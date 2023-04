Scatto di gusto nel cuore delle Gallerie D’Italia

Uno Scatto di gusto immortala il sapore delle Gallerie d’Italia a Torino. A Palazzo Turinetti, da gennaio ha aperto i battenti Scatto, ristorante guidato in cucina dai Costardi Bros, ovvero Christian e Manuel Costardi.

Il nome rimanda al tema della fotografia che caratterizza il nuovo museo di Intesa San Paolo che si aggiunge a quelli di Milano, Napoli e Vicenza. Le Gallerie d’Italia di Torino sono?sede dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo - con circa 7 milioni di scatti?realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta da una delle principali agenzie di fotogiornalismo italiane - ed espongono una selezione di opere dalle collezioni del Gruppo tra cui il ciclo pittorico dell’antico Oratorio della Compagnia di San Paolo di proprietà della Banca.

Il ristorante Scatti e Christian Costardi (foto Daniele Ratti)

Per Scatto un restyling ispirato alla luce

Il restyling dello storico Caffè San Carlo e il progetto del ristorante Scatto sono stati curati dallo?studio Lamatilde, che per la caffetteria ha conservato l’identità storica ottocentesca del luogo mentre per il ristorante ha elaborato un progetto in linea con la modernità del nuovo spazio espositivo, in cui la luce è la grande protagonista. E come potrebbe essere diversamente? La luce è l’ingrediente principale della fotografia.

La proposta culinaria di Scatto

Iniziamo dal menu, presentato in una scatola-cassetto delle fotografie, con una serie di cartoncini, uno per ogni percorso. Per tutti l’inizio con gli amuse-bouche: la fogliolina con aglio nero con maionese di sedano, lo chantilly salato con baccalà mantecato, la pelle di pollo con mango e lime. E poi la scelta tra: Disegno, 7 portate 85 euro), un omaggio alla prima forma di fotografia, con i disegni di Christian Costardi a raccontare la loro iconica lattina?Costardi’s condensed, si tratta di una proposta focalizzata sul?territorio con piatti classici della cucina piemontese o realizzati con prodotti tipici. Ritratto, 10 portate 120 euro, presentato con una foto di mondine al lavoro in risaia conservata nell’archivio San Paolo in omaggio al territorio da cui provengono gli chef e all’ingrediente da loro tanto amato. Ogni piatto di questo menu è stato pensato con il contributo di ogni membro della brigata di cucina: i sous chef?Andrea Valenti?e?Daniele Amadio,?entrambi giovanissimi con interessanti esperienze internazionali e la pastry chef?Andrea Celeste Allione,?che da Pinerolo dopo aver studiato da Iginio Massari è arrivata fino a Taiwan. In questo menu non poteva mancare una nuova versione del loro risotto con ragù di calamari e un fondo di paté di fegatini di pollo. Scatto libero, 13/15 portate?150 euro, la libertà di vedere il mondo, servito esclusivamente allo chef table dove il commensale si affida completamente all’estro creativo dei Costardi Bros e viene raccontato così: «ingrediente come soggetto, sapore come verbo, gusto come complemento».

Istantanea è il nome della carta dedicata all’«ultima cosa che mangi», il dolce. Interessante il predessert ovvero una tazzina con panna cotta di latte di avena ed immancabile la piccola pasticceria torinese. Scatto è aperto a pranzo dalle 12.30 alle 14.30, con due formule business a 48 euro e 58 euro e a cena dalle 19.30 alle 24 dal martedì alla domenica, con i menu ma anche la possibilità di scegliere alla carta. Abbinamento vini a 40 euro (tre calici), 60 euro (4 calici) e 90 euro (cinque calici).

Le proposte in cucina di Scatto per la Pasqua

In occasione della Pasqua in carta troveremo Prato fiorito, un dolce nato dalla collaborazione tra la pastry chef Andrea Celeste Allione e il barman Samuel Donniacuo, che insieme hanno dato vita a pensieri e ricordi legati alla loro infanzia in un dessert inaspettato per sapori e consistenze.

La Pasqua dei Costardi Bros non avrà solamente un sentore di dolcezza ma anche una nota salata: infatti sarà disponibile il 9 aprile solamente a pranzo un menu dedicato Pasqua da Scat-to al costo di 110 euro a persona, con possibilità di abbinamento vini per un totale di 130 euro a persona.

Il menu sarà di sette portate: Leccia Uovo e Uova, Asparagi e Agrumi, Tartare di manzo e Carciofi, Costardi’s Condensed, Fave e Pecorino, Agnello al forno e patate sotto cenere, Prato Fiorito.

Caffè San Carlo/Scatto Torino

piazza San Carlo 156

Tel. 0110267460