I ristoranti diffusi di Colle Val d'Elsa, una rete di cucina di alta qualità

Bellezza né vistosa, né civettuola. Non sa o forse non vuole esporsi come invece bene sa fare la sua confinante San Gimignano. Più che esibirsi sulla scena, predilige che la si vada a scoprire nei suoi meandri. Figlia di due passati, quello remoto, ad accasarsi, a trovare sponda per vivere quanto meglio si poteva tra Firenze e Siena, e quello prossimo del melanconico decadimento industriale, orfana di cristalli prodotti con maestria e famosi nel mondo tali da farsi denominare la Boemia d'Italia. Parliamo di Colle Val d'Elsa, provincia di Siena.

Colle Val d'Elsa, perla della Toscana

Il fascino dell'understatement, la bellezza austera, paesaggi di dolcezza struggente, il centro storico scrigno di piccoli tesori nascosti. Qui si viva la magia della lesta commutazione da turista proveniente da ogni angolo del mondo, a temporary citizen. Non forestiero, bensì, seppure temporaneamente, borghigiano, con il centro storico che è casa.

Hotel Palazzo Renieri a Colle Val d'Elsa

Ad agevolare tale suadente sensazione di benessere, l'albergo ubicato nel centro del centro storico in un palazzo nobiliare del XVI secolo: Hotel Palazzo Renieri. Poco invasivi e perciò meritori gli interventi di ristrutturazione, le 24 camere sono ampie e confortevoli. Ammirevole la vista panoramica sul borgo medievale. In sintonia con le tendenze emergenti del turismo, la struttura è adatta ai cicloturisti che qui trovano disponibile parcheggio interno per le biciclette e postazioni di ricarica per le e-bike. Colle Val d'Elsa ha posizione baricentrica rispetto a Monteriggioni, San Galgano, San Gimignano, Siena e Volterra.

L'hotel palazzo Renieri a Colle Val d'Elsa

Insomma, anche grazie all'Hotel Palazzo Ranieri, il cui rapporto prezzo qualità è palesemente vantaggioso, il borgo si presta a soggiorno prolungato, base per escursioni giornaliere nelle suddette località. Sì, andrebbe pure bene e però! E però, cosa? Si rientra la sera e si ha voglia di cenare bene, possibilmente non sempre nello stesso ristorante e possibilmente non sempre le stesse cose. Saprà Colle Val d'Elsa esaudire questo legittimo desiderio del turista che nel mentre, ricordiamolo, è divenuto temporary citizen?

Hotel Palazzo Renieri

Via Francesco Campana, 6 - 53034 Colle Val d'Elsa (Si)

Tel. 0577 1793131

A Colle Val D'Elsa esiste il "ristorante diffuso"

La risposta è gioiosamente affermativa. Ed eccoci all'unicità di Colle Val d'Elsa. A Colle Val d'Elsa esiste il "ristorante diffuso". Sì, proprio così, il ristorante diffuso! Una catena? Una piccola catena? E qui la risposta, anch'essa gioiosa, è però negativa. No, non di catena trattasi, bensì se proprio immagine gli si vuol dare, allora affermiamo che è un ring, un anello, anzi meglio ancora un token ring, una rete ad anello. Accomunati dallo stesso gruppo titolare, questi sei ristoranti condividono la mission strategica di deliziare il cliente grazie all'elevato standing qualitativo declinato tra bontà della cucina e professionale garbo del servizio di sala, e si diversificano volutamente nell'offering così ottenendo di essere attrattivi per il turista / temporary citizen, che nel soggiornare a Colle Val d'Elsa per un periodo che va ben oltre una sola notte, ha la possibilità di andare tutte le sere in un ristorante diverso, vivendo l'ebbrezza dell'esperienza originale, al contempo garantendosi l'elevato standing qualitativo cui si faceva cenno.

Portanova osteria enoteca a Colle Val D'Elsa

Esperienza di prima sera al Portanova Osteria Enoteca. Doviziosa e ben studiata la carta dei vini. Qui si viene non solo per il pranzo e/o per la cena ma anche per gioire di gustosi aperitivi ben preparati e ben presentati. Gradevole il sottofondo musicale. Siamo all'interno dell'antica torre di guardia. Cisterne e torrione divenute suggestive sale, qui si intercetta anche l'antico tracciato della Via Francigena. Suggestivo, adatto per le magie crepuscolari che il centro storico sa donare, lo spazio esterno sopra ai due torrioni. In cucina il talentuoso Chef Lorenzo Somigli, non ancora trentenne. Tavoli ben distanziati tra loro, pregevole la mise en place, la sontuosa cena principia con Morbido blu di Capra con Purea di Pere, Rabarbaro e Cavolo Nero Cristallizzato. A fronte di tale benvenuto dalla cucina, ci si domanda cosa ci riservano le portate a seguire!

La sala del Portanova osteria enoteca di Colle Val d'Elsa

Squisito l'antipasto: Terrina di Galletto nostrano allo Zafferano di San Gimignano DOP su Crema di Pomodoro bruciato. Struggente per presentazione del piatto e per sua bontà il memorabile primo piatto: Bottoni di "Pappa al Pomodoro" alla Crema di Lardo di Colonnata IGP e Croccante di Guanciale. In eleganti ed appropriati calici, impeccabile il servizio, ci viene servito l'ottimo Nobile di Montepulciano DOCG 2018 fatto da Cavalierino che accompagna egregiamente l'eccellente Filetto di Suino toscano al Guanciale su Crema di Noce Pecan e Porri Croccanti. A concludere sì deliziosa cena, il delizioso Tiramisù Goloso.

Portanova Osteria Enoteca

Via Gracco del Secco, 127 - 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

Tel. 0577 1793029

Pomod'Oro Gourmet, pizzeria a Colle Val D'Elsa

Come sovente accade, stante la scelta resa possibile dal token ring, la sera successiva, papille gustative eccitando ex-ante, si opta per la pizza. Ne consegue che la scelta cade su Pomod'Oro Gourmet, ristorante-pizzeria situato proprio sopra il Bastione di Sapìa: di grande bellezza, godibile dalla terrazza il dolce panorama collinare. Il giovane pizzaiolo Antonio De Luca, non ancora trentenne, ha cura meticolosa nella scelta dei prodotti. Ne sortiscono ottime pizze gourmet. I nomi delle pizze gourmet sono attinti dai "giganti" toscani: coloro che non moriranno mai, per quanto le loro opere, differenti le loro arti, sono imperiture.

La terrazza del Pomod'Oro gourmet di Colle Val d'Elsa

Arnòlfo di Cambio, scultore ed architetto, Colle Val d'Elsa il suo borgo natio, denomina la pizza gourmet avente a topping fiordilatte, burrata, cavolo nero, porri, provolone piccante, senape al miele, noci. Il grandissimo Leonardo Da Vinci dà nome ad altra squisita pizza gourmet avente a topping fiordilatte, patata viola, Parmigiano Reggiano DOP con 36 mesi di stagionatura, Mortadella di Prato IGP, granella di pistacchi. Non è che lasciamo Pomod'Oro senza degustare esiti di cucina! Il prode chef Simone Parra, anch'egli non ancora trentenne, ci delizia con Il Salmone, gustosamente contornato da Barbabietola, Caprino, Zenzero. Di impeccabile fattura il sorprendente primo piatto: Le Tagliatelle in salsa ravigote con gamberi e cime di rapa. Impeccabile per sua duttilità e piacevolezza al palato, ci ha accompagnato nel calice, la Vernaccia Di San Gimignano DOCG Riserva 2018 fatta da Fontaleoni. A chiudere, non un dolcino, bensì tre. Tre meditati quanto golosi assaggi! Il Lingotto, costituito da Cioccolato Fondente, Frutti Rossi, Riso soffiato. La Pera, costituita da Nobile di Montepulciano DOCG, Cioccolato Fondente, Crema Pasticcera. Il Pomod'Oro costituito da Amarene, Origano, Datterino Giallo.

Il dessert La pera del ristorante Pomod'Oro gourmet

Pomod'Oro Gourmet

Via del Castello, 14 - 53034 Colle Val D'Elsa (Si)

Tel. 0577 1793870

Milleluci, ristorante e lounge bar a Colle Val D'Elsa

Terza sera, lungo Via del Castello nello slargo di Piazza Canonica, ghiotto vezzo di trascorrere lieta ora crepuscolare al Milleluci, nella sua bivalenza di ristorante e di lounge bar. Panorama di struggente bellezza, la luce crepuscolare arreca il suo affascinante valore aggiunto. In cucina, il valente chef Francesco Gaudino fa giungere a tavola l'ottimo Filetto di tonno in oliocottura su hummus di ceci e cipolla caramellata. A seguire, ben approntata e ben servita, la Tagliata di manzo con cicoria sauté e salsa al sentore di arabica tostato. Di gradevole gusto, carezzevole durante la cena, il Rosato Condorino San Gimignano 2021 fatto da Fontaleoni con uve Sangiovese (70%) e Merlot (30%).

Milleluci Ristorante

Piazza Canonica, 12 - 53034 Colle Val D’Elsa (Si)

Tel. 0577 920458

Relais della Rovere e il ristorante Il Cardinale

La quarta sera... si espatria! Se nelle tre sere precedenti la distanza dall'albergo al ristorante è stata misurabile contando i metri e ci si è mobilitati a piedi, nella quarta sera la distanza la misuriamo in chilometri. Si lascia il centro storico, si scende a Colle Val d'Elsa e si arriva in circa cinque minuti al Relais Della Rovere. La cena è al ristorante Il Cardinale, situato all’interno del Relais Della Rovere. Luogo suggestivo, ricavato nelle vecchie cantine del palazzo. Arredo elegante, tavoli intagliati in legno. Le sedie hanno rivestimento damascato color rosso porpora e contribuiscono a creare un’atmosfera rilassata e piacevole. In estate si cena all’esterno, nella corte del Relais, avendo per tetto il cielo stellato. Lo chef è Massimo Giorno, non ancora cinquantenne, con decenni di esperienza nelle cucine dei migliori ristoranti sia in Italia che all'estero. Qui espleta validamente sue originali interpretazioni della cucina toscana.

Il Cardinale, ristorante di Relais della Rovere

Molto buono l'antipasto: Battuta di cervo all'erbetta cipollina con purea di cipolla di Certaldo e bottarga d'uovo. Memorabili per la loro bontà i due primi piatti che ci sono stati serviti. Tagliolini fatti in casa con bianca crema di rapa, mimosa d'uovo e tartufo fresco. A seguire, Ravioli di cacao all'arancio e ricotta con pera appassita e petto d'oca. Di grande pregevolezza il vino che ci è stato correttamente servito, una piacevole sorpresa. Si tratta del Camboi 2019 fatto da Castello di Meleto. Camboi è ottenuto con uve Malvasia Nera del Chianti in purezza. A compimento di sì sontuosa cena, il delizioso Tiramisù Goloso della Tradizione.

Ristorante Il Cardinale

Via Piemonte 10, Loc. La Badia - 53034 Colle Val D’Elsa (Si)

Elite raccoglie i ristoranti diffusi di Colle Val D'Elsa

Ristorante diffuso si diceva. Non catena, parola di per sé evocatrice di costrizioni e rigidità. Token ring, piuttosto, anello reticolare dove forti e ben visibili sono le connotazioni basilari: l'alta qualità della cucina, il garbo professionale e la competenza della sala, le calibrate proposte dei vini sempre appropriatamente suggeriti. Anche esse ben visibili e ben gradite per quanto agevolano esperienze variegate, le volute differenze tra i ristoranti, a ché, lo si ribadisce, ogni cena non sia vissuta come replica della precedente e trailer della successiva. L'intuizione del ristorante diffuso token ring è merito dei tre soci, Gabriele (hospitality manager), Roberto (general manager), Tommy (restaurant manager). Elite il nome della loro società. Elite destrutturato che diviene acronimo: Energia, lungimiranza, innovazione, territorio, eleganza. Ed è proprio così!

Arriva dopo cinque giorni (e quattro notti) trascorsi meravigliosamente bene, il momento triste della partenza. Si va via, perché bisogna andare via a causa di laboriosi impegni, da Colle Val d'Elsa. Ma è il centro storico che non andrà mai più via da noi. Torneremo presto ed un valido ulteriore motivo per tornare e completare, con gli altri due ristoranti "Barbagianni" e "Dietro le quinte", il delizioso token ring!