Dove passare il San Valentino a Torino? Ecco le proposte

Una Torino innamorata? Direi di sì, tante infatti sono le proposte per la festa degli innamorati, tra cene, aperitivi e delivery. Tante grazie, una start up nata nel settembre 2022 sul modello della ghost Kitchen, progetto di Alessio Marin e Lorenza Gianotti, punta esclusivamente sul delivery di pesce di alta qualità. Per il giorno di San Valentino hanno pensato ad un menu composto da tartellette di pesce crudo e cotto, paté di salmone fresco, scampi crudi alla pizzaiola, riso venere con gamberi rossi scottati e, per finire, ricciola con cavolo nero e carote caramellate. Il costo di 90 euro a coppia comprende anche la consegna nell’orario desiderato, il menu è disponibile sul sito www.tantegrazie.com da venerdì 10 a domenica 19 febbraio.

Le proposte per un San Valentino torinese

Il vino consigliato per l’abbinamento è lo spumante Alta Langa 2018 di Ettore Germano, l’acquisto è opzionale e sarà recapitato a temperatura di servizio insieme alla cena. Il packaging è realizzato con contenitori ermetici di vetro riutilizzabili in casa o restituibili all’ordine successivo, in questo caso al cliente viene riconosciuto un ero a vasetto, un sistema che permette di non generare alcuno spreco. Il pesce proviene prevalentemente dal Mar Mediterraneo, per la fornitura di frutta e verdura si rivolgono a produttori piemontesi seguendo la stagionalità. Il servizio di consegna gratuito a Torino e nei comuni limitrofi entro 90 minuti dall’ordine punta ad essere di alta gamma, svolto da loro in prima persona e con la collaborazione di Cosaporto.it secondo il loro motto “la cena elegante in delivery”.

Antonio Chiodi Latini, ristorante specializzato nella cucina vegetariana

Anche Antonio Chiodi Latini, ristorante specializzato nella cucina vegetariana ha pensato a una formula particolare da proporre per la cena di San Valentino. Chi vorrà potrà cenare al ristorante con il nuovo menu, appena rinnovato negli ingredienti e nelle creazioni. Chi invece vorrà optare per un'atmosfera più intima, potrà scegliere la soluzione pensata dallo chef per l'asporto. Una proposta ideale per una romantica cena a casa che prevede una combinazione di nove tapas vegetali (25 euro); Sedano di Verona e miso (15 euro) e Pera farcita (10 euro). Per chi ordina due menu il prezzo totale è di 95 euro. Sono proposte in abbinamento tre bevande fermentate (zenzero e Limone/ananas/frutto della passione) a 15 euro in totale. Gli ordini vanno effettuati entro l'11 febbraio sul sito www.antoniochiodilatini.com/ordina e la cena potrà essere ritirata direttamente al ristorante. Inoltre, come regalo di San Valentino, Antonio Chiodi Latini rilancia l'idea dei buoni regalo per una cena, che possono essere ordinati sul sito del ristorante https://www.antoniochiodilatini.com/regala.

Antonio Chiodi Latini

Via Antonio Bertola, 20/B, 10122 Torino (To)

Tel. 0110260053

Il ristorante Antonio Chiodi Latini

Gastropasticceria Scaiola

Sono tante le proposte delle gastronomie torinesi. Interessante quella della Gastropasticceria Scaiola che oltre ai piatti della tradizione rivisti anche in chiave inedita dallo chef Luca, il maître-pâtissiers Giacomo ha realizzato per l’occasionedue dolci: Tourbillon d’Amour alla banana (croccante frolla al cacao con banana caramellata al rum) e Prisma alle fragole (una deliziosa mousse al mascarpone ed un gelèe di fragole). Entrambe le proposte sono in confezione monodose per asporto o per gustarle direttamente da loro accompagnate da una selezione di vini dolci.

Gastropasticceria Scaiola

Via Fratelli Carle, 46, 10129 Torino (To)

Tel. 011595556



La Gastropasticceria Scaiola

La Pista di Torino

Per chi invece sceglie una romantica serata al ristorante, quale posto migliore in una delle location più suggestive di Torino con un menù pensato ad hoc da uno chef stellato eccentrico e visionario? La proposta di La Pista di Torino, il ristorante sul tetto del Lingotto in mezzo alla leggendaria pista di collaudo Fiat, propone un menù dai sapori avvolgenti firmato dallo chef Fabrizio Tesse: Il Benvenuto della Pista; Sedano rapa, gamberi e foie gras; Capasanta, zucca, tartufo e dashi all’italiana; Risotto al melograno, cioccolato bianco e caviale; Manzo, salsa ostriche, puntarelle e kunquat; Peperone vaniglia e passion fruit; “Il peccato originale” è una mela. Menù a 125 euro a persona. Info e prenotazioni: www.ristorantelapista.com.

La Pista di Torino

Via Nizza, 270, 10126 Torino (To)

Tel. 01119173073

Il ristorante La Pista

La nuova ricetta dello chef Claudio Vicina

Il tema di San Valentino 2023 per Casa Vicina è la famiglia dove nasce la prima forma di amore che ci si porta nel cuore e nelle relazioni con amici e partner nel corso della vita. Protagonista del menù, da degustare la giornata di San Valentino sia a pranzo sia a cena, la nuova ricetta dello chef Claudio Vicina: Cuore di mela profumata al bergamotto: un omaggio alle donne di famiglia. Una versione della torta di mele che rappresenta un esempio di quei dolci semplici e genuini, tramandati di generazione in generazione e che hanno il gusto dell’amore, una presentazione rivisitata, ma l’interno richiama la tradizionale torta della nonna. Il menu comprende: Aperitivo “Come al bar”; Bagna Caoda da bere; Kabuki al Cardo Gobbo di Nizza M.to e tartufo nero; Uovo in camicia con crema di patate viola con spuma di baccalà e caviale “Black Adamas”; Lasagnetta chiusa piemontese all’olio evo e sfere di Grana Padano 24 mesi; Filetto di Fassone al crudo di Parma e carciofi croccanti al balsamico; Cri-Cri Red Passion; Cuore di mela profumata al bergamotto e dolcezze. 280 euro a coppia (bevande escluse).

Casa Vicina

Green Pea, Via Ermanno Fenoglietti, 20/B/Piano 3, 10126 Torino (To)

Tel. 0116640140

Casa Vicina

Il menu l'Amour Toujours

L'Amour Toujours è il menu preparato dalla chef Elisa Hoti de La Trattoria Madia che si articola tra terra e mare, tipico della sua cucina, composto da sei portate ed il dessert, tra cui gli immancabili tortelli di coda alla vaccinara ma anche nuovi piatti come il Risotto con cime di rapa, gambero rosso e la Mousse di cioccolato fondente, cuore di fragola e yuzu. Costo del menu: 70 euro vini esclusi.

La Trattoria Madia

Corso Quintino Sella, 85/a, 10131 Torino (To)

Tel. 0118190028

Un viaggio nel tempo, negli anni Cinquanta della Ville Lumiére

Sempre martedì 14 febbraio per il finissage della mostra di Robert Doisneau, uno dei più celebri fotografi del Novecento, da Camera-Centro Italiano per la Fotografia, si potrà vivere una serata unica e irripetibile: una cena, uno scatto fotografico, un viaggio nel tempo, negli anni Cinquanta della Ville Lumiére. La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto accompagnato da una degustazione di champagne, a cui seguirà la cena, tete à tete, nelle sale espositive di Camera; nella mostra Doisneau ci racconta la Parigi degli innamorati, dei bistrot, regalando ai suoi ammiratori un monumentale affresco di Parigi e dei parigini; in cui i partecipanti alla serata saranno parte attiva. Il menù, studiato da Claudia Fraschini di Cookin’Factory e dal suo chef, Andrea Lavacca, porterà in tavola piatti della tradizione culinaria francese: Tartare de bœuf ; Soupe à l'oignon ; Quenelles au ragoût de pigeon ; Magret de canard au Cointreau avec pommes de terre aux parfums de Provence ; Religieuse craquelin aux fruits rouges. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito di Cookin’Factory e per maggiori informazioni scrivere a info@cookinfactory.com.

La Ville

Piazza Solferino, 12, 10121 Torino (To)

Tel. 0113823924

La Ville

Una serata romantica al Turin Palace Hotel

Per la serata più romantica dell’anno il Turin Palace Hotel ed il suo ristorante Les Petites Madeleines si vestono di magia grazie allo charme della celebre Sala Mollino, allestita per esaltare il sentimento che, come scrisse William Shakespeare “non guarda con gli occhi, ma con l’anima”. Agli innamorati è infatti dedicata la cena gourmet a lume di candela “E le stelle stanno a guardare” che sarà scandita da 7 portate. Ad essere proposte dallo chef de Les Petites Madeleines Beppe Lisciotto saranno infatti, dopo le “Coccole di benvenuto” di entrée accompagnate da una flûte di Champagne, “Gambero rosso con crema di fagioli bianchi e insalata Castelfranco” e “Royal di carciofo”, “Fusillone con estratto di barbabietola, ricci di mare e kafir”, “Risotto con cime di rapa, Burrata e limone candito” e “Trota salmonata, arancia e rosa di Gorizia”. Il momento dolce sarà invece affidato ad un “Bignè craquelin con cioccolato Ruby e lampone”.

Una “fuga romantica” comprensiva di una notte in una delle camere di charme del Turin Palace Hotel è invece stata pensata per chi vuole dedicare alla propria coppia non solo un romantic dinner, ma anche un momento di condivisione più rilassato. L’esperienza proposta, “C’è tutta una vita in un’ora d’amore” prevede un soggiorno di una notte nella camera più romantica del Turin Palace decorata con petali di rosa, una spumeggiante sorpresa e, la mattina seguente, la colazione nella suggestiva Sala Mollino; l’aperitivo "Cheek to cheek", con vista sul tramonto dalla terrazza panoramica al sesto piano dell’Hotel; la cena a lume di candela “E le stelle stanno a guardare” proposta dello chef Beppe Lisciotto e, per condividere un momento di pieno relax, concedersi il massaggio di coppia “Una Mole d’amore” nella spa dell’hotel.

Les Petites Madeleines

Via Paolo Sacchi, 8, 10128 Torino (To)

Tel. 0110825321