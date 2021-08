Pizzeria Delfino, nuova gestione nel segno della tradizione

La pizzeria Delfino è un locale storico, presente da anni vicino alla suggestiva rocca in piazza D’Azeglio di Monticelli D’Ongina, in provincia di Piacenza. L’attività è da sempre riconosciuta per la sua pizza senza lievito, leggera, croccante e facilmente digeribile.

La pizza senza lievito

Cambio di gestione nel segno della qualità

Dall'ottobre 2017 la pizzeria Delfino ha cambiato gestione, dando vita ad una realtà nuova, dinamica, giovane e con tanta voglia di fare. Il menu è stato rivisitato e arricchito, prestando particolare attenzione agli ingredienti di qualità. La pizza è rimasta la stessa, prodotta senza lievito e con farina 100% italiana di alta qualità. Gli impasti vengono lasciati riposare almeno 48 ore, in modo che gli enzimi svolgano il loro lavoro, facilitando di conseguenza la digestione.

Ledi Minima ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, diventando titolare della storica Pizzeria Delfino. La cucina è sempre stata la sua passione e alle spalle vanta anni nella gestione di bar e trattorie. Minima non conosceva il mondo delle pizze e ha deciso di studiarlo approfonditamente per comprenderlo al meglio.

Da cliente a titolare della storica pizzeria Delfino

Per Ledi Minima, primo passo è stato lavorare in una pizzeria per apprendere la meravigliosa arte della pizza e da cliente è diventata titolare della storica pizzeria Delfino. «Ero una cliente molto affezionata di questo locale, adoravo la loro pizza dall’impasto leggero e senza lievito, ma dal sapore delizioso e incomparabile, a tal punto da spingermi a tornare puntualmente per gustare la mia pizza preferita - ricorda Ledi Minima - e questo è anche il motivo per cui al mio arrivo ho deciso di mantenere lo stesso personale, ormai veterano e super esperto in materia».

Il locale

I cambiamenti senza dimenticare la tradizione

Minima aveva bisogno di nuovi stimoli, di conseguenza la necessità di donare freschezza e novità al locale e ai suoi clienti si è fatta sempre più insistente. «Ho sentito il bisogno di rivolgermi ad un vero esperto del settore, Marco Lungo, manager di lungo corso, esperto di marketing e organizzazione aziendale, nonché consulente di pizzerie e ristoranti, che mi ha fatto vivere un sogno ad occhi aperti. La sua presenza per una settimana nella mia pizzeria è stata come un faro nel buio perché Marco mi ha fatto capire che quello che conoscevo superficialmente, in realtà, aveva radici più profonde e non ho potuto far altro che ascoltare i consigli, la storia e le spiegazioni che mi ha fornito. Quattro giorni di intense lezioni teoriche sono passate in un batter d’occhio lasciandomi letteralmente illuminata. La conoscenza delle materie prime, la selezione delle farine e degli ingredienti, la scelta del pomodoro in base all’acidità, la conoscenza della mozzarella rappresentano tutte cose che puoi imparare solo con lo studio, la ricerca e la dedizione».

Per Ledi Minima, ciò che conta davvero per regalare al cliente il massimo del servizio e dell’esperienza, è proprio mettersi in discussione e abbracciare la conoscenza. «Come mi ha giustamente suggerito Marco Lungo - conclude Ledi Minima - anche la scelta delle luci che installi nel locale è fondamentale, perché danno un colore definito al tuo piatto, e bisogna sempre tener presente che si mangia prima con gli occhi».

Le novità introdotte da Ledi Minima per la pizzeria Delfino

Innanzitutto è stato studiato un impasto biga lungo, ricercato appositamente per la nostra pizzeria, creato con farine ad hoc e personalizzato in base alle nostre esigenze. Inoltre viene utilizzato un pomodoro 100% italiano con bassa acidità e la farina del territorio e di ottima qualità, che viene fornita da un mulino della zona. Ledi Minima propone le nuove pizze fritte, come una specie di calzone dall’impasto leggermente differente con una particolare panatura segreta che fa da isolante e permette di rimanere croccanti, asciutte e leggere. La nuova gestione propone anche nuovi gustosi supplì a forma del nostro celebre «Delfino», tra cui segnaliamo quello con la farcitura cacio e pepe, ‘nduja e alla carbonara. Ma l’offerta gastronomica prevede anche crocchette di pollo croccanti, preparate con pastella senza uovo e panatura di fiocchi di mais senza glutine.

La pizzeria Delfino si trova in piazza D’Azeglio a Monticelli D’Ongina, in provincia di Piacenza. Per maggiori informazioni basta visitare il sito pizzeriadelfino.business.site