Enrico Bartolini apre Villa Elena a Bergamo Alta e punta a un’altra stella Michelin

Il “test” delle cucine è stato fatto e ora Villa Elena al Belvedere di San Vigilio a Bergamo Alta è pronta a partire ufficialmente. Un’apertura tanto attesa visto che porta la firma di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia (12 stelle Michelin nei vari locali che gestisce in tutta Italia) già approdato a Bergamo Alta con il suo Casual, all’inizio della Ripa che porta a San Vigilio, e che ora, appunto, si sposta a Villa Elena e punta, letteralmente, più in alto e alla seconda stella Michelin.

Villa Elena, il nuovo ristorante di Bartolini a Bergamo Alta

Nella meravigliosa villa (già Villa Rumi, poi proprietà Vacis e poi acquistata all’asta da Antonio Ferrari, imprenditore lodigiano a capo della AF Logistic spa) dalle sale affrescate e decorate tra ispirazioni barocche e stile liberty, con parco di piante secolari e varie altre costruzioni di pregio e terrazza che guarda la Valle di Astino, ci sono circa 25 coperti dislocati in 3-4 affascinanti sale di diverse dimensioni comprese un paio che possono essere destinate a un solo tavolo.

Villa Elena, in cucina la squadra del Casual di Bergamo Alta

In cucina la squadra del Casual con a capo Marco Galtarossa, chef padovano dal curriculum prestigioso. Alla direzione Andrea Zamblera, responsabile dell’accoglienza, del servizio, della cantina.

La cucina, contemporanea e raffinata, con massima attenzione alla stagionalità e alla valorizzazione dei prodotti più significativi del territorio (uno su tutti la pecora bergamasca) comprende due menu degustazione: Istinto, 5 portate a 150 euro; «Metamorfosi di primavera», 10 portate a 180 euro. I singoli piatti possono essere scelti tra quelli dei percorsi a partire da tre portate per 120 euro. A breve sarà disponibile una proposta light per il pranzo dei giorni feriali.

A Bergamo in Città Alta Enrico Bartolini ha scelto Villa Elena



Ma non solo cucina. Tra le idee in cantiere anche quella che Villa Elena diventi in un prossimo futuro un relais a 360 gradi.

Villa Elena

Belvedere di San Vigilio - Via Monte Bastia 6 - Bergamo (Bg)

Tel 035 260944