Da Berti a Milano, la seconda vita del ristorante è nel segno della tradizione

Si trova a pochi passi dal quartiere di Porta Nuova. Il ristorante da Berti propone una cucina sincera e genuina, che valorizza il piacere della convivialità e dell’autentica tradizione milanese. È un locale storico che, nato come stazione di posta con annessa locanda, da oltre centosessant’anni attrae i più importanti esponenti della politica, della cultura e dell’arte del capoluogo lombardo.

Una delle sale interne del ristorante Da Berti di Milano

La seconda vita del ristorante da Berti di Milano

I fratelli Dante e Giuseppe di Paolo, conosciuti in città per il famoso brand A’Riccione, tra i ristoranti di pesce più apprezzati, lo rilevano all’inizio del 2022 con l’intento di dargli una seconda vita. Un anno di ristrutturazione, e oggi da Berti è un ristorante dall’eleganza senza tempo, rinnovato nello stile o negli spazi. Propone una cucina tradizionale milanese rivisitata grazie a un tocco di contemporaneità: dal classico risotto alla milanese all’ossobuco, la cassoeula e la costoletta. La grande protagonista di questa seconda vita del ristorante da Berti è però la carne. Il tutto nel segno dell’attenzione verso le materie prime e i migliori ingredienti.

Giuseppe e Dante di Paolo hanno rilevato Da Berti nel 2022

Il Ristorante da Berti a Milano è un elegante angolo verde nel cuore della città

È un meraviglioso angolo verde tra le architetture della città. Il ristorante da Berti si compone di quattro sale interne (Domus, 1866, Imperiale e Affresco) oltre a un’ampia vetrata con dehors e pergolato affacciato sul giardino con una vegetazione lussureggiante, per vivere un momento nel verde a un passo dalla città. L’interior project ha rivisitato il locale con un tocco di contemporaneità, dando tonalità avvolgenti agli interni nel segno dell’internazionalità. Fascino ed eleganza sono stati valorizzati, senza perdere l’atmosfera famigliare tipica delle trattorie storiche della città. Da Berti dispone di poco più di un centinaio di posti a sedere nella parte interna, 130 in veranda e 100 nel giardino sotto il pergolato. Il totale di oltre 330 posti rende questo ristorante uno dei più capienti della città.

La cucina di Fabio Carotenuto, chef del ristorante Da Berti a Milano

È Fabio Carotenuto l’anima della cucina del ristorante Da Berti. Classe 1977, origini napoletane, ha iniziato a cucinare a 15 anni da autodidatta. A 16 anni inizia a coltivare il sogno di diventare lo chef di un ristorante storico di Milano, che vede la sua realizzazione nel 2005. Diventa, infatti, executive chef di una storica insegna del capoluogo lombardo, dopo aver lavorato per dieci anni in un ristorante a Saronno. Nel 2021 Fabio Carotenuto incontra Dante e Giuseppe di Paolo: da qui nasce la scelta di approdare al ristorante da Berti e di diventarne resident chef.

Fabio Carotenuto è il resident chef del ristorante Da Berti 1/4 Ossobuco e risotto alla milanese al ristorante Da Berti 2/4 La veranda e la sala Domus del ristorante Da Berti 3/4 Nella cantina di Da Berti si trovano oltre 800 etichette 4/4 Previous Next

Lo chef descrive la sua cucina con tre simbolici aggettivi: tradizionale, democratica e immediata. Alla base dei suoi piatti c’è la freschezza e la stagionalità delle materie prime, per un recupero degli ingredienti tradizionali con un’identità allo stesso tempo milanese e mediterranea. Spazio quindi per gli iconici e classici della cucina lombarda, dall’ossobuco alla costoletta, ma anche per verdure, salumi, formaggi. La carne, alla griglia o alla brace, è assoluta protagonista e la sua selezione si vanta di varietà pregiate come la Bavarese, il Wagyu australiano, il Black Angus, Chianina, Fassona e Marchigiana. Oltre a queste, anche tagli rari, come tomahawk e fiorentina. Da non dimenticare la cantina, costruita fra le possenti mura dell’antica trattoria. Dispone di oltre 800 etichette dalle migliori coltivazioni vitivinicole italiane e internazionali.

Ristorante Da Berti

Via F. Algarotti, 22, Milano

Tel. +39 02 6694627

Chiuso domenica sera e lunedì