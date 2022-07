Per scoprire il Lago di Bracciano è tornata la motonave Sabazia

Rimasta ferma a lungo, prima per l’abbassamento delle acque del lago, poi per problemi legati alla pandemia e infine per intoppi tecnico-amministrativi, la motonave Sabazia II ha da pochissimi giorni ripreso a solcare le acque del Lago di Bracciano (Rm): i servizi turistici termineranno a fine settembre mentre sono sempre disponibili quelli diurni e notturni per gite scolastiche, feste, ricevimenti, matrimoni e conferenze con la possibilità di servizio catering freddo. L’imbarcazione, di 90 tonnellate di stazza e dotata di un equipaggio di tre uomini, può ospitare un massimo di 150 passeggeri, 90 all’aperto sui ponti superiore e di poppa e altri 60 al coperto nel salone interno. La motonave consente la salita a bordo anche a persone con difficoltà motorie.

La motonave Sabazia II

Il contesto naturalistico

È dal 1967 che il Consorzio del Lago di Bracciano – formato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dai tre Comuni rivieraschi di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano - gestisce il servizio di navigazione sulle acque del lago effettuato dalla motonave Sabazia II, «che opera in uno dei contesti naturalistici più belli d’Italia -sottolinea il presidente del Consorzio Renato Cozzella - Guardare il lago dalla barca permette di ammirare luoghi impossibili da vedere da terra, è uno svago diverso dai soliti e, cosa che non guasta in questo periodo, offre refrigerio».

In navigazione

Il circuito

La rotta turistica prevede la partenza da Bracciano, dal molo degli Inglesi sul Lungolago Giuseppe Argenti, con un primo approdo al molo di Anguillara Sabazia e successivamente a quello di Trevignano Romano. La durata di ogni tratta è di circa 30 minuti, di modo che l’intero circuito può essere completato in circa due ore, soste comprese. La rotta principale prevede il passaggio non troppo distante dalle rive del lago, per consentire ai passeggeri di ammirare la bellezza delle sue rive, ma sono previste anche rotte dirette tra i vari paesi.

Promuovere il comprensorio

«Il Consorzio Lago di Bracciano – spiega Cozzella – oltre alla gestione della motonave ha lo scopo di promuovere nel comprensorio Sabatino le attività e i servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli enti e le associazioni che operano localmente. È una sorta di punto di raccordo tra i 3 Comuni e la Città metropolitana, specie in occasione di iniziative e attività turistiche che coinvolgono tutto il territorio del cui coordinamento e gestione il Consorzio si fa carico».

www.consorziolagodibracciano.it