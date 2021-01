A’ Riccione Terrazza 12, nuova insegna per il pescato. In cucina Marco Fossati

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 15:36

Astice e avocado, la creatività di Marco Fossati

’ Riccione è l’insegna che ha insegnato ai milanesi a mangiare il pesce. Il ristorante di via Taramelli nel 1955 è stato il primo della città. Dal 2000 guidato da, il 1 gennaio 2021 ha “” un nuovo locale in pieno centro, agli ultimi due piani del Brian&Barry Building, via Durini con Borgogna:. Si è insediato al nono e decimo piano, dove prima erano operativi il ristorante Asola e il lounge bar Terrazza 12. Guida ledel nuovo “Mentre scriviamo sono in fase avanzata i lavori di ritocco per donare una. L’operatività è prevista per il. «Siamo in attesa del via libera per poter accogliere la clientela», spiega, event & marketing manager del Gruppo A’ Riccione, che conta anche il Bistrot di via Procaccini. «Al ristorante del nono piano Fossati propone unache prevede i classici piatti della tradizione di A’ Riccione, comprese le. Il tutto in. Contemplata anche una deroga a base di ricette di carne per soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto in una zona ad alta vocazione business. L’offerta delviene ampliata e migliorata in declinazione fish. In menu anche».Cento i coperti al ristorante e una cinquantina al piano superiore. Per il momento. Per la cronaca, la casa madre di via Taramelli il 31 dicembre ha effettuato 300 consegne.Per informazioni: facebook.com/ariccione.terrazza12