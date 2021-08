Pur Südtirol, eccellenze altoatesine in vetrina tra cibo e manifattura

Pur Südtirol nasce da un’idea di Ulrich Wallnöfer e Günther Hölzl, due soci che nel 2009 aprono il primo Mercato dei Sapori a Merano. La filosofia alla base del progetto mira alla valorizzazione del territorio e al sostegno dei piccoli produttori, ma anche alla sostenibilità ecologica e al compimento di azioni etiche e consapevoli, che mirino al bene comune ad ogni livello. La regionalità e la specificità delle produzioni sostenibili è un’alternativa alla globalizzazione e alla produzione massificata della grande distribuzione.

Il mercato dei sapori

Lo shop online



Nel 2012 apre il secondo mercato dei sapori Pur Südtirol a Brunico e a dicembre dello stesso anno viene inaugurato lo shop online (pursuedtirol.com). Ma la crescita dell’azienda è destinata a proseguire, tanto che nel 2014 apre il mercato dei sapori Pur Südtirol a Bolzano, nel 2016 a Lana e nel 2019 a Bressanone. Nel 2020 lo shop online di Pur Südtirol è stato premiato come numero 1 tra i migliori e-commerce d’Italia 2020/21 nel settore Alimentari - Gastronomia, secondo l’analisi effettuata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza Itqf.



Una speciale selezione di bontà regionali, migliori alleate per la salute di corpo e mente “Booster immunitario” e “Mens Sana” sono i due pacchetti benessere ideati dall’azienda altoatesina Pur Südtirol per fare il pieno di energia e affrontare al meglio l’arrivo della primavera. Si tratta di una scelta di prodotti Made in Alto Adige, a base di piante medicinali del territorio, le cui proprietà benefiche aiutano a rafforzare le difese immunitarie e l’equilibrio tra corpo e mente in modo naturale, in particolare a base di cinque piante medicinali naturali: Echinacea, Mela Weirouge, Iperico, Cirmolo e Pino Mugo. La formula “Mens Sana” propone invece prodotti e bevande con particolare effetto antistress.



Le migliori eccellenze altoatesine dal maso allo scaffale



A disposizione ci sono 2.700 prodotti di oltre 250 partner selezionati tra piccoli e medi agricoltori, artigiani e manifatture 100% Made in Alto Adige - Südtirol, distribuiti nei cinque mercati dei sapori tra Merano, Brunico, Bolzano, Lana e Bressanone, cui si somma l'e-commerce inaugurato nel 2012. «In Alto Adige l’agricoltura ha plasmato e continua a plasmare giorno dopo giorno il paesaggio, la vita quotidiana e la cultura stessa, in questo senso possiamo parlare propriamente di agri-cultura - afferma Ulrich Wallnöfer - amiamo la varietà e la qualità che la nostra terra ci offre e ci impegniamo quotidianamente per ispirare gioia di vivere attraverso le bontà del nostro territorio e per sostenere le numerose piccole aziende altoatesine, molte delle quali sono a conduzione familiare da generazioni. Abbiamo profondo rispetto per le materie prime e quando andiamo a compiere la selezione del prodotto lo facciamo con grande attenzione, secondo criteri ben definiti, e con un senso di responsabilità nei confronti sia dei clienti finali sia dei produttori con cui cooperiamo».

Prodotti tipici in vetrina

Günther Hölzl spiega il lavoro quotidiano svolto in partnership con i produttori «Facciamo loro visita abitualmente presso i loro masi e realtà produttive per vedere come lavorano e conoscere ancora meglio i loro prodotti e le novità. Dietro ogni prodotto si celano infatti persone vere con le quali puntiamo a collaborare e crescere insieme, al fine di salvaguardare la nostra storia e le nostre tradizioni ampliando però lo sguardo fino al mondo del commercio digitale per poter operare un cambiamento culturale nel mondo dei consumi». Regionalità, sostenibilità e qualità sono requisiti fondamentali per entrare a far parte della rete Pur Sudtirol, che vanta un team professionale di sommelier e assaggiatori. Grazie allo stretto legame tra origine e destinazione, comprare un prodotto da Pur Sudtirol, equivale all’acquisto diretto dal produttore.



Bevande e alimenti altoatesini per rinfrescare le giornate estive



La proposta di Pur Südtirol per l’estate mette in primo piano alcuni dei prodotti made in Alto Adige che l’azienda distribuisce nei suoi cinque mercati sul territorio altoatesino e sul portale per la vendita online. Bevande rinfrescanti e alimenti freschi e salutari provenienti dai masi e dai birrifici che fanno l’eccellenza altoatesina. La composta al lampone dal profumo e dal gusto intensi e lo yogurt bianco saporito da latte di mucche nutrite con fieno naturale richiamano i boschi e i pascoli del paesaggio altoatesino. Lo sciroppo di sambuco dal profumo floreale e le birre bionde e brune ricordano ogni singolo gesto paziente e rispettoso dei tempi della natura. I prodotti sono acquistabili online.





Non solo Food&Wine

L’azienda altoatesina, con i suoi cinque mercati distribuiti sul territorio altoatesino e il portale per la vendita online, offre la possibilità di scegliere tra le eccellenze locali enogastronomiche, artigianali e manifatturiere. Accessori per la casa, elementi d’arredo e utensili per la cucina sono tutti realizzati con prodotti locali, così come i cosmetici naturali per la bellezza e il benessere sono a base di piante tipiche degli ambienti naturali altoatesini. Con oltre 250 produttori locali che aderiscono alla sua iniziativa, l’azienda altoatesina propone anche una ricca scelta di prodotti artigianali e di cosmetici naturali. I prodotti per la cosmesi e il benessere sono tutti naturali. Salute e bellezza, profumi e fragranze, tinture curative sono ottenuti con i prodotti che la natura offre.

Manifatture per la casa



Fiori come stella alpina, calendula, tarassaco, cardo; arbusti come rododendro, ginepro, biancospino e la vite Vitis vinifera; erbe, piante aromatiche, erbacee perenni e officinali come iperico, echinacea, rosmarino, timo, valeriana, menta, ortica e pino mugo e infine gli alberi come il pino cembro, gli abeti e le betulle. Tutti appartengono ai paesaggi altoatesini, dal fondovalle alle vette. La valorizzazione del territorio secondo Pur Südtirol passa dunque anche per i prodotti artigianali e i cosmetici naturali, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ecologica, specificità delle produzioni e qualità. Una vetrina dei prodotti regionali che si presenta fisicamente nei propri cinque mercati e virtualmente con il portale dedicato alla vendita online degli stessi prodotti. Un mercato digitale che riduce l’impatto sull’ambiente da parte dei clienti più lontani altrimenti e che porta direttamente a casa i prodotti dell’eccellenza altoatesina.

