Che sapore ha l’autunno in Alta Badia? Scoprilo con gli chef stellati

Le settimane di fine estate, con i loro colori, incredibilmente intensi e limpidi, rappresentano un momento unico per vivere le Dolomiti, che faranno da cornice a Saus dl Altonn, i Sapori dell’autunno. L’iniziativa, in programma dal 12 al 26 settembre vuole esaltare questo meraviglioso periodo dell’anno, grazie a proposte culinarie a base di prodotti genuini del territorio e a diverse attività, dedicate alla natura circostante.

I Sapori dell’Autunno in Alta Badia



Ad ogni rifugio un prodotto

Nelle ultime due settimane di settembre, cinque rifugi dell’Alta Badia saranno abbinati ciascuno ad un produttore ed al relativo prodotto d’eccellenza del territorio. Ogni rifugio presenterà un menu dedicato al prodotto protagonista, creato in collaborazione con uno chef stellato che a sua volta vive e lavora in una località montana. Tra il 12 e il 26 settembre saranno cinque gli appuntamenti da non perdere, durante i quali sarà possibile degustare i piatti creati direttamente dagli chef stellati, in azione presso i vari rifugi. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti ed incontrare i fautori di questi tesori del territorio, anche loro presenti, insieme agli chef stellati, presso i rifugi partecipanti. I produttori illustreranno le qualità e le particolarità dei loro prodotti, mentre gli Chef stellati sveleranno qualche segreto in merito all’impiego di questi in cucina. Le baite sono raggiungibili a piedi, in bicicletta, oppure comodamente con gli impianti di risalita, aperti fino al 3 ottobre.



Le ricette degli chef stellati

La giornata di lunedì 13 settembre sarà dedicata al formaggio grigio della produzione Degust di Hansi Baumgartner, fratello dello chef stellato Karl Baumgartner (Ristorante Schöneck, Falzes, 1 stella Michelin), che realizzerà presso il rifugio Ütia Gardenacia un “Orzotto di barbabietola rossa, wasabi e formaggio grigio di Degust”.



Il grano di Terra Vitae di Gais è il prodotto abbinato al rifugio Ütia Pralongiá. Martedì 14 settembre, sarà possibile degustare presso tale rifugio il piatto “Farro, abete, tè verde, latte d’asina, bacche di goji”, creato da Fabrizia Meroi (Ristorante Laite, Sappada, 1 stella Michelin).



Al rifugio Ütia Malga Saraghes, l’evento culinario avrà luogo mercoledì 15 settembre. Lo chef stellato Alessandro Gilmozzi (Ristorante El Molin, Cavalese, 1 stella Michelin) cucinerà l’“Ossobuco al modo dello Chef” utilizzando la carne del maso Lüch da Ciampidel di San Cassiano.



Venerdì 17 settembre la rassegna culinaria si sposta al rifugio Ütia de Bioch, a cui è stato abbinato il miele del maso Lü de Pincia. Lo chef Nicola Laera (Ristorante La Stüa de Michil c/o Hotel La Perla di Corvara, 1 stella Michelin) creerà una “Costoletta di mangalica toscano alla brace, miele, fichi, juzu e cipollotto”.



Il produttore di formaggi del maso Lüch Chi Prá sarà invece ospite del rifugio Ütia I Tablá, lunedì 20 settembre. Lo chef stellato Paolo Donei (Ristorante Malga Panna, Moena, 1 stella Michelin) presenterà una “Lasagnetta croccante con finferli, zucchine e fonduta di formaggio del Maso Chi Prà”.



Degustazioni ed escursioni da segnare in agenda

Durante le due settimane di fine settembre è, inoltre, possibile partecipare a molte altre attività, volte a conoscere le eccellenze dell’Alta Badia. Le proposte prevedono una degustazione di miele (14 settembre), un’escursione all’insegna della cultura ladina (14 settembre), un’escursione all’alba sulla cima Gran Cir con colazione in rifugio (15 settembre), un’escursione alla scoperta delle erbe aromatiche (16 settembre), una degustazione di bollicine ai prati Larcenëi, iniziativa che fa parte dell’iniziativa “Vini all’aria aperta” (17 settembre), la festa di fine estate al Boé “La Munt de Boé in festa” (19 settembre), la transumanza nel paese di Badia (19 settembre), una visita al Maso Natur Lüch Sossach e alla loro produzione di carne biologica (20 settembre), un’esperienza al Maso Lüch Ciores con degustazione dei prodotti di latte di capra (23 settembre) e una degustazione di birre artigianali (24 settembre).