I Giardini dei Rodo, cucina mediterranea e pantesca... con vista

Semplicità e amore per la propria terra sono le caratteristiche del ristorante I Giardini dei Rodo a Pantelleria. Le mura del locale hanno origini lontane, tanto che sin dai primi del 1800 ospitano la famiglia Rodo, che di generazione in generazione ha saputo tramandare proprio questa amata semplicità e questo amore per la propria terra.

I Giardini dei Rodo

Partecipando a "Check in... gioca e parti", da lunedì 30 agosto per 15 giorni, è possibile vincere una cena per due persone (menu degustazione), vini esclusi. Sarà il secondo premio della sessione

L’ospitalità nasce dalla tradizione contadina, saggiamente scandita dai tempi della natura

Le albe d’estate sono profumate dalla raccolta dei capperi, i tramonti di settembre colorati dalla vendemmia dello zibibbo, le domeniche d’ottobre rallegrate dagli amici che si univano alla raccolta delle olive e le miti giornate d’inverno trovano ristoro nei giardini panteschi, che offrono alle arance riparo dal vento. Ogni piccolo pezzetto di terra, anche in passato, era curato ogni giorno dalla famiglia per far crescere gli ortaggi e le verdure e riempire le proprie tavole. Nulla dava più gioia del condividere le delizie del proprio orto con gli altri, e passare una domenica tutti insieme, con le donne di casa che si davano da fare tra i furniddri della vecchia cucina e gli uomini che accendevano il vecchio forno a legna per sfornare il pane fresco. Pantelleria regala ai suoi amanti il piacere di un legame unico, che dura per sempre.

Armonia e convivialità

Nonno Mariano e nonno Vito, da uomini buoni e con le braccia forti, riuscivano sapientemente a badare sia alla terra che agli animali: il vecchio mulo, il maiale, le galline, la capra, i conigli. Tutto viveva in armonia con questo luogo e trovava il suo posto nelle stalle vicine al Dammuso, sotto l’occhio vigile di Nonna Angela.

Sulle tavole del ristorante si trova ancora l’antico sapore della tradizione, grazie ad un luogo che offre ai suoi ospiti il piacere della convivialità, tra un buon piatto e un buon bicchiere di vino. Il locale offre il meglio della cucina mediterranea e pantesca, nei sapori, negli odori e nelle forme.