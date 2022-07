Guys, a Caserta la pizza giovane di Bruno Gerace

In quieta città capoluogo di provincia, 70mila all’incirca gli abitanti, la strada urbana più accorsata del centro, la via dello struscio, dello shopping, della gioventù che mira ed è mirata e in cor s’allegra (!), non può essere sleeping per lungo tempo. No, proprio non può. Se così fosse, sarebbe la comunità intera ad impigrirsi e ad involvere melanconicamente verso il mesto degrado sociale.

Early warning di rinascita della strada principale di Caserta, quel corso Trieste che al suo limitare lascia scorgere la sagoma fascinosa ed imponente della Reggia, si captano allorquando, gioiosa l’atmosfera, brillante ma non chiassoso l’ambiente, si va alla pizzeria Guys, aperta da appena dieci mesi.

32 cm di diametro

Il format

Più di una pizzeria, ma non un ristorante. Quindi, innanzitutto, cosa è Guys? A giudicare dall’offering e dagli slot di apertura, tendenti all’all day long, Guys è, in quella semplicità ardua da definire, il locale “nuovo”, quello del post pandemia, atto ad affrontare la cosiddetta tempesta perfetta che l’autunno ci porterà, bene equipaggiandosi con competenza, intelligenza emotiva, organizzazione e neofilia. Non solo gli slot canonici e tendenzialmente desueti di pranzo e cena, ma anche breakfast, brunch, happy hour. Questa è la lucida vision dei due giovani soci Carmine Raucci (executive chef) e Nicola Gravina (general manager).

Locale pieno, sia sala interna che dehors, in un lunedì sera di inizio luglio; vorrà significare qualcosa! Bene accolti al tavolo (tavolini da bistrot) dalla sorridente signora Giulia, giusti i tempi di servizio e confortevole la contezza delle proposte grazie alla stuoia che funge anche da menù, si opta per birra in bottiglia prescelta da lista saggiamente non sterminata. Suadente il suggerimento, si principia quanto andrà a rivelarsi come gradevolissima esperienza, con la coppia gioiosa finger food della friggitoria napoletana: palle di riso e panzarotti. Esecuzione pressoché perfetta, ghiotta la chance di intingerli, dopo il canonico primo morso disvelatore di bontà, in appropriate originali salsine. In understatement, in lodevole naturalezza, questi graditi guizzi fusion.

Le pizze e qualche sorpresa

Il prode e talentuoso pizzaiolo Bruno Gerace, solare il suo sorriso, vistosa e contagiosa la sua passione, suggerisce la Margherita. Ed al suggerimento si aderisce più che volentieri.

Se è vero, ed altroché se è vero, che l’occhio vuole la sua parte, e quindi ben consapevoli che la pizza è esperienza da vivere a partire dalla scansione in fotogrammi del suo gioioso giungere a tavola, allora qui gli occhi gioiscono nel vedere la pizza a ruota di carro che fuoriesce dal piatto, già ben ampio di suo.

Sì, la pizza del popolo: grande qualità in ghiotta coesistenza con abbondante quantità. La ruota di carro ha diametro di circa 32 cm! Il topping è costituito da fiordilatte (latte vaccino) e non da mozzarella di bufala. Il pomodoro è il San Marzano Dop. Quelle bricioline di Parmigiano Reggiano Dop ci stanno proprio bene, così come il filino d’olio extravergine di oliva e le sminuzzate foglioline di basilico. Impasto morbido. Pizza saporita.

Intrigante quanto ben riuscita la versione summer della cheesecake, con fragole, basilico e buccia di limone. Chicca tra gli amari: l'amaro Jefferson, tra gli amari più buoni del mondo, dalla mediterranea Calabria proveniente. Conto di commovente onestà.

Pizza Guys Italia

corso Trieste 285 - 81100 Caserta

Tel 0823 1702700