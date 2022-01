Un’ottima pizza a Firenze? Ecco 5 locali dove gustarla

I passi in avanti del “mondo pizza” a Firenze sono sotto gli occhi di tutti. Impressioni molto positive si ricavano per esempio, ai Centocanti dove l’esperto Luca Lanzano propone tre differenti impasti con mix di farine non raffinate tra cui anche farine di semi di grano arso e farina di ceci. Gli impasti vengono sottoposti a 72 ore di lievitazione, ottenendo così grande digeribilità, croccantezza esterna e morbidezza interna.

Tra le Classiche scelta centrata può rilevarsi la Salamino e Gorgonzola. Fra le 100% Centocanti colpisce proprio la Centocanti a base di pomodoro, burrata, pomodori freschi, prosciutto di Parma 18 mesi. Fra i Calzoni non tradisce il Classico cotto e fior di latte. Imprescindibile anche La Focaccia Autunnale con scamorza affumicata radicchio e speck. Centocanti è anche ristorante a tutti gli effetti con un’offerta composita e attraente.

via Vincenzo Gioberti 32/A - 50121 Firenze

Tel 055 664176

www.ristorantecentocanti.it

Creatività nella proposta di pizze gourmet

Pizza d’autore è senz’altro quella di Le Follie di Romualdo, dove Romualdo Rizzuti, 3 Spicchi Gambero Rosso, interpreta con indubbia capacità il cosiddetto filone “gourmet”. Lievitazione di 36 ore grande attenzione alla materia prima (mozzarella di bufala di Battipaglia, fior di latte campano, prosciutto San Daniele) per un disco dalla masticabilità goduriosa.

“Tutto inizia da un ricordo” recita il menu distribuito in sole 10 scelte. Vale la pena elencarle tutte e andarci con un bel gruppo di amici per condividere almeno un morso di: La Mia Napoli, La Capricciosa di Leonardo (dedicata all’amico Leonardo Pieraccioni), Salsiccia e Friarielli, Porcini freschi e San Daniele, Gateau di Patate, La Pizza Fritta, Prosciutto Arrosto e Tartufo, Gamberi Lardo e Tartufo. Una più buona dell’altra. Ma confesso che ho un debole per il Panuozzo Mortazza e Tartufo e il Panuozzo alla Gricia, da spizzicare compulsivamente.

via San Niccolò 39 R - 50125 Firenze

Tel 055 4931923

www.lefolliediromualdo.it

Pairing tra miscelazione e arte bianca

Ma i Tre Spicchi del Gambero Rosso può vantarli anche Largo 9, in verità più impegnato in questo periodo a lanciare un nuovo concept per il pranzo con un servizio Bistrot dal menu cambia settimanalmente.

Gabriele Dani è un perfetto interprete della Pizza alla pala, leggera e digeribilissima. La talentuosa barlady Veronica Costantino si occupa del pairing tra miscelazione e arte bianca. Fantasia nei “toppings” ricorso alla tecnica del vapore, provare a questo proposito la Porchetta Soffiata, e poi la Fritta, in particolare la Montanara e fra le Intramontabili Veraci uno struggente Cappello di Totò, ovvero una Margherita con cornicione ripieno di prosciutto cotto artigianale del Mugello e ricotta. Per la variante Gourmet imperdibile la Carbonara CBT a base di salsa carbonara scientifica, guancia di San Miniato croccante e spuma di pecorino romano. Il tutto in un’atmosfera nuova ed elegante, molto “urban chic”.

Largo Pietro Annigoni 9 - 50122 Firenze

Tel 055 245829

largo9.it

Tante proposte sfiziose per stuzzicare l’appetito

Altro interprete di rilievo nel panorama cittadino è Giovanni Santarpia sbarcato da Castellammare di Stabia è insediatosi rapidamente come portavoce di uno stile campano interpretato con spirito di innovazione.

Le farine arrivano dal Mulino Petra. Lo schema è semplice. Tante proposte sfiziose per stuzzicare l’appetito. Come l’Arancino di Polpo con la sua maionese, Le Fritte in saccoccia ripiene con lampredotto di Luca Cai e i Gamberi con sesamo fritti e serviti con salsa agrodolce su crema di ceci. Fra le pizze se piace il giallo da provare la Margherita con pomodorino giallo del Piennolo, provola affumicata e ricotta salata e la Marinara con pomodoro giallo del Piennolo acciughe del Cantabrico, capperi, aglio, origano, olive. Per gli amanti dei sapori forti una Calabrese a base di pomodoro Gustarosso, fior di latte del Casolare, olive taggiasche e Spianata calabra è quello che ci vuole. Difficile infine dire di no a un Tiramisù al pistacchio di Bronte.

via Senese 155/red - 50124 Firenze

Tel 055 9338245

giovannisantarpia.com

Pizze e menu firmati da Francesco Martucci e Gennarino Esposito

E per chi cerca un locale glamour sosta obbligata al Sophia Loren Restaurant. Inaugurazione in pompa magna sabato 5 giugno con tanto di consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco Dario Nardella alla diva icona del cinema italiano nel mondo.

Pizze firmate da Francesco Martucci, noto per la pluripremiata pizzeria I Masanielli a Caserta. Due primi piatti ispirati dalle ricette di Gennarino Esposito, chef bistellato della Torre del Saracino a Vico Equense e pasticceria della fidata e pluripremiata Carmine di Donna. Antipasti, Fritti alla napoletana, Sfizi della cucina napoletana, Insalate, possono fare da preambolo per i Mezzi Paccheri alla Nerano. Un percorso pizza può passare dalla Assoluto di Pomodori alla Un Insolito Baccalà e alla Sophia Loren. E vogliamo parlare del Babà farcito con crema pasticciera e fragoline di bosco? Tempo scaduto.

via dei Brunelleschi 11 - 50123 Firenze

Tel 055 4934400

sophialorenrestaurant.com