Ai Quellenhof Luxury Resorts il golf è per tutti

Ai Quellenhof Luxury Resorts il golf è servito come su un piatto d'argento. Tra le montagne altoatesine della Passiria, in Alto Adige, e tra il profumo dei vigneti e degli oliveti del Lago di Garda, ai Quellenhof Luxury Resorts il gioco del golf si trasforma in un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi e il divertimento è assicurato per qualsiasi età e livello di preparazione.

Giocare a golf sui campi dei Quellenhof Luxury Resorts

Tempo libero incentrato sul benessere e sul divertimento in tutte le sue forme ai Quellenhof Luxury Resorts grazie a una vasta e completa scelta di sport capaci di soddisfare tutte le esigenze. In particolare, spicca quella legata al golf, da vivere tra le suggestive montagne altoatesine in cui è immerso il Quellenhof Passeier, dove la tradizione per questa disciplina venne trasmessa dal turismo anglosassone che già dal XIX secolo frequentava questi luoghi, e nelle immediate vicinanze del lago di Garda dove, a pochi minuti dal Quellenhof Lazise, sorgono ben 12 campi in cui si gioca a condizioni speciali in quanto ospiti Quellenhof.

Tra le montagne altoatesine e sulle rive del lago di Garda, i Quellenhof Luxury Resorts sono il paradiso per ogni golfista che vuole unire la passione per questo sport ai servizi esclusivi di wellness offerti in struttura, il tutto in una cornice naturale di relax e tranquillità dove la vacanza si chiude sempre in par.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Tra la quiete delle montagne, in un clima mite e amico del green, golfisti, appassionati e semplici curiosi possono esercitare il gioco del golf nel campo a 4 buche interno al Quellenhof Passeier dotato di putting, chipping, pitching green e Driving range. Per chi vuole cercare di migliorarsi ulteriormente, in aggiunta, il Quellenhof Passeier mette a disposizione lo Scope-Video-System capace di analizzare il proprio gioco e suggerire come migliorarlo. Non è tutto: premiata dalla Scuola PGA, la Scuola golf del Quellenhof Luxury Resort Passeier garantisce lezioni di alta qualità per tutti i livelli e per tutte le età grazie a una serie di corsi che spaziano da quelli individuali ai corsi di perfezionamento fino al giro del campo con un giocatore pro per discutere la corretta strategia della postazione. Scuola che si avvale dell’esperienza ultradecennale di Gordon Hume. Nato in Scozia, professionista dal 1986, all'età di 20 anni Hume è diventato membro qualificato della PGA della Gran Bretagna. Dopo avere partecipato a diversi tornei per professionisti, nel 1993 Hume avvia la sua attività di insegnante presso l'accademia del Golf Castel Wilkendorf a Berlino, diventando membro della PGA tedesca. Oggi, Hume è prezioso insegnante professionista presso la Scuola Golf del Quellenhof dove assieme al suo staff si impegna con dedizione e simpatia. Per chi decide di iscriversi allo speciale corso d'abilitazione al campo, la possibilità di entrare a far parte del Golfclub Quellenhof, riconosciuto a livello internazionale e la cui appartenenza dà diritto a una serie di privilegi riservati. Per chi desidera esplorare i dintorni, invece, a pochi passi dalla struttura il campo da golf Passiria Merano di 18 buche si sviluppa su un terreno collinare con strategici bunker e dogleg e, per i clienti Quellenhof, offre una riduzione del green fee su tutti i campi dell'Alto Adige oltre che vasta offerta di corsi individuali e di gruppo.

Quellenhof Luxury Resort Passeier | Via Passiria, 47, 39010 San Martino in Passiria BZ | Tel. 0473645474

Quellenhof Luxury Resort Lazise

Sul Lago di Garda, il Quellenhof Lazise offre la possibilità di praticare il gioco del golf in una delle 12 strutture della zona e raggiungibili in pochi minuti e l’esperienza si rivela ancor più variegata proprio grazie all'ampia offerta presente sul territorio. Ad esempio, a Peschiera del Garda, a soli 11 km dal Quellenhof Lazise, si trova il Golf Club Paradiso del Garda con le sue 18 buche disegnate dal noto architetto Jim Fazio. Immerso all'interno di un'area dove trovano posto ben cinque laghi, di cui uno naturale, il Golf Club Paradiso è la struttura più vicina, tra le dodici presenti, al Quellenhof Luxury Resort Lazise. Specialista per le vacanze golf, il Quellenhof Lazise offre speciali proposte pensate per tutte le necessità: ottimo esempio la vacanza all'insegna del golf al Lago di Garda inclusivo di sette pernottamenti, 2 x green fee al Golf Club Paradiso del Garda, mezza pensione gourmet con ricco buffet di prima colazione e menù serale a scelta di 6 portate; inoltre, uso del reparto benessere & spa di oltre 2000 mq e ricco programma sportivo. Non solo: in alternativa, una settimana di gioco al Golf Club Cà degli Ulivi, sette pernottamenti con una serie di servizi Luxury tra cui il corso abilità minima dal lunedì al venerdì per principianti che desiderino avvicinarsi a questo sport. Al termine del corso, previo superamento di un esame, la certificazione dell’Associazione del Golf Tedesco oppure la Quick Game Card.

Quellenhof Luxury Resort Lazise | Via del Terminon, 19, 37017 Lazise VR | Tel. 0458531000