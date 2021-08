Lu Carratino, cucina molisana in un contesto sobrio e accogliente

Il Ristorante Lu Carratino offre da 35 anni ai suoi clienti un menu alla carta che prevede sia specialità a base di carne e pesce, sia la classica pizza napoletana, senza mai trascurare le ricette tradizionali della cucina molisana. I piatti vengono accompagnati da un’ampia scelta di vini, grazie alla cantina molto fornita del locale. L’attività, che ha a disposizione tre sale climatizzate da 300 coperti, gode di un’illuminazione naturale delle ampie vetrate con un’atmosfera sobria ed accogliente. Le sale, divise da archi presenti nella struttura, possono facilmente essere adattate a qualsiasi esigenza, dai matrimoni, alle feste private, dai meeting a banchetti più intimi per festeggiare un anniversario o una ricorrenza.

Lo spazio esterno

Asporto e dehor

Per essere vicini alla clientela, il ristorante Lu Carratino ha attivato un servizio d’asporto, con la possibilità di scegliere e creare un menu personalizzato. L’esterno, dotato di un ampio giardino impreziosito dall’illuminazione soffusa, rappresenta il luogo ideale per serate da trascorrere in assoluta tranquillità. Oltre ad un ampio e comodo parcheggio, all’esterno del ristorante è allestito un parco giochi per bambini.

Il ristorante Lu Carratino si trova sulla SS650, al bivio di Trivento, in Molise. Per maggiori informazioni basta chiamare lo 0874 871904 o visitare il sito www.lucarratino.it