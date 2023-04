Materie prime e abbinamenti con un tocco di originalità: alla scoperta di Era Pizza

Se sei alla ricerca di un’alternativa alla solita pizza e vuoi dare un tocco di originalità alla tua cena la risposta potresti trovarla da Era Pizza, situata quasi nel centro di Monza, più precisamente in via Magenta. A fare gli onori di casa Gabriele Pè, che con il supporto di due soci, nel 2017 ha aperto il locale e intrapreso un attento percorso di studio e ricerca sugli impasti della pizza, con l’intento di avviare una nuova “era” del gusto. Nella sua continua ricerca della migliore esperienza da offrire ai propri clienti, dal 2021 Gabriele incontra e si avvale dell’esperienza di Patrick Zanoni, pizzaiolo e titolare della pizzeria Rock 1978 di Bione (Bs). Con agli interessanti abbinamenti nel topping introdotti da Patrick gli impasti di Era hanno ottenuto un valore aggiunto impareggiabile. Questa collaborazione tra i due giovani artigiani della pizza ha portato alla creazione del nuovo menu di Era, che recentemente abbiamo avuto la fortuna di assaggiare.

Pizza Gamberoni e pancetta

La scelta delle proposte lasciata in mano ai padroni di casa che subito ci hanno accolto con una deliziosa pizzetta fritta con burrata, pancetta e gambero rosso, ideata la sera stessa da Patrick, per poi intraprendere il percorso degustativo vero e proprio composto da 6 portate. Si inizia con una delle novità di questo menu, “La Bassa di Era”, una pizza caratterizzata da un impasto leggero e friabile realizzato con un blend di farine e lasciato a lievitare 48 ore, nel caso specifico abbiamo assaggiato la Elogio Al Pomodoro (pomodoro, pomodoro Paglione dry, concassè di pomodoro, olio all’aglio e origano Bio di Sicilia).

Alla scoperte delle interessanti proposte e combinazioni

Per le pizze con l’impasto “Nuvola”, il più noto impasto della casa che subisce una lievitazione di 48 ore e viene cotto in forno a vapore, la scelta si articola in “Origini” e “Gourmet”. La proposta Origini contiene i gusti più tradizionali di cui abbiamo assaggiato la Siciliana (salsa di pomodoro Virtuna, pomodoro semi-dry, capperi, acciughe del cantabrico, olive di Caiazzo, datterini freschi e origano Bio di Sicilia) e la Pomodoro Giallo e Bufala (passata di pomodoro giallo Virtuna, olive disidratate, mozzarella di bufala di Battipaglia). Da evidenziare che la sapidità di queste pizze è data esclusivamente dagli ingredienti e non dal sale nell’impasto che viene sapientemente dosato.

Per chi è alla ricerca di qualcosa che vada oltre il gusto a cui siamo abituati c’è, invece, la proposta Nuvole Gourmet, di cui abbiamo assaggiato la Gamberoni e Pancetta (crema di patate all’nduja, gambero scottato, pancetta stufata affumicata Coati e olio al rosmarino) e personalmente l’ho trovata la sorpresa della serata, in cui la crema di patate alla nduja ha saputo dare equilibrio all’abbinamento. In chiusura la pizza Tartare di Fassona (fiordilatte, tartare di Fassona al naturale, spinacino, crema di gongorzola e noci) a base del nuovo impasto “Riso e Orzo”, super lievitato e dal gusto caratteristico firmato proprio da Patrick Zanoni. L’aspetto divertente per chi vuole scoprire i tanti gusti di Era pizza è che, oltre al classico formato degustazione da 8 spicchi, c’è la variante da 4 spicchi solo per la categoria di pizze “Le Origini”, che dà la possibilità all’ospite di assaggiare più gusti e divertirsi con interessanti combinazioni.

Una carta dedicata per i dessert

Per concludere in bellezza una cena che si rispetti non può chiaramente mancare il dolce e la cosa migliore è che, nonostante siamo in una pizzeria, i dessert hanno una carta dedicata, alla base c'è la stretta collaborazione con la rinomata Gelateria Mille di Verolanuova (Bs), l’altro locale di proprietà di Gabriele Pè, che fornisce i gelati artigianali, le torte gelato e la biscotteria secca. I dolci sorprendono per la varietà, il gusto e l’originalità, senza mai appesantire. I gelati sono alcuni dei gusti signature del Mille.

La colomba proposta da Gabriele Pè

Tra questi, il Mille Mou e il pistacchio 1000%, ovvero un gelato vegano e senza lattosio al pistacchio “sovradosato” preparato con un blend di pistacchi siciliani in alta percentuale, leggermente salato con sale di Trapani. Ma in questo periodo la chicca è la colomba, disponibile in diverse ma non troppe varianti, che è la conferma della continua ricerca di materie prime di qualità Gabriele. Che altro dire? Provare per credere.

EraPizza - Pizza Gourmet

Via Magenta, 16 - 20900 Monza (Mb)

Tel + 039 389092