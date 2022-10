Abraxas Osteria, cena eccellente nella magia dei Campi Flegrei

Siamo nei Campi Flegrei, dove vivere la storia è in pratica vivere la vita di tutti i giorni, con templi e terme che sono naturalmente incastonati nella vociante urbanistica attuale. Qui il mare Mediterraneo sembra voler dimostrare il perché della fondatezza del suo nome, ovvero del mare che si insinua tra le terre. Qui è proprio così, l’isolotto di Nisida, il promontorio del Monte di Procida, Ischia poco lontana e Procida (Capitale Italiana della Cultura) che si tocca con mano. Il mare tra queste terre e, ad ulteriore apporto di acque, due piccoli specchi: il lago d’Averno e il lago Fusaro, entrambi suggestivi e permeati da storia plurimillenaria.

Qui c’è Cuma, la prima colonia greca sul Tirreno. I Romani, che dei piaceri del buon vivere se ne intendevano, scelsero questa zona come luogo di villeggiatura. Da visitare, oltre agli scavi di Cuma, il castello Aragonese, la Casina Vanvitelliana, la zona archeologica di Baia, la Piscina mirabiliis e le Oasi naturalistiche.

Mangiare bene, anzi benissimo, da alcuni anni finalmente si può. Prima, duole dirlo, quest’area era un po’ intesa come “matrimonificio”. E ci si aspetta cucina di mare. E va bene. Ma va ancora meglio quando un guizzo di gusto ci porta a voler gioire di una pregevole cucina basata su carni eccellenti, sapientemente scelte, frollate, cucinate e approntate per l’allegra tavola.

Lo chef Castrese De Fenza 1/8 Abraxas Osteria 2/8 Abraxas Osteria 3/8 Abraxas Osteria 4/8 Fresella di San Marcellino con insalatina di pomodoro e cozze dei Campi Flegrei 5/8 Sartù con zucchine e salsiccia su crema di Parmigiano Reggiano Dop 6/8 Paccheri di Gragnano Igp alla genovese 7/8 Tagliere di formaggi 8/8 Previous Next

Piatti di squisita bontà

Nel comune di Pozzuoli (Na), l’antico porto di Roma, in località Scalandrone, si cena da Abraxas, un nome che evoca magia. Locale ampio, vista sugli orti, sui laghetti, sul mare che si insinua e genera baia incantevole. Accoglienza calorosa da parte del patron Nando Salemme e della moglie Vanna. In cucina, a governo di laboriosa brigata, il prode chef Castrese De Fenza.

Si comincia con un antipasto che da solo varrebbe la cena: Crostino di pane alle alghe di mare con acciughe del Cantabrico e burro di Normandia; Mozzarella di Bufala Campana Dop con lupini giganti di Vairano Patenora; Fiocco flegreo; Focaccia con scamorza, pomodoro, acciughe e peperoncini verdi; Crocchetta di zucchine su maionese alla menta; Casatiello flegreo; Stracciata di melanzana lunga Napoletana.

Due primi a cui non si può resistere

Già satolli, verrebbe da chiedere il conto, pagare e alzarsi da tavola ben contenti. Ma così non è. Trattasi di cena articolata e doviziosa. Di squisita bontà il primo: Sartù con zucchine e salsiccia su crema di Parmigiano Reggiano Dop. Su suadente proposta del patron Nando non ci si sottrae a goloso supplemento di primo: Paccheri di Gragnano Igp alla genovese: memorabili.

La carne diventa un capolavoro

Ed eccoci al trionfo delle carni alla brace. Si opta per Entrecôte di Scottona irlandese che si rivela un piccolo capolavoro per qualità e per perfezione di cottura. A contornare l’ottima entrecôte, le gradevoli papaccelle grigliate. Negli appropriati calici, l’eccellente Piedirosso “Vigna delle Volpi” 2016 prodotto da Raffaele Moccia, patron dell’azienda vitivinicola Agnanum, situata sulle colline vulcaniche della riserva naturale degli Astroni.

Ghiotto compimento di sì lauta cena, il delicato Flan al cioccolato. Per chi desidera il caffè, qui vi è scelta tra diverse prelibate miscele.

Foto del servizio: Marina Sgamato

Abraxas Osteria

via Scalandrone 15 - 80078 Pozzuoli (Na)

Tel 081 8549347