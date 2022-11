Bol House guarda all'estero: il pane elemento principe dei piatti

Bol House è il primo locale in Italia a proporre un modo di mangiare fuori dal comune: tutto il menu, sia dolce che salato, viene servito nel pane che da contorno si trasforma in appetitoso contenitore croccante e commestibile. L’idea è stata di tre amici che, poco prima del lockdown, decidono di aprire a Torino un locale ispirandosi a quanto hanno visto e mangiato nei loro viaggi. In molte cucine tradizionali qualche ricetta viene servita nel pane: dal gulasch ungherese alla zurek polacca, dalla soupe d’oignon francese alla Boston clam chowder.

Sono stati necessari alcuni mesi di prove ed il prezioso aiuto del panificio Massa Micon di Cafasse nelle valli di Lanzo per mettere a punto la formula del pane perfetto: giusta consistenza e giusta dimensione. Il menu cambia in base alla stagionalità, ricette più fresche in estate, con l’aggiunta di zuppe in inverno. Le proposte sono sempre una trentina fra carne, pesce e verdure…

Pane principe del piatto

Il format del locale

Ci sono due formati di Bol: grande per la portata principale, un piatto unico che sostituisce primo e secondo e le mini, una piccola delizia pensata per gli amanti degli antipasti, dei piatti sfiziosi e della condivisione, sempre servite 5 alla volta in 5 gusti diversi e possono essere dolci o salate per un inizio o un fine pasto diverso dal solito. Quelle più amate sono Amor(tadella) - Mortadella, patate saltate, pesto di pistacchi, burratina e glassa di aceto balsamico; Pulled Pork - Spalla di maiale sfilacciata in salsa Bbq, coleslaw salad, pico de gallo e salsa al pepe nero.

Non mancano le ricette che strizzano l’occhio alla tradizione: Vitello Tonnato, in omaggio al piatto tipico piemontese, La Pugliese - Stracciatella, cime di rapa, salsiccia (leggermente piccante); Bolognese - ragù, besciamella, mozzarella; Melanzana² - sugo alla norma con melanzane grill, ricotta salata e pesto di melanzana. Per celebrare il piatto autunnale della tradizione piemontese, la bagna cauda, il 25/26/27 novembre e il 2/3/4 dicembre in occasione del Bagna Cauda Day 2022, appuntamento diffuso in tutta Italia che da 10 edizioni, ogni anno coinvolge centinaia tra ristoranti e locali che, nei giorni dell’iniziativa, propongono la loro bagna cauda a un prezzo fisso. La bagna cauda di Bol House è servita nel famoso scrigno di pane.

Occhio alla sostenibilità

Bol House è un locale antispreco. Tutto il cibo è fresco e anche la mollica del pane svuotata viene trasformata in deliziose polpette di pane, servite con il pesto o il ragù; è un locale plastic free. Piatti di ceramica, bicchieri di vetro, posate di metallo; persino l’acqua è quella “del sindaco”, microfiltrata, il caffè è quello in cialda (di carta!). Inoltre il contenitore utilizzato per il delivery è studiato per andare in forno.

Bol House

via San Francesco da Paola 4B - 10123, Torino

Tel 347 556 6172