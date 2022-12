Da Giolina una serata “frizzante” a base di pizza d’autore e Champagne Ruinart

Una serata “frizzante” a base di pizza e champagne Ruinart. Accostare le” bollicine” a una pizza d’autore non è certo un’eresia, anzi è un abbinamento molto gradito al pubblico. Siamo a Milano (Porta Vittoria) in via Felice Bellotti, dove troviamo “Giolina” il noto locale che propone pizze gourmet abbinate ai cocktail.

La pizza dei fratelli Salvo e due bottiglie di Ruinart

Da Giolina si mangia una gustosa pizza gourmet

Il locale è nato da una idea di Stefano Saturnino e Ilaria Puddu, ideatori di alcuni dei format gastronomici (per la precisione 60 locali e 10 brand, come Panini Durini, Marghe e Pizzium). L’esperienza gastronomica dell’altra sera è stata resa ancora più esclusiva dagli abbinamenti con gli Champagne Ruinart Rosé, la cuvée golosa e audace della Maison e R de Ruinart Brut, dal gusto elegante ed equilibrato. «Intrigante, esotico, audace e inaspettato: è questo ciò che caratterizza lo Champagne Ruinart Rosé, pensato in abbinamento alla pizza gourmet», racconta Silvia Rossetto, senior brand manager Ruinart.

Pizze uniche dagli impasti segreti

Ma a rendere la serata ancora di più accattivante è stata la presenza di Salvatore Salvo, dei Fratelli Salvo di Pizzeria Salvo, al 5° posto della classifica 50 Top Pizza Italia 2022 e Danilo Brunetti, il giovanissimo Executive Pizzaiolo di Giolina che ha conquistato il capoluogo lombardo con il suo impasto segreto e la sua declinazione unica della pizza. Salvatore, pizzaiolo da tre generazioni, ha presentato alcune pizze particolari: la pizza Oshirase con fior di latte, crema di friarielli e carne marinata alla soia e spezie, l’Alchimista con fior di latte, baccalà arrosto, mela annurca fermentata, puntarelle ed anice stellato e la pizza Cosacca al pomodoro Corbarino, pecorino a latte crudo di Bagnoli Irpino, basilico e olio evo.

C’era anche una rivisitazione della tipica Casseoeula

A chiudere il menù un triangolo di pizza disidratata abbinato al cioccolato fondente e mango. Invece Danilo Brunetti ha ingolosito gli ospiti con la pizza al padellino Pane e Pomodoro, con crema di quattro tipi di pomodorini rossi arrosto, parmigiano reggiano 36 mesi e germogli di basilico, la Marinara ai 4 pomodori, con crema di datterino rosso arrostiti, pomodorini del Piennolo del Vesuvio Dop, ciliegino rosso semi dry e crema di pomodoro San Marzano affumicato e la Milano, una rivisitazione della Cassoeula con crema di verza, provola affumicata, verza croccante, verzini lombardi, cotenna soffiata, Grana Padano Dop.

Pizza e cocktail al Giolina

Giolina

Via Felice Bellotti, 6, 20129 Milano MI

Tel. 0276006379