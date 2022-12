Ristoranti, osterie, trattorie: ecco dove festeggiare in Emilia Romagna

L’Emilia-Romagna è da sempre la terra del buon cibo. La Food Valley nazionale, con un prestigioso paniere di prodotti della tradizione, in grado di lusingare il palato di residenti e visitatori. Una piramide culinaria, da Rimini a Piacenza passando per pianura e città d’arte, Adriatico ed Appennini, che oggi conta oltre 40 prodotti certificati, Dop e Igp, il numero più alto in Italia, a cui si aggiunge una produzione vinicola di eccellenza e tante ricette della tradizione conosciute ed esportate in tutto il mondo. Molte di queste vanno ad arricchire i menu dei ristoranti che in questo periodo stanno decidendo i piatti dei pranzi, delle cene e dei cenoni di Natale e Capodanno. Le portate sono molto spesso legate a filo doppio con la tradizione gastronomica di questa terra, la cui cucina raggiunge punte di assoluta eccellenza.

La maggior parte delle proposte sono concentrate sul Cenone di San Silvestro e lasciano all’ospite “libertà di scelta” per la cena della vigilia e il pranzo di Natale con menu “à la carte” con l’aggiunta di piatti particolari studiati proprio per le festività natalizie. Altri locali non hanno previsto menu dedicati né per Natale e né per Capodanno ed hanno arricchito la carta con alcune proposte gastronomiche per rendere le giornate di festa ancora più straordinarie. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Di seguito presentiamo le proposte di nove ristoranti che si trovano nelle province di Bologna, Ferrara, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Modena.

Natale a Bologna

La Porta Restaurant a Bologna

Salutare l’anno vecchio e accogliere quello che verrà avvolti dalla calda e raffinata atmosfera de La Porta Restaurant non ha prezzo. E come se non bastasse, per la notte più magica dell’anno, il ristorante che si trova a Bologna in Piazza De Mello, sopra via Stalingrado, in prossimità di Porta Europa (la tredicesima porta all’ombra delle Due Torri), vuole accogliere e stupire gli ospiti con un’esperienza gastronomica ancora più sorprendente, grazie al suggestivo intrattenimento musicale di Alessandro Altarocca al piano e Silvia Donati al canto che con la loro esibizione amplificheranno la magia dell’atmosfera natalizia. Tanti ed invitanti i piatti studiati dallo chef partenopeo Pasquale D’Aniello e dalla sua brigata. Pietanze ricercate ma al contempo semplici, da assaporare lentamente per cogliere il legame profondo tra l’accurata selezione delle materie prime e le tecniche di cottura utilizzate per esaltarle e preservarle.

La Porta Restaurant a Bologna

Menu di Capodanno 2022:

Ostrica Gillardeau finger lime e ravanello

Gambero Rosso gel al Campari e polvere d’olio

Tagliatella di seppia coulis di finocchio, aria al pompelmo e caviale rosso

Passatello al lime battuto d’astice, la sua bisque e crunch di peperone crusco

Riso Delta del Po al nero di seppia, baccala` e salsa al pil pil

Triglia di Scoglio accompagnata da asparagini di mare e zuppetta all’acqua pazza

Babà crema alla fava tonka, cremoso al lampone e sorbetto al mandarino

A seguire:

Brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie

Selezione di frutta fresca e secca

Panettone e Pandoro con salse in abbinamento

Prezzo 140 euro a persona, bevande escluse.

La Porta Restaurant

Piazza Vieira de Mello 4 - 40128 Bologna

Tel 051 4159491

Ristorante Cavallino a Maranello (Mo)

Il “Cavallino” è quello rampante che compare su tutte le auto della Casa automobilistica fondata negli anni ‘40 del secolo scorso da Enzo Ferrari. Il “Drake” nel 1950 ha aperto anche questo ristorante che si trova a due passi dallo stabilimento di Maranello (Mo) e dal circuito di Fiorano. Oggi il locale, completamente rinnovato, ha affidato la cucina a Massimo Bottura, tristellato chef modenese che ha portato al Cavallino la sua visione gastronomica che, per usare le sue parole, è “tradizione in evoluzione” e “prende il meglio del passato, guardandolo in chiave critica e mai nostalgica e lo porta nel futuro”.

Ristorante Cavallino a Maranello (Mo)

Menu di San Silvestro:

Aperitivo di benvenuto

Capesante cardo gobbo confit e foglie di capperi

Astice foie gras, salsa bernese e polvere di zucca

Ravioli di ricotta di bufala, caviale Calvisius e mela verde

Risotto alla mandorla di Noto ostriche del Delta Del Po ed emulsione di oliva verde

Faraona ripiena in crosta

Saint Honoré allo zabaione

Cotechino, marasche e lenticchie croccanti

Prezzo 110 euro a persona bevande escluse. In abbinamento con champagne + 80 euro.

Ristorante Cavallino

via Abetone Inferiore 1 - 41053 Maranello (Mo)

Tel 0536 944877

I Piaceri di Lucrezia a Ferrara

Nel ristorante dello chef patron Giovanni Maria Ragazzi si cerca sempre di “servire” un’emozione, un piacere in più in un mix tra sapori, soddisfazione e professionalità. Anche il cenone di San Silvestro ha queste caratteristiche e punta su varie specialità ferraresi, tra cui la salama da sugo con purè di patate, piatto di eccellenza di questa terra. Si inizia alle 20 e poi alle 23,30 tutti in centro a Ferrara con il naso all’insù per ammirare “l’incendio del Castello Estense” lo straordinario spettacolo pirotecnico che dal 2000, allo scoccare della mezzanotte di ogni ultimo dell’anno, illumina le mura del maniero rinascimentale, simbolo di Ferrara.

Cappellacci di zucca - I Piaceri di Lucrezia, Ferrara

Menu di San Silvestro 2022:

Aperitivo di fine anno con champagne

Crema di mais con funghi porcini e formaggio Piave Riserva

Pasticcio di maccheroni alla ferrarese

Cappellacci di zucca ferraresi alla Igles Corelli

Millefoglie di filetto porcini, reggiano e tartufo

Salamina da sugo ferrarese con purè di patate

Zampone con lenticchie di Castelluccio Igp

Tronchetto dolce Lucrezia

Grappa e caffè

Prezzo 120 euro a persona, tutto incluso.

I Piaceri di Lucrezia

via XX Settembre 61 - 44121 Ferrara

Tel 0532 472501

Ca’ de Bè Osteria Enoteca a Bertinoro (Fc)

Ca’ de Be’, cioè la casa del vino, è un ritrovo con vista panoramica sull’intera vallata dove gustare i piatti della tradizione romagnola e brindare con uno dei vini della rifornita cantina con circa 400 etichette, che raccontano la storia della Romagna vinicola.

Ca’ de Bè Osteria Enoteca a Bertinoro (Fc)

Pranzo di Natale, come da tradizione sul balcone di Romagna:

Entrée e calice di benvenuto

Crostino, lardo, squacquerone, miele piccante

Cappelletti in brodo

Tagliatelle ai porcini

Bollito e salsa verde

Coniglio, prugne e cardi

Patate al forno

Cuore caldo di cioccolato

Prezzo 45 euro a persona con acqua e caffè. Vino escluso.

Ca’ de Bè - Osteria Enoteca

Piazza della Libertà 9/b - 47032 Bertinoro (Fc)

Tel 0543 444435

Ristorante Dallo Zio a Rimini

Lo storico ristorante a poche decine di metri dall’Arco d’Augusto è gestito dallo chef Giuliano Canzian. Propone una cucina basata sulle sole materie prime del territorio riminese, di terra e di mare, per riscoprire e valorizzare le risorse della ricca e produttiva Romagna.

Ristorante Dallo Zio a Rimini

Cenone di San Silvestro:

Pan brioche con canocchia, burro salato e purea di pomodori secchi

Bignè ripieno di pesce mantecato

Chips di ombrina con maionese agli agrumi

Capesante alla brace con vellutata di cavolo cappuccio viola, polvere di goletta di Mora Romagnola e porri bruciati

Seppioline gratinate con il loro nero ed insalata di carciofi al profumo di agrumi

Pane del marinaio con brodetto della “Saura”, ricetta originale dello Zio

Fritto di calamaretti pennini con verdurine

Gnocchi ripieni di baccalà, crema di patate alle erbe, vongole e ciccioli di mare

Come una griglia

Trancetti del pescato nostrano su letto di cime di rapa in diverse consistenze

Cotechino di pesce con lenticchie in umido

Gelato alla rapa rossa con tartare di ananas marinato con sale di Cervia e finocchietto selvatico

“Il senso della neve” del pasticcere: Panettone di produzione propria, gelato alla vaniglia del Madagascar, melograno, neve di meringa e zabaione caldo al marsala

Brindisi di mezzanotte con Champagne Ayala Brut Majeur

Pasticceria “Ben augurante” (dolci secchi, torrone di nostra produzione, uva, clementine)

Prezzo 110 euro a persona, bevande escluse.

Ristorante Dallo Zio

via Santa Chiara 16 - 47921 Rimini

Tel 0541 786747

Osteria di Dozza a Dozza (Bo)

Dozza è un borgo medievale a sud di Bologna, posto sul crinale di una collina che domina la valle del fiume Sellustra. Oltre ad essere uno dei “Borghi più belli d’Italia” è anche conosciuto come la cittadina dei “muri dipinti”. Infatti qui l’arte si fa paesaggio urbano e arreda i muri di case, strade e piazze. In via XX Settembre, a due passi dalla Rocca e dall’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna, si trova l’Osteria di Dozza, un locale che propone un’esperienza gastronomica fondata sul legame con il territorio e su tradizioni tramandate nel tempo. Tutto questo emerge in modo evidente anche nel menu di Capodanno.

Osteria di Dozza a Dozza (Bo)

Capodanno in Osteria:

Calice di benvenuto

Cremoso di squacquerone con seppia e olio di Brisighella Dop

“Saluti da Rimini” ovvero risotto alla marinara oppure,

in alternativa, Cappelletti di baccalà con vellutata di broccoli e salsa all’aglio dolce

Cartoccio di gallinella, cozze e mazzancolle con piccole verdure

Mousse al fiordilatte su base di croccante al cioccolato bianco e cuore di salsa all’arancia.

Prezzo 55 euro a persona con acqua, caffè, brindisi di Capodanno e musica dal vivo. Vini esclusi.

Osteria di Dozza

via XX Settembre 19 - 40060 Dozza (Bo)

Tel 0542 678200

Ristorante dell’Hotel Miramonti a Bagno di Romagna (Ra)

A Bagno di Romagna (Ra), sulla riva del lago di Acquapartita, lo chef del ristorante dell’Hotel Miramonti, per rendere ancora più sfavillante la notte di San Silvestro, ha studiato una serie di piatti che rivisitano la tradizione locale con portate tipiche declinate in un menu raffinato. Se si ha un po’ di tempo a disposizione è possibile anche abbinare il Cenone con un percorso detox e rilassante nella Dolce Vita Spa dell’hotel che si affaccia sui boschi e prati dell’Alta Valle del Savio, con piscina interna ed esterna collegate e riscaldate, biosauna e sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali e doccia finlandese.

Ristorante dell’Hotel Miramonti a Bagno di Romagna (Ra)

Gran Gala di San Silvestro 2022:

Aperitivo di benvenuto

Passatina di fagioli bianchi di Pigna, calamaro verace croccante e olio al basilico

Gratinato in carta papiro: composizione di pesci, molluschi e crostacei del nostro mare gratinati al forno

Mezzelune al baccalà con polenta bianca, vellutata di ceci di Spello, rose di capperi fritti e polvere di olive di Taggia

Trancio di branzino selvaggio cotto a 60°C con ratatouille di verdure e carciofi fritti

Torre alle due mousse con salsa mou

Prezzo 110 euro a persona con bevande e caffè inclusi.

Hotel Miramonti

via Acquapartita 103 - 47021 Bagno di Romagna (Ra)

Tel 0543 903640

Palazzo de’ Rossi a Sasso Marconi (Bo)

In queste giornate di festa, il moderno ristorante di Palazzo De’ Rossi, maestoso maniero del ‘400 che si trova a Pontecchio Marconi in provincia di Bologna, coccola gli ospiti con i piatti realizzati dallo chef Ivan Poletti. Per Natale e Capodanno non sono stati pensati menu dedicati: la carta è stata arricchita con alcune specialità legate ai sapori della stagione invernale, per rendere le giornate di festa ancora più piacevoli. Per le imminenti festività natalizie accanto ai must di sempre (quali Tortelli ripieni di zucca violina con Amaretto di Saronno e formaggio di fossa, Pappardelle al ragù bianco di cervo e Passatelli con ragù leggermente piccante di polipetti e olive taggiasche) saranno tra l’altro proposti, come fuori menu:

Flan di zucca violina, mazzancolle e bernese alla rapa

Carciofo fritto, budino di cipolle e pecorino, pomodoro confit

Pasta e fagioli come piace a noi Cotechino glassato al balsamico, panettone al bbq e lenticchie

Panettone al cioccolato o mandorlato con mascarpone.

Carciofo fritto, budino di cipolle e pecorino, pomodoro confit - Palazzo de’ Rossi, Sasso Marconi

Ci sarà anche una diversa versione di Passatelli in crema di parmigiano e tartufo nero pregiato ripassato, gli immancabili Tortellini in brodo come nella migliore tradizione e un grande classico come il Filetto alla Rossini. Per concludere in dolcezza: Panettone al cioccolato o mandorlato con mascarpone, Gelato alla crema, vaniglia naturale del Madagascar e fragole, Crema cotta al forno, caramello spento al caffe` e lamponi. Interessante anche la selezione di vini che spazia dagli Champagne ai Franciacorta, dalla Ribolla Gialla al Flora, dall’Amarone al Barolo, per citarne solo alcuni.

Palazzo de’ Rossi

via Palazzo Rossi 3, Pontecchio Marconi - 40037 Sasso Marconi (Bo)

Tel 051 401295

Ristorante The Man and the Sea a Bologna

Per finire questa veloce carrellata, ecco The Man and the Sea. Un ristorante situato nel cuore del centro storico del capoluogo emiliano, che propone una cucina di mare tutto l’anno. Nel nuovo menu invernale viene confermata la presenza di crudo, tartare, carpacci e piatti tipici della cucina mediterranea.

Insalata di mare shakerata - Ristorante The Man and the Sea, Bologna

Per le festività natalizie, anche questo locale ha deciso di non predisporre un menu dedicato, per consentire alla clientela di ordinare “à la carte” anche a Natale e Capodanno. Magari scegliendo alcune delle novità ideate dallo chef marchigiano Vittorio Cameli assieme alla sua brigata, tra cui la “Chitarra d’Oriente” (Spaghetti alla chitarra con ricci di mare, cicala e aglio nero) e i “Tagliolini con scampi e tartufo nero”. Restano confermate alcune portate apprezzatissime dalla clientela con piccole variazioni, in base al pesce disponibile in base alla stagione. Tra queste l’Insalata di mare shakerata in cui il pesce viene cotto e inserito in un contenitore di vetro insieme a verdure fresche per essere agitato insieme ad un dressing di agrumi, il Crudo di Santiago (ostriche, scampi, varietà di gamberi e tartare di mare) e lo scenografico “Tra il mare e i suoi fondali”, un insieme di cefalopodi, scampi, mazzancolle, gamberi, canocchie, ortaggi e frutta secca. Curata la carta dei vini, con bollicine italiane e note Maison di Champagne.

Ristorante The Man and the Sea

via Augusto Righi 3/b - 40126 Bologna

Tel 051 0147002