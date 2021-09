All’Osteria del Tasso i piatti raccontano il territorio

L’Osteria del Tasso rappresenta una vera e propria chicca gastronomica, immersa nei vigneti di Tenuta Guado al Tasso, che si trova nella piccola e prestigiosa Doc di Bolgheri, sulla costa dell’Alta Maremma, a un centinaio di chilometri a sud-ovest di Firenze. La località di Bolgheri è famosa in tutto il mondo per la produzione vitivinicola di qualità e i terreni si estendono su mille ettari, dei quali più di 300 sono coltivati a vite, in una splendida piana circondata da colline e conosciuta come “anfiteatro bolgherese”. Le denominazioni di Bolgheri Doc e Bolgheri Sassicaia Doc, nate entrambe nel 1994, hanno raggiunto fama una internazionale come punto di riferimento nel panorama enologico mondiale, con vini profumati, complessi ed eleganti, capaci di raccontare il territorio d’origine ed esaltare la gastronomia locale.

Osteria del Tasso

L’Osteria del Tasso è un luogo a cui la famiglia Antinori è particolarmente legata, proprio perché il ristorante è capace di raccontare il territorio Bolgherese, austero e affascinante allo stesso tempo, dove i piatti della tradizione locale sono rivisitati in chiave contemporanea e accompagnati da un’ampia selezione di etichette. Il locale offre una cucina dove i sapori, i profumi e i colori del mare incontrano quelli dell’entroterra, in modo da esprimere l’armonia di un luogo unico.

Vista sui vigneti di Tenuta Guado al Tasso

La carta dei vini, che rappresenta le molteplici sfumature della Doc Bolgheri, offre ai commensali le produzioni di Tenuta Guado al Tasso e una selezione dei vini Antinori, ma anche un’etichetta rappresentativa per ogni azienda associata al consorzio. Il risultato è un omaggio al territorio Bolgherese, attraverso le massime espressioni di un terroir unico.

Nella Bottega di Guado al Tasso, adiacente all’Osteria, è possibile degustare ed acquistare i vini provenienti dalla Tenuta, incluse vecchie annate e grandi formati, oltre ai salumi di cinta senese provenienti dalla Macchia del Bruciato. Su prenotazione sono disponibili visite personalizzate e cucite su misura alla scoperta dei vigneti storici di Tenuta Guado al Tasso.

Per informazioni: www.osteriadeltasso.com