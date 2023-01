Monterosa Ski, mille modi di vivere l’inverno

La montagna in inverno da vivere con e senza gli sci ai piedi, ma cosa fare lontano (ma non troppo) dalle piste? Tra i comprensori più impegnati a offrire una gamma di attività sempre più varia c’è Monterosa Ski con un’ampia proposta di esperienze non solo sulle piste.

Monterosa Ski

Dalle ciaspolate -anche di notte- al relax nei centri benessere senza dimenticare tanta cultura nei castelli e il gusto della cucina tradizionale valdostana.

La ski area

Il comprensorio Monterosa Ski vanta 51 piste e 28 impianti di risalita che collegano le valli di Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte.

Ma esiste un altro modo di vivere la montagna e le Tre Valli: a passo lento, con lo sguardo rivolto verso l’alto in contemplazione della natura, ma anche alla scoperta del fondovalle e della storia tra i paesaggi meravigliosi del Monterosa.

Il Castello Savoia

Una meta da non perdere è il Castello Savoia a Gressoney-Saint-Jean. Residenza estiva della Regina Margherita, è stato costruito a partire dal 1899, sintesi di un affascinante intreccio di neogotico e liberty, con le sue cinque torri cuspidate, si ispira negli esterni all’architettura dei manieri quattrocenteschi della Savoia, la regione d’origine della casa regnante italiana. Il castello si erge ai piedi del Colle della Ranzola in località “Belvedere” per la splendida vista che domina tutta la vallata fino al ghiacciaio del Lyskamm. La dimora ha ospitato la Regina durante i suoi soggiorni estivi fino al 1925, un anno prima della sua morte, che avvenne a Bordighera il 4 gennaio 1926. Dopo l’acquisto nel 1936 da parte dell’industriale milanese Moretti, il castello divenne proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel 1981.

Arte in mostra al Forte di Bard

“Il Decò in Italia, l’eleganza della modernità” al Forte di Bard una grande mostra inedita, curata da Francesco Parisi, esporrà al forte 230 opere tra pittura, scultura, decorazioni murali, arti applicate, manifesti e illustrazioni passando in rassegna l’evoluzione del Déco, lo stile che ha rivoluzionato la cultura figurativa in Italia e nel mondo a partire dagli anni Venti. L’esposizione resterà aperta fino al 10 aprile 2023 dal martedì al venerdì con orario 10.00 / 18.00, sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00.

Val d’Ayas in ciaspole: lago Blu

Un percorso di incomparabile bellezza conduce alle falde del ghiacciaio Verra sul lago Blu, che per la stagione invernale si tinge di bianco. Il Grande Ghiacciaio di Verra (Grand glacier de Verraz in francese) si trova sul versante sud del massiccio del Monte Rosa, nell'alta Val d'Ayas, in territorio valdostano.

Contornato in alto dalle vette del Breithorn, della Roccia Nera, del Polluce e del Castore, dal ghiacciaio si forma il torrente Evançon, che solca la Val d'Ayas. Sui bordi del ghiacciaio sono situati i rifugi alpini Mezzalama e Guide d'Ayas. Un luogo in cui a regnare è il silenzio che avvolge la selvaggia bellezza di paesaggi forti e carichi di energia. Sopra il ghiacciaio è collocato il bivacco Rossi e Volante. Il percorso, adatto a camminatori esperti, attraversa una fitta pineta, interrotta soltanto dagli ampi prati innevati del pian di Verra.

Scialpinismo

Da venerdì 3 febbraio 2023 nel Monterosa Ski lo scialpinismo si pratica in notturna in modo sicuro.

Tutti i venerdì in Valle di Gressoney è possibile percorrere con le pelli le piste da Stafal al Colle Bettaforca, abbinando all’attività anche un aperitivo o una cena in alta quota.

I percorsi disponibili per lo sci alpinismo in notturna sono due:

da Stafal a Sant’Anna, lungo la pista B6 Delle Marmotte, con uno sviluppo di 2.300 metri e un dislivello positivo di 350 metri;

da Sant’Anna al Colle Betta, lungo l’itinerario di risalita Colle Betta, con uno sviluppo di 3.100 metri e un dislivello positivo di 550 metri.

È disponibile anche il servizio di trasporto con la funivia Stafal-Sant’Anna dalle ore 17.00 alle ore 22.00, con corse ogni 30 minuti. L’ultima discesa in funivia è alle 22.15.

La discesa è possibile lungo le piste Pistone Betta, Delle Marmotte e, a seguire, Diretta Stafal.