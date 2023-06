L'estate è bella da Obicà a Torino con il menu “Summer beauty”

Obicà, il ristorante che il Gruppo Obicà Mozzarella Bar ha aperto al piano terra dello store di Rinascente Torino lo scorso novembre, ha dato inizio all'estate con un nuovo menu: Summer Beauty, fruibile anche nell'ampio dehors sulla storica via Lagrange di Torino. All'interno del menu Summer Beauty è possibile scegliere tra una selezione di Small Plates, come antipasto o in abbinamento alla Mozzarella di Bufala, che include proposte come il “Polpo grigliato con burratina, gazpacho Italiano e crumble di pane ai capperi” o i “Friggitelli e melone scottati con soncino, menta e sale di Trapani”.

Obicà Mozzarella Bar al piano terra dello store di Rinascente Torino

Tra le novità di Obicà: le pizze!

Per un pranzo fresco e colorato non può mancare la "Tartare di pomodoro biologico con senape, burrata, tarallo sbriciolato, salsa al basilico”. Tra le novità nel comparto pizze, la “Pizza culatta con mozzarella di bufala, soncino, crescenza, pomodorini gialli a pacchetelle e mele caramellate”. L’impasto delle pizze viene realizzato con la farina del Molino Paolo Mariani e lievitazione lenta di almeno 48 ore.

Le migliori mozzarelle di Bufala Campana Dop per Obicà

Le Mozzarelle di Bufala Campana Dop provengono da caseifici selezionati da Obicà e certificati nella zona di origine stabilita dal disciplinare del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. La Stracciatella e la Burrata sono prodotte con latte vaccino e arrivano dalla Puglia.

Le Mozzarelle di Bufala Campana Dop provengono da caseifici selezionati da Obicà

I primi e i dolci in menu da Obicà

La proposta si completa con i primi, la cui pasta è prodotta a Gragnano dal Pastificio Gentile con le più pregiate varietà di grano duro italiano, mentre la pasta fresca è prodotta localmente. Tra i favoriti troviamo i Tonnarelli con cozze, crema di pomodorini gialli a pacchette e crumble di pane al limone e i Tagliolini al tartufo nero estivo. Per finire i dolci: Panna cotta al cocco con presche caramellate e crumble alla vaniglia e la Torta con ricotta di bufala e limone.

Obicà Mozzarella Bar

Via Giuseppe Luigi Lagrange 15 - 10123 Torino (To)

Tel 011 19042353