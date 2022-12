Natale e Capodanno a Torino tra piatti tipici e menu esclusivi

Le feste di Natale e Capodanno sono ormai alle porte e la città di Torino è una meta ideale per trascorrere qualche giorno immersi nel fascino della cultura, dell’arte e dell’enogastronomia del territorio. Scopriamo insieme alcune proposte interessanti per trascorrere le festività nel capoluogo piemontese.

La Pista, due menu firmati da Fabrizio Tesse

La Pista è il ristorante situato sul tetto del Lingotto che si affaccia sulla pista di collaudo Fiat, oggi trasformata in un giardino pensile con oltre 40mila piante di oltre 300 specie autoctone diverse. Lo chef stellato Fabrizio Tesse ha ideato due menu, uno per Natale e uno per Capodanno. In quello di Natale è stato inserito il piatto che lo chef ha ideato appositamente per il ristorante, si tratta del Testacoda, un omaggio al luogo iconico che ospita il ristorante: testina di vitello croccante alla torinese, coda di vitello brasata, giardinetto di rape all’agro e salsa del cirighet, anche detta salsa del chierichetto, storica salsa delle Langhe che in origine accompagnava le uova al tegamino. Viene servito in abbinamento ad un cocktail, Americano Vandalo. Entrambi i menu rispecchiano perfettamente l’idea di cucina di chef Tesse: trasmettere sapori riconosciuti, che tutti hanno nella memoria, partendo dalla selezione delle materie prime proposte, svelandoli attraverso abbinamenti sofisticati e innovativi.

Testacoda de “La Pista” (foto: Chiara Inglese)

Merry Christmas è il menu per il cenone della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre, ed è composto da:

Il benvenuto della Pista

Capunet di capasanta e crema di cotechino allo zenzero

Testacoda e Americano Vandalo

Tortello di cappone in brodo di patata bruciata e calamaretto spillo

Faraona alla Rossini

Pane burro e marmellata

Foliage cachi

Happy New Year è il menu per il veglione di San Silvestro, composto da:

Il benvenuto della Pista

Ostrica in tempura

Quaglia/scampo, salsa pane e lardo con caldarroste

Astice, patata al Whiskey e uova

Risotto Carnaroli, melograno, cioccolato bianco e caviale aringa

Plin d’anatra in consommé, foie gras e tartufo nero

Anguilla/agnello, nashi e menta

Robiola, sedano e mela

Consistenze di panettone e gelato allo yogurt

Piccola pasticceria e brindisi di inizio anno

Per questo Natale lo chef in collaborazione con Evi Polliotto, capo della brigata della storica pasticceria sabauda Gerla 1927 e pastry chef de La Pista, ha realizzato una ricetta semplice ma sofisticata, unica nel suo genere: il panettone salato gourmet con impasto a base di lievito madre con inserto di fichi e castagne bollite, in vendita presso il ristorante. All’interno della confezione si potranno trovare le istruzioni per il completamento del piatto: il panettone andrà tagliato a fette, tostato in padella o al forno e farcito con una crema al lardo ed erbette da spalmare al momento in cui si serviranno le fette calde.

La Pista

via Nizza 270 - 10126 Torino

Tel 011 19173073

Casa Vicina, buona cucina piemontese da 120 anni

Situato al terzo piano del Green Retail Park Green Pea del Lingotto, Casa Vicina ha un proprio ingresso con ascensore riservato dal piano strada ma è anche raggiungibile con le scale mobili e gli ascensori del complesso. Il 2022 è stato un anno importante per i Vicina, in quanto hanno celebrato il 120° anniversario della propria attività familiare nel settore della ristorazione: una realtà fondata nel 1902 da Pietro Vicina Mazzaretto e attualmente gestita dalla 4ª generazione: Stefano e Claudio Vicina e con la moglie Anna Mastroianni. Da qualche anno sono entrate a far parte del team anche le figlie di Claudio e Anna.

Il panettone di Casa Vicina

Per festeggiare questa importante ricorrenza lo chef Claudio Vicina ha ideato una nuova ricetta, “Il Bollito Fritto”, che ha inserito nelle portate del menu della cena della vigilia e del pranzo di Natale:

Aperitivo di benvenuto come al bar

Bagna caoda da bere e focaccia di farro integrale

Cipolla ripiena dorata e fonduta di Grana Padano Dop

Il Bollito Fritto, piatto del 120° anniversario

Agnolotti pizzicati a mano al sugo d’arrosto

Marshmallow ai carciofi spinosi sardi profumati alla maggiorana

Terrina di cappone di Morozzo, marroni e tartufo nero

New Bicerin di Torino

Montebianco alla canavesana, il nostro Panettone e piccola pasticceria

Per la cena di San Silvestro invece:

Aperitivo di benvenuto con variazioni di Grana Padano Dop

Bagna caoda da bere e focaccia di farro integrale

Paté in gelatina naturale allo sherry con pan brioche

Kabuki: sformato di cardo gobbo di Nizza M.to al tartufo nero

Risotto Carnaroli alle erbe fini, pomodorini canditi e gamberi rossi profumati al lime

Uovo in camicia con crema di patate viola, spuma di baccalà e caviale

Spigola pescata con zabaione al vermouth, acqua di mare e sale nero

Sorbetto all’arquebuse

Parfait al panettone con massa di cacao cru Arriba Ecuador

In entrambi i menu troviamo la deliziosa bagna caoda da bere, piatto iconico dello chef stellato Claudio Vicina. Come ogni anno dalla collaborazione con lo chef e Mauro Morandin, maestro pasticcere di Saint-Vincent (Ao), nasce il panettone che si caratterizza per i canditi fatti in casa da Claudio con arance biologiche. Il panettone si trova nel menu delle feste del ristorante, in purezza, da accompagnare con l’Elisir Le Masche o sotto forma di parfait.

Ristorante Casa Vicina

via Ermanno Fenoglietti 20/B (c/o Green Pea) - 10126 Torino

Tel 011 6640140

La “Xmas Box 22″ di chef Nicola Batavia

Per questo Natale, Nicola Batavia, chef de ‘L Birichin, storico locale di via Monti a Torino, presenta “Xmas Box 22”. Si tratta di una elegante scatola che contiene gli ingredienti per preparare (seguendo il video guida) la sua ricetta del Risotto al gorgonzola, zabaione salato alla fava di cacao e confettura di clementine. Un nuovo piatto pensato dallo chef per le prossime festività.

La “Xmas Box 22″ di Nicola Batavia

Gli ingredienti per due persone sono contenuti nella box e precisamente:

bottiglia di Dogliani Superiore Docg delle cantine Bevione Davide

olio evo selezione Batavia da 500 ml

confettura di clementine selezione Batavia

confezione di fave di cacao Domori tostate e sgusciate

lattina di riso Acquerello da 250 g

una copia del libro Chef & Gourmet di Nicola Batavia

Xmas Box 22 è acquistabile presso l’e-commerce del ristorante.

'L Birichin

via Vincenzo Monti 16/A - 10126 Torino

Tel 011 657457

Pizza di Natale al padellino

M/A Cucina e Padellino, il ristorante in via Corte d’Appello a Torino, proprio a ridosso di Palazzo di Città, la cui specialità è la pizza rigorosamente al padellino, una tradizione tutta torinese, ha inserito nel menu la versione natalizia. La Villana, ovvero Fontina dop d’alpeggio, Pecorino Romano Dop, Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi, patate speziate al forno, olio extravergine di oliva aromatizzato all’aglio, Pancetta La Squisita del salumificio Villani (cotta a bassa temperatura con l’aggiunta di miele) e fuori cottura semi di melograno. Perché il melograno è sinonimo di fortuna e ricchezza.

La pizza di Natale “Villana” di MA Cucina e Padellino

L’impasto della pizza viene realizzato con farine Petra selezionatissime, un lievito madre curato con amore da 19 anni, 36 ore di lievitazione e ingredienti scelti con estrema attenzione.

M/A Cucina e Padellino

via Corte d’Appello 2 - 10122 Torino

Tel 011 282964