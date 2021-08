Antica Filanda, tutto in famiglia per un'esperienza da sogno

In una cornice incantevole, circondato dagli ulivi e con davanti il panorama mozzafiato delle Isole Eolie, incastonate tra il blu cobalto del mar Tirreno e l'azzurro del cielo, il ristorante hotel Antica Filanda accoglie i suoi ospiti lasciando nella loro memoria un'impronta indelebile di gusto, relax, cortesia e professionalità. Da più di ventisette anni la gestione fa dell’ospitalità il suo mestiere, mettendo a disposizione quasi trent'anni di esperienza e ricerca culinaria costante e un personale efficiente e cortese che sa andare incontro ad ogni esigenza.

La vista

Partecipando a "Check in... gioca e parti" è possibile da lunedì 16 e per 15 giorni vincere un menu degustazione gourmet da 7 portate per 2 persone e soggiorno in camera matrimoniale con prima colazione. Sarà il terzo premio della sessione.



Il ristorante vanta una storia trentennale

L’Antica Filanda nasce nel 1990 a Galati Mamertino, un paesino di 3mila anime nel cuore del Parco dei Nebrodi. Nonna Nina, negli anni ’30, fu cuoca di una famiglia nobile di Palermo. La sua passione per la cucina viene infusa e tramandata con amore, tanto da trasformarsi, col passare del tempo, in un’attività dove immergersi con anima e corpo. La cucina dell’Antica Filanda ha una struttura più unica che rara, composta da quattro donne meravigliose (Pinuccia, Pina, Nuccia e Nina) nipoti dirette o acquisite di Nonna Nina, e rispettive mogli dei titolari del locale, Nunzio, Basilio, Salvatore e Nino, assieme ai figli Giuseppe, già sommelier, Nunzio e Licia, che attingono all'esperienza dei genitori per seguirne le orme. La gestione completamente familiare, assieme alla passione, alla sinergia incondizionata e all’amore per il lavoro, ha spinto i protagonisti in una formidabile avventura gastronomica. In cucina Licia Campisi, socia di Eurotoques.



La vista sulle Isole Eolie è solo la prima delle caratteristiche che contraddistingue l'Antica Filanda. La calorosa accoglienza al ristorante e in albergo, l'eleganza degli ambienti, la molteplicità delle soluzioni legate all'ospitalità sono quanto di meglio possa venire proposto. Il ristorante offre una grande varietà di piatti tipici e d'autore, che si possono scegliere tramite il menu presentato sull'iPad, che consente di vedere in anticipo le immagini delle pietanze, stuzzicando l'appetito con l'uso della tecnologia. L’Antica Filanda rappresenta anche una location meravigliosa dove festeggiare il matrimonio, in un ambiente magico, con un panorama mozzafiato ed una cucina unica.



L’albergo è dotato dei migliori comfort



Dotato di giardino, piscina all'aperto e alloggi classici, l'albergo Antica Filanda sorge in collina, a soli 6 km dallo svincolo dell'autostrada e a 15 km dalle spiagge di Capo d'Orlando. Interamente climatizzate, le camere sono provviste di connessione internet Wi-Fi gratuita, televisione satellitare, cassaforte, balcone e bagno privato con doccia. Nella struttura sono disponibili anche due junior suite con vasca idromassaggio. A disposizione c’è anche una sala meeting che può ospitare fino a 80 persone ed è dotata delle migliori tecnologie.



Il ristorante hotel Antica Filanda si trova in Contrada Raviola a Capri Leone, in provincia di Messina. Per maggiori informazioni basta contattare il numero 0941 919704 o visitare il sito www.anticafilanda.me