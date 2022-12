Ristorante Lino, la stella che illumina Pavia

Il Ristorante Lino, nel centro storico di Pavia, in piazza del Lino, è un accogliente e moderno salotto del gusto. Lo stile déco e contemporaneo è impreziosito da pregiate carte da parati in lino e velluto dalle calde tonalità del marrone che si fondono con inserti in marmo rosso Levanto alle pareti e il parquet in rovere massello lavorato nero esalta invece le delicate nuance dei tavoli rotondi.

Federico Sgorbini

Il camino al centro della sala, i dettagli in ottone, il gioco di luci creato dalle ampie vetrate e dalle lampade di vero modernariato, completano l’atmosfera. Nessun separazione tra la splendida cucina a vista e la sala, ma un ambiente aperto, studiato per creare un vero e proprio dialogo tra personale e ospiti. La cucina è infatti un vero esempio di design all’avanguardia ed è qui, che ogni giorno gli chef Andrea Ribaldone e Federico Sgorbini realizzano creazioni culinarie nel rispetto delle tradizioni e delle materie prime dell’Oltrepò Pavese, tra accostamenti curiosi e sapori ben definiti, strizzando l’occhio alla semplicità. Sono tre i percorsi degustazione tra cui scegliere e non manca una sezione con i piatti “best of”.

«Il ristorante Lino ha ottenuto il riconoscimento di una stella dalla Guida Michelin - racconta Federico Sgorbini - grandissimo lavoro di squadra, ad iniziare dalla nostra proprietà che ha avuto il coraggio di ristrutturare il ristorante in un periodo difficile come quello del Covid. Il resto della brigata che tutti i giorni lavora per dare delle eccellenze, per offrire un servizio eccellente nel Pavese. La nostra è una realtà che vuole accogliere tutti, dal gourmet di passaggio, ai pavesi: tutte le persone che hanno voglia di godere di momenti di buona tavola e buona cucina».

Federico Sgorbini, Mirko Chiora, Cristiano Beniamini, Thomas Figliolia, Simone Ciarcia e Angelina Es Sifer

Già perché Lino non è solo il ristorante stellato, ma è anche bistrot, con una cucina più informale e semplice, golosa ma in continua evoluzione, in un contesto raffinato e accogliente. Una cucina in cui le eccellenze del territorio pavese e italiano trovano la loro massima espressione. E poi c’è il Fratellino Caffè & Pizza, ideale per colazioni, pranzi veloci o un gustoso aperitivo.

Ma torniamo al ristorante e alla sua filosofia «Il mio input di cucina vige nel tradizionalmente attuale - prosegue Federico - il gusto della tradizione sotto una veste attuale. Esempio è lo Gnocco Milano. In omaggio allo spaghetto di Andrea Ribaldone del 2015 per Identità Expo ho voluto rileggere il piatto in veste “local” utilizzando le patate del Brallo, il Grana Padano Dop di un’azienda del territorio e lo zafferano delle colline dell’Oltrepò Pavese. Facciamo questi gnocchi ripieni di un ragù di ossobuco, tostati in padella come un risotto e li nappiamo con una salsa di riso ottenuta dalla stracottura del Carnaroli, altro ingrediente local. Per ultima, la gremolada, come tutti i risotti alla milanese».





E per il futuro? «Ora che il riconoscimento della stella è arrivato,. Cerchiamo di essere quelli che siamo, perché noi comunque siamo in una bellissima provincia, Pavia, che si può onorare oltre alle eccellenze universitarie e ospedaliere, anche di un’eccellenza a livello ristorativo».

Ristorante Lino

Piazza del Lino 15 - 27100 Pavia

Tel 0382 1803920