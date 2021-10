Casa Mazzucchelli, un po' forno e un po' ristorante per una proposta gourmet

Grandi novità per la famiglia Mazzucchelli: nasce Casa Mazzucchelli, un concept audace che unisce due realtà distinte, il Marconi, ristorante di famiglia dal 1983, premiato punto di riferimento enogastronomico del territorio bolognese, e il Forno Mollica, laboratorio/fucina dedicato alla panificazione dal 2016. Una sintesi unica e originale in cui la cucina gourmet di Aurora, la sua esperienza nell’arte bianca, l'accoglienza e la selezionata cantina seguita dal fratello Massimo, si fondono in Casa Mazzucchelli.

La famiglia Mazzucchelli

Passione, ricerca e professionalità al centro

«Serviamo sullo spicchio la mia cucina - racconta Aurora - un’avventura che ha il nostro carattere, che mette insieme professionalità, ricerca, cura e passione, convogliando la nostra esperienza in un nuovo percorso, senza tralasciare nessun dettaglio e nulla di ciò che ci ha sempre contraddistinto».



Un cambio di veste, dunque, un nuovo format che unisce, con concretezza, eleganza e armonia, il calore della Casa e dell'ospitalità ad una proposta gastronomica unica in cui la pizza non è solo un “supporto” ma ingrediente imprescindibile della creazione. La sfida per Aurora, da sempre vocata alla sperimentazione e alla continua ricerca, nasce proprio da questa commistione, dalla volontà di donare una visione d’insieme e un equilibrio del piatto preciso e totalizzante in cui la proposta gastronomica si incontra con la panificazione.





Panificazione al centro

La pizza, strumento di degustazione

La pizza diventa degustazione, lo spicchio si fa protagonista di un percorso che offre la possibilità di assaggiare più abbinamenti, di vivere più esperienze - ognuna diversa e sorprendente - e di gustare al meglio la cucina di Aurora che, fondendosi con la pizza e la panificazione, non manca di stupire.

Anche il Mollica, laboratorio di sperimentazione e stimolo per la scelta del nuovo format, diventa un forno-ristoro, una gastronomia che in base alle ore del giorno cambia l’offerta, dove acquistare lievitati, pasticceria e biscotteria, pani a lievitazione naturale, focacce e piatti cucinati da Aurora per una colazione golosa o un pranzo leggero e genuino.



«Ringraziamo tutte le persone che hanno creduto in noi valorizzando il nostro lavoro e incentivando la nostra crescita professionale; siamo orgogliosi di cominciare questa nuova avventura insieme, continuando a raccontare la nostra storia di famiglia». Così, con dedizione, passione ed entusiasmo, i fratelli Mazzucchelli costruiscono giorno dopo giorno l’obiettivo autentico ed essenziale di proporre la loro visione gastronomica e condividere con il cliente l’amore per la cucina e l’ospitalità.