013 Gallarate (Va)

Tel. 0331701045

Lève Ristorante di Leonardo Bonucci (Torino)

Il Lève, ristorante di proprietà del difensore della Juventus e della Nazionale italiana Leonardo Bonucci, si ispira sia come menu che come atmosfera al Bocasalina, il noto ristorante di Es Pujols, il più importante centro turistico dell'isola di Formentera. La cucina è affidata proprio al primo chef del Bocasalina di Formentera, Marco De Matteis. Il locale è un riferimento per i torinesi grazie alle innovative proposte del lounge bar e a un menu ricco anche di crudi di carne e pesce e ad un abbondante bancone ricco di dolci.

Lève Ristorante a Torino

L'approccio al mondo della ristorazione nasce dalla passione di Bonucci per il vino e il cibo, mentre l'idea di aprire un ristorante arriva insieme ad un gruppo di amici, così ci racconta il direttore del locale Simone e aggiunge «progetti per il futuro ce ne sono, ma mancano le risorse umane per poterli sviluppare».

Lève Ristorante

Corso Galileo Ferraris, 45, 10128 Torino (To)

Tel. 3311334095