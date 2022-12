All’Aeroporto di Bologna “decolla” il Vyta Bistrot

Inaugurato pochi giorni fa dall’amministratore delegato e direttore generale dell’Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e dall’amministratore delegato di Areas-MyChef Sergio Castelli, il nuovo ristorante “Vyta Bistrot”, brand di proprietà di Areas-MyChef, esordisce come primo ristorante a marchio Vyta in un aeroporto italiano all’interno della Sala Imbarchi Extra-Schengen del Guglielmo Marconi. Il concept propone una cucina basata sui migliori piatti della tradizione gastronomica italiana reinterpretati in chiave moderna, rispettandone la semplicità ed esaltandone il gusto.

Sergio Castelli e Nazareno Ventola inaugurano Vyta Bistrot

Vyta Bistrot ha una capacità massima di 60 coperti e si presenta come un moderno fine food contraddistinto da una ricercatezza architettonica e dal design elegante. Il marchio Vyta, già presente nelle principali stazioni ferroviarie italiane con la formula della caffetteria, al Marconi offrirà anche un bistrot con una proposta gastronomica raffinata, con servizio al tavolo, che concilia il gusto e la prelibatezza dei prodotti sapientemente selezionati dall’executive chef Michelangelo Citino con la cura degli spazi e degli arredi.

Acqua, Grano, Vino, Vyta: è questa la filosofia del brand. Le forme e i sapori, i profumi e gli aromi si ispirano agli elementi semplici offerti dalla natura, come acqua, fuoco e terra, la mano esperta, la pazienza e la creatività dell’uomo.

Vyta Bistrot

c/o Aeroporto Marconi

via del Triumvirato 84 - 40132 Bologna

Tel 051 247183