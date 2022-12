Natale a Roma fuori dai cliché: i posti alternativi dove festeggiare

Siete a Roma e non sapete dove festeggiare il Natale o il Capodanno? O avete semplicemente bisogno di una guida alla scoperta di posti nuovi, alternativi? Siamo qui per questo! Dopo avervi indirizzato nella prima parte dei nostri consigli in ristoranti stellati, gourmet o addirittura nelle trattorie della capitale per trascorre un Natale in compagnia dei sapori tipici e della tradizione, in questa seconda parte vi regaliamo qualche chicca su locali e ristoranti di diverso tipo dal format alternativo. Una lista di suggerimenti dedicata a chi ha bisogno di sfuggire ai cliché, di fare qualcosa di diverso e magari passare un pranzo di Natale in pizzeria o San Silvestro cenando in una pasticceria.. a voi la scelta! Quindi se siete alla ricerca di idee originali e avete voglia di stupire le persone del cuore, prendete nota di questi luoghi del gusto non consueti dove fsteggiare a Roma.

Natale alternativo a Roma



Natale alla griglia

Prendi della buona carne, una griglia e preparati a festeggiare Natale, perché da Sbracio in queste feste si sbracia forte con due menu degustazione.

Sbracio



Cenone della Vigilia: Ostrica, capra e cavoli; Cannolo ripieno di gambero rosa e ricotta di mandorla; Calamaro e puntarelle alla brace; Pasta e vongole alla brace;Triglia e borragine. Babà affumicato e crema chantilly. (60 euro a persona)



Pranzo di Natale: Zeppoline; Carpaccio di piacanha; Quinto quarto della tradizione, fermentati, conserve e burri montati; Lasagna al ragù bianco cotta su brace, cardoncelli e tartufo; Carrè di angello alla brace con patate e carciofi; Babà affumicato e crema chantilly (60 euro a persona)



Sbracio | Via Enrico Fermi 142 - Roma | Tel 06 45544466



Natale allo stato… Brado

Brado, a via Amelia è famoso per la sua filosofia legata alla natura e alla selvaggina, qui si parla e si fa una cucina che è soprattutto uno stile di vita. Oltre ai suoi piatti signature del menu alla carta, per queste feste i tre fratelli Catania e la presenta degli speciali fuori menu natalizi per festeggiare in stile brado.

Brado



25 dicembre: il menu si compone di Tartelletta con zucca, primo sale di pecora e tartufo fresco; Tortellini ripieni di fagiano al ginepro, in brodo di porcini; Abbacchio di Campotosto, patate e carciofi fritti; Strudel di mele con crema inglese.



31 dicembre per il Cenone di Capodanno il menu brado propone Pernice rossa ripiena di uvetta e pinoli, pastinaca e aglio nero; Tortello di germano, mirto, camomilla e Trentingrana; Cervo, carciofo alla brace, orzo e salsa alle ostriche; Pangiallo: tartelletta ripiena di mousse al cioccolato, frutta secca e zafferano.



Brado | Viale Amelia 42 - Roma | Tel 375 5140851



Natale a Borgo Pigneto

Nello storico edificio di Villa Lauricella, in Via Prenestina 216 a Roma, sorge Borgo Pigneto: uno spazio multiculturale e ritrovo conviviale che ha nella ristorazione e mixology il suo focus principale. Un’ambientazione rurale immersa nel contesto urbano, un luogo vivo, abitato, ospitale ed allegro, uno spazio in cui potersi rilassare in compagnia.

Borgo Pigneto



Il Borgo per le festività natalizie sarà aperto il 24 dicembre dalle 12 alle 18 con offerta standard per chiunque voglia fermarsi per una pausa golosa o un aperitivo di auguri con gli amici, mentre il 25 dicembre sarà aperto a pranzo con un menu degustazione dedicato con Stracciatella alla romana con uovo Bio, crostini aromatizzati e spuma di parmigiano 36 mesi; Tartare di Fassona, carciofo alla brace, uovo di quaglia e tartufo nero; Carciofo alla romana, spuma di patate affumicate e julienne di carciofo crudo e fritto, guanciale croccante e scaglie di grana; Verdure pastellate; Ravioli di cinghiale e il suo orto (castagne ,funghi, mela annurca e patate); Lasagna tradizionale (ragù di manzo) oppure Ravioli di zucca e provola; Agnello alla cacciatora e puntarelle; Guancia con cremoso di zucca e patate Involtino di verza con patate e certosa; Pandoro, Panettone e clementine (60 euro)



Borgo Pigneto | Via Prenestina 216 - Roma | Tel 06 87811782



Capodanno a base di polpette

Avete mai pensato di fare un cenone dove tutto è polpettabile e anche senza glutine. “Tutto è polpettabile” è stato lo slogan della prima rivoluzione promossa dallo chef Giovanni Nerini trasformando quello che, da street food, diventa un vero e proprio piatto nobile, preparato con ingredienti di alta qualità seguendo creatività e modernità. E da questo piatto tanto amato nasce un format con diverse sedi nella capitale. Stiamo parlando di Polpetta che ci fa festeggiare il Capodanno in modo inconsueto.

Polpetta Trastevere



Ecco il menu per la cena del 31 dicembre 2022. Partiamo dagli antipasti con Polpetta di tartare di salmone con avocado, philadelphia, mandorle tostate e salsa teriyaki; Polpetta di ricotta e pecorino fritta con confettura di pomodori; ‘L’Emilia in una polpetta’: salumi, giardiniera, crema di parmigiano e glassa di aceto balsamico; Polpetta di porchetta con crema di carciofi.



Primi Piatti a base di Ravioli di bufala e alici del Cantabrico, pomodori pachino, melanzane, crema di pistacchi e Gnocchi con crema di scampo e polpettine di gamberoni. Si continua con una corposa degustazione di Polpette di merluzzo con maionese al lime; di salmone e zucchine in crosta di sesamo nero con salsa ponzu; di zucca alla mantovana con salsa al taleggio e salvia; di pollo cacio e pepe con salsa tartufata e di gulash ungherese con patate. E infine anche il dessert arriva sotto forma di polpetta di ricotta, cocco e nutella; polpetta di cheesecake con salsa alle fragole e polpetta di torta caprese con crema tiramisù (€ 75 a persona (inclusi prosecco di benvenuto, acqua e una bottiglia di vino ogni 4 persone).



Polpetta | Via del Gazometro 16 - Roma | Tel 06 32541447



Un dolce Capodanno

Velo

Avete mai trascorso la notte di San Silvestro in una pasticceria? Questa potrebbe essere la volta buona. A parte tenere in considerazione Velo Pastry Season, all’interno del The First Dolce, boutique hotel del Gruppo The Pavilions Hotels & Resorts, per le vostre colazioni o merende raffinate e golose da fare in pieno centro a Roma, qui si può festeggiare anche il Capodanno con un delizioso menù che prevede:

Aperitivo fantasia dello chef, accompagnato da un calice di Champagne; Battuta di scampi con cioccolato bianco e melograno; Fritto di totanetti al profumo di agrumi con sorbetto agrodolce piccante al mango; Tortellino ripieno di carne al burro aromatizzato alle gruè di cacao e tartufo bianco; Sogliola al bergamotto e caviale: Dolci al piatto selezionati dal pastry chef Andrea Cingottini; Piccola pasticceria (230 euro a persona)



Velo Pasticceria | Via del Corso 63 - Roma | Tel 06 45427861



E tutti gli altri giorni? Natale in pizzeria…

Calzone Lasagna

Chi l’ha detto che il Natale è solo "roba" per chef e pasticceri? Da Sbanco a Roma il pizzaiolo Alessio Muscas celebra queste festività con una versione in special edition di uno dei piatti più iconici della tradizione gastronomica italiana: la lasagna. Nasce così il “Calzone Lasagna”, una sorta di scrigno che racchiude i sapori italiani del Natale. Come ci racconta Alessio Muscas: «La lasagna è emblema dello “stare insieme”, della condivisione, della famiglia e di casa. Quindi quale modo migliore per augurare un Buon Natale?!». Il “Calzone Lasagna” è realizzato con: ragù alla bolognese, fiordilatte, parmigiano, basilico, noce moscata e besciamella; in uscita besciamella, basilico e olio evo Flaminio. Un vero esempio di foodporn… da mangiare in tutti gli altri giorni dal 12 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023.



Sbanco | via Siria 1 - Roma | Tel 06 789318